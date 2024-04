Het Italiaanse gelatomerk Amorino heeft een winkel geopend in Amsterdam

Na succesvolle filialen in wereldsteden als Londen, New York, Parijs, Doha, Barcelona en Rome is eindelijk Nederland aan de beurt. Op 4 april heeft het Italiaanse gelatomerk Amorino zijn deuren geopend in Amsterdam. Met de vestiging aan de Nieuwendijk maken de bekende roosvormige ijsrecepten hun intrede in Nederland.



Onlangs kondigde het gelato merk met Italiaanse roots aan dat hun keuze is gevallen op Pagoto B.V. als master franchise nemer in Nederland. Het filiaal aan de Nieuwendijk zal de eerste van meerdere zijn. De eigenaar van Pagoto B.V. heeft toonaangevende ervaring binnen de retail- en horecabusiness en is enthousiast om Amorino tot een succes te brengen.



“We zijn erg verheugd dat we dit prachtige merk naar Nederland mogen brengen en de volgende stap mogen zetten in het succesvol uitrollen van het concept. De combinatie van de Italiaanse heritage en het hedendaagse ondernemerschap past perfect bij Amsterdam en bij ons”, aldus Kiro Besali, master franchise nemer Amorino.

Amorino Store Amsterdam

De store us een ware oase zijn voor de gelato liefhebbers en echte ijskenners. Meer dan 30 smaken zullen aangeboden worden op hun kenmerkende manier: in de vorm van een roos. Van bekende rijke vruchtensmaken, tot hun beroemde Amorino chocoladesmaak en van kokosnootsmaak uit Sri Lanka tot Nanica banaansmaak uit Brazilië: voor iedereen wat wils. Wel de smaak, maar toch wat minder calorieën? Kies dan voor hun overheerlijke yoghurt gelato met 0% vet. Daarnaast kan je er ook terecht voor pannenkoeken, wafels, ijsmacarons en andere zoete lekkernijen en delicatesse producten.

Over Amorino

Amorino biedt ambachtelijk ijs, gemaakt volgens de authentieke Italiaanse traditie. Met zorgvuldig geselecteerde producten en ingrediënten worden de gelatos met een spatel tot een roos gevormd. Dit maakt de gelatos niet alleen een lust voor je trek, maar ook een lust voor het oog. De gelatos zijn glutenvrij, zonder conserveermiddelen en vrij van kunstmatige kleur- en smaakstoffen.



Oprichters van het merk, Cristiano Sereni en Paolo Benassi, besloten hun passie voor hun geboorteland Italië en hun passie voor gelato te combineren. De jeugdvrienden begonnen hun avontuur in 2002 om de echte smaak van de beste Italiaanse ijsrecepten met de wereld te delen. Het concept sloeg aan en werd een groot succes. En vanaf nu is Amorino dus ook in Nederland te vinden.

Amorino Store

Nieuwendijk 175

1012 MG Amsterdam

Voor meer informatie over Amorino: www.amorino.nl

@amorinonetherlands