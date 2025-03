Het Klokhuis komt met vierdelige serie over journalistiek

Laatst geüpdatet op maart 4, 2025 by Redactie

Wat doet een journalist eigenlijk, en waarom is dat zo belangrijk? In de nieuwe vierdelige serie Het Klokhuis over Journalistiek neemt presentator Janouk Kelderman de kijkers mee in de totstandkoming van nieuws. Ook nepnieuws en persvrijheid komen uitgebreid aan bod. De serie is vanaf 19 maart elke woensdagavond te zien, om 18.45 uur bij Zapp op NPO 3.



Naast de afleveringen is er een lesbrief voor het basisonderwijs ontwikkeld en een game, waarin kinderen zelf met de basisprincipes van de journalistiek aan de slag kunnen. Het Klokhuis over Journalistiek gaat van start met een Meet Up op dinsdag 18 maart in de ZB Bibliotheek van Zeeland, waar kinderen uit het hele land via het digibord bij kunnen zijn.

In gesprek met journalisten

Aan de hand van een brand laat Klokhuis-presentatrice Janouk Kelderman zien hoe een gebeurtenis op verschillende manieren in het nieuws kan komen. In elke aflevering staat een andere journalistieke rol centraal. Zo loopt Janouk mee met verslaggever Ruben Leter (RTL Nieuws), met factchecker Jos de Groot (Pointer), gaat ze op pad met onderzoeksjournalisten Bijou van der Borst en Emiel Woutersen (Investico) en bezoekt ze Derk Sauer die met zijn redactie van The Moscow Times op een geheime plek nieuws maakt over Rusland.



Ook bevat elke aflevering natuurlijk Klokhuis-sketches. Bij de Cowboys doet een beginnend journalist verslag van een bankoverval en de boyband ‘Klokboys’ zingen over juice.

Nieuws is overal

Nieuws is tegenwoordig overal. Ook kinderen krijgen via televisie, games en vooral social media voortdurend informatie binnen. De hiërarchie tussen deze bronnen is voor hen vaak diffuus. Hoe weten kinderen wat nieuws is en wat nonsens? “Goed geïnformeerd zijn maakt je weerbaar en stelt je in staat om deel te nemen aan de democratie. Nieuwswijsheid is dan ook van groot belang”. stelt eindredacteur Anneke Dorsman. “Met deze serie wil Het Klokhuis laten zien hoe nieuws gemaakt wordt, waarom dat belangrijk is en hoe je nepberichten kunt onderscheiden van echte.”



Presentatrice Janouk Kelderman: “Laten we zuinig zijn op de persvrijheid, zodat journalisten ons altijd alles kunnen blijven vertellen – over serieuze zaken, maar ook over vrolijke gebeurtenissen.”

Aflevering 1 – Wat is nieuws? (woensdag 19 maart)

Hoe maakt een journalist van een gebeurtenis een nieuwsbericht? Janouk laat zien hoe een journalist alle feiten op een rij zet en antwoord geeft op de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Ook loopt ze een dagje mee met TV-verslaggever Ruben Leter. Bij de Cowboys doet een beginnende journalist live verslag van een bankoverval, maar blijft hij wel bij de feiten?

Aflevering 2 – Nieuws of nonsens (woensdag 26 maart)

Hoe weet je of informatie klopt? En hoe gaan professionele factcheckers te werk? Janouk laat zien hoe verhalen soms een eigen leven gaan leiden. En ze gaat langs bij factchecker Jos de Groot. In de sketch zingt de boyband ‘Klokboys’ over roddels op het internet, oftewel: juice.

Aflevering 3 – Onderzoeksjournalist (woensdag 2 april)

Soms is een nieuwsbericht pas het topje van de ijsberg. Onderzoeksjournalisten graven dieper, speuren naar verborgen feiten en onthullen wat machthebbers misschien liever geheimhouden. Janouk gaat langs bij onderzoeksjournalisten Bijou van der Borst en Emiel Woutersen, die schokkende feiten aan het licht brachten over watervervuiling in Nederland. Ard en Fjodor willen ook onderzoeksjournalist worden, en gaan op zoek naar iemand die misschien wel helemaal niet bestaat.

Aflevering 4 – Persvrijheid (woensdag 9 april)

Kunnen journalisten overal ter wereld vrij vertellen wat er écht speelt? In sommige landen mag dat niet. Janouk gaat langs bij World Press Photo om te zien hoe het is gesteld met de persvrijheid in verschillende delen van de wereld. En ze spreekt op een geheime plek met Derk Sauer, oprichter van een Russische krant, over censuur. In de sketch wil een president koste wat het kost bepalen wat er in de krant komt – vooral als het over hem zelf gaat.



Uitzending: Het Klokhuis over Journalistiek, vanaf 19 maart vier woensdagen om 18.45 uur op Zapp op NPO 3



Het Klokhuis over Journalistiek omvat vier tv-afleveringen, een lesbrief, een game en een Meet Up.

Kijk op hetklokhuis.nl/journalistiek