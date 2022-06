Het is eindelijk weer kersenseizoen

Zomertijd is kersentijd. Van juni tot augustus zijn de rode vruchten weer volop verkrijgbaar. Of het nu zoet of zuur is – kersen zijn ideaal als fruitige snack, om te bewaren, te koken of te bakken. Maar welke soorten zijn er? Wat is de beste manier om kersen te bereiden? En waar moet je op letten bij het winkelen?

Wat is het verschil tussen zoete en zure kersen?

Hoewel zoetzure kersen botanisch verschillende soorten zijn, zijn ze nauw verwant: beide behoren tot de steenvruchten van de rozenfamilie. Het belangrijkste verschil zit hem in het hogere fruitzuurgehalte van de zure kersen en hun zure smaak als gevolg. Daarnaast wordt bij deze soort onderscheid gemaakt tussen de donkere zure kers en de geelachtige amarelle. Hart- en kraakbeen kersen daarentegen behoren tot de zoete kersen. Ze worden gekenmerkt door hun donkerrode tot zwarte kleur en hun zoete toon.

Wat is de beste manier om het fruit te bereiden?

Zoete kersen zijn bijzonder geschikt als pure fruitsnack. Voor taarten, jam, sap e.d. kies je daarentegen voor zure kersen. Doordat ze aromatischer smaken en met een beetje suiker, zoetstof of honing worden ze ook nog eens een zoete verleiding. Zure kersen zijn zeer divers: wild, gevogelte, chutneys en andere hartige gerechten krijgen een speciaal tintje van de zure kleine vruchten. Tip: Zoet of hartig, verse kruiden geven kersengerechten een bijzondere frisheid. Wat dacht je bijvoorbeeld van een ijsje van zure kers en basilicum?

Waar moet ik op letten bij het kopen van kersen?

Rijpe, heerlijke kersen kenmerken zich door hun mollige vorm. De kleur daarentegen is geen duidelijke kwaliteitsindicator. Afhankelijk van de variëteit kunnen zowel donkere als lichte kersen bijzonder zoet en aromatisch smaken.

Hoe ontpit ik kersen op de juiste manier?

De bereiding van kersen is in principe heel eenvoudig. De makkelijkste manier is om de vrucht doormidden te snijden met een scherp, puntig mes en dan de pit te verwijderen. Tip: Leg de kersen van tevoren een paar minuten in de vriezer. De pit is gemakkelijker te verwijderen van licht bevroren pulp. Wil je grotere hoeveelheden verwerken, dan kun je ook een kersenontpitter gebruiken.

Wat is de beste manier om kersen te bewaren?

In tegenstelling tot andere fruitsoorten rijpen kersen niet. Verpakt in een plastic zak zijn ze tot twee dagen houdbaar in de koelkast. Belangrijk: was de kersen pas vlak voor het eten, zo blijven ze langer vers.

Mag ik echt geen water meer drinken na het eten van kersen?

“Na steenfruit zoals kersen moet je geen water drinken”, predikte oma altijd. Achtergrond: Drinkwater was vroeger zo zwaar vervuild met bacteriën dat het samen met steenfruit een fermentatieproces op gang bracht en buikkrampen veroorzaakte. Maar maak je geen zorgen – met het water van vandaag is het goed om kersen te eten.