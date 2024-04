‘Het Kinderziekenhuis’: aangrijpende verhalen uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis

Laatst geüpdatet op april 18, 2024 by Redactie

Voor het nieuwe RTL 4-programma ‘Het Kinderziekenhuis’ opent het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht haar deuren om de verhalen van zieke kinderen, hun ouders en het zorgpersoneel te laten zien. Een serie waarin positiviteit en hoop centraal staan, en beter worden op nummer één. We volgen de jonge patiënten die gisteren nog kerngezond waren en vandaag levensbedreigend ziek. Maar ook patiënten die geboren zijn met een ernstige afwijking of chronische ziekte. Wat is de impact hiervan op hun leven en dat van hun ouders? Een inkijk in één van de grootste academische kinderziekenhuizen van Nederland. ‘Het Kinderziekenhuis’ is vanaf dinsdag 4 juni wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.



Het Kinderziekenhuis

In de realityserie ‘Het Kinderziekenhuis’ volgen we ouders die met hun zieke kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis verblijven of in dagbehandeling worden opgenomen. We zien hoe artsen en verpleegkundigen ieder uur, iedere dag, zeven dagen per week levensreddende zorg bieden aan deze jonge patiënten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Patiënten die een trauma hebben opgelopen, een chronische ziekte hebben, of levensbedreigend ziek zijn. Eén ding hebben ze gemeen; ze schipperen vaak tussen hoop en vrees in deze fase van hun leven. De patiënten en hun ouders worden gevolgd tijdens moeilijk én aangrijpende momenten, maar ook als ze gelukkiger dan ooit het ziekenhuis verlaten omdat het beter gaat. De serie laat daarnaast de bevlogenheid van het zorgteam zien, waar de focus ligt op patiënten de best mogelijke behandeling en begeleiding geven. En waar beter worden en naar de toekomst kijken 24 uur per dag op nummer één staat.



Het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is één van de zeven grootste academische kinderziekenhuizen in Nederland. Jaarlijks worden hier ruim 15.000 kinderen opgenomen, 3.000 baby’s geboren en 3.000 patiënten geopereerd. In ‘Het Kinderziekenhuis’ worden de verhalen van deze patiënten verteld, maar ook die van het zorgpersoneel waarin we onder andere zien hoe artsen en verpleegkundigen worden opgeleid en hoe wetenschappelijk onderzoek tot baanbrekende resultaten voor de toekomst kan leiden om zo steeds meer kinderen met erfelijke en aangeboren ziektes te kunnen behandelen.

‘Het Kinderziekenhuis’ wordt geproduceerd door Vincent TV Producties en is vanaf dinsdag 4 juni 20.30 uur wekelijks te zien bij RTL 4.



