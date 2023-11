Het is tijd voor druiven!

Laatst geüpdatet op november 10, 2023 by Redactie

Druiven zijn al sinds de oudheid een groot geschenk van de natuur, waarvan niets verloren gaat, van de pitten tot aan de schil! De kleine ronde of ovale vrucht is afkomstig van de Vitis Vinifera-plant. Uit de vrucht worden polyfenolen gewonnen die de bloedsomloop bevorderen, sporenelementen, vitamine C en suikers worden met een korte keten uit het semi-transparante druivenvlees gehaald dat water vasthoudt, de zaden worden verwerkt in gezichts- en lichaamsscrubs. Sommige soorten bevatten eetbare zaden, terwijl andere volledig pitloos zijn. De druiven die wij eten worden tafeldruiven genoemd, maar er bestaan ook wijndruiven (gebruikt in de wijnbouw) en rozijnen (krenten).

Druiven bevatten grote hoeveelheden:

Suikers, zoals glucos en fructose

Pectine

Wijnsteenzuur

Vitamine A, C, PP, B1 en B2

Tannines en polyfenolen

Veel minerale zouten zoals natrium, calcium, kalium, magnesium en mangaan, jodium, fosfor, ijzer en chroom.

Ze hebben duizend voordelen:

Zuiverend

Energiek

Rijk aan vitamines en minerale zouten

Kan helpen het ‘goede’ en het ‘slechte’ cholesterol te verlagen voor de gezondheid van het hart

Helpen de huid te hydrateren en gezond haar te behouden.

Volgens deskundigen is de beste tijd om ze te eten ’s ochtends en moet je voorkomen dat je tijdens het avondeten te veel druiven eet.



En natuurlijk is het een bijzonder zoete vrucht. Vanuit voedingsoogpunt zijn zwarte beter dan groene, omdat ze veel grotere hoeveelheden fytoverbindingen bevatten (zes keer meer), die de biologische activiteiten moduleren en waardevol zijn voor het lichaam.



Rode en zwarte druiven bevatten anthocyanen, die de vruchten de rode en blauwe kleuren geven, die bij groene druiven ontbreken.



De olie die wordt verkregen door het persen van de druivenpitten is rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren, die kunnen helpen het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen.



Druivensuikers zijn eenvoudig en gemakkelijk op te nemen, waardoor het een zeer licht voedingsmiddel is.



Dankzij de aanwezigheid van pectine en wijnsteenzuur hebben druiven een beschermende werking voor het spijsverteringskanaal.



De minerale zouten die ze bevatten hebben een anti-verouderings- en anti-vrije radicalen effect, terwijl het kalium diuretische en zuiverende effecten heeft.

Je bondgenoot voor gezondheid en beauty:

Aanbevolen voor mensen die lijden aan bloedarmoede, vermoeidheid, artritis, spataderen, jicht, uricemie, huidziekten en azotemie;

Een uitstekende antioxidant, dankzij polyfenolen en resveratrol, twee elementen die aanwezig zijn in de schillen van zwarte druiven;

Antivirale eigenschappen en kan herpes simplex helpen tegengaan. In het laatste geval versnelt het aanbrengen van druivensap of most op het aangetaste deel de genezing;

Hulp bij constipatie;

Wanneer geschild en ontpit, kan het mensen helpen die lijden aan spijsverteringsstoornissen.

Met druivenpuree kun je een zelfgemaakte beauty behandeling maken: een crème die je op de huid van je gezicht en hals aanbrengt voor een samentrekkend en revitaliserend effect.



Als je lijdt aan bloedarmoede, vermagering, bronchitis en keelontsteking, drink dan een afkooksel bereid met 2 theelepels rozijnen en kokend water.

De soorten

Groene druiven: beschouwd als het meest diureticum, vergeleken met andere druivensoorten, bevatten ze minder tannines (polyfenolische verbindingen gevonden in de schil, zaden en stengels)

Zwarte/rode druiven: de rijkste aan antioxidanten, ze bevatten resveratrol (te vinden in de schil, dat een schimmelwerende functie heeft) en overvloedige anthocyanen (voornamelijk te vinden in de schil en die de rode kleur geven aan druiven en wijn), die erg belangrijk zijn in de strijd tegen vrije radicalen en cellulaire veroudering. Ze beschermen het hart, de bloedsomloop en de aderen

Isabella-druiven: rijk aan carotenoïden (plantaardige pigmenten die verantwoordelijk zijn voor het opvangen van licht dat niet door chlorofyl wordt geabsorbeerd) en foliumzuur, dat de ogen, de huid en het zenuwstelsel beschermt

Rozijnen: hoog suikergehalte (283 kcal / 100 g), dus met mate consumeren. Uitstekende bron van kalium, aanbevolen voor atleten en mensen die intensieve fysieke activiteiten verrichten, en om arteriële hypertensie te reguleren.

Calorieën en voedingseigenschappen van druiven: 100 g groene druiven bevatten: ca. 86 kcal, iets meer dan dezelfde hoeveelheid appel. 100 g is ongeveer 8-12 druiven, dus het is belangrijk om niet te veel te consumeren. Dezelfde hoeveelheid zwarte druiven bevat echter slechts ongeveer 53 kcal. ca. 20 g suikers, gelijkelijk verdeeld tussen fructose en glucose.