Het lammetjesseizoen is begonnen op Texel!

Zojuist zijn de eerste locaties op de Lammetjesradar toegevoegd en dat betekent: de eerste lammetjes lopen in de wei! Een heugelijk moment, op Texel betekent dit echt het begin van de lente. De online kaart bevat exacte locaties van pasgeboren lammetjes in het Texelse landschap. Texel staat bekend als hét schapeneiland van Nederland. Naar verwachting worden er tussen nu en half april 22.000 lammetjes geboren, de eerste lammetjes zijn nu gespot op de radar en daarmee is het lammetjesseizoen officieel aangebroken.

Op de radar

De Lammetjesradar toont live waar de lammetjes zich bevinden. Nu is dat nog één locatie, volgende maand vindt er een geboortegolf plaats op Texel en zal de radar zich al snel vullen met tientallen locaties. De radar wordt gevuld door schapenboeren, die de actuele locaties doorgeven. De Lammetjesradar is ideaal voor iedereen die de schattige lammetjes wil spotten, een wandel- of fietsroute erlangs wil uitstippelen of op zoek is naar fotogenieke locaties.

De schapen en hun lammetjes worden regelmatig verplaatst. Schapenboeren delen via WhatsApp de locatie van de nieuwe wei met de Lammetjesradar, waarna de radar wordt vernieuwd. Naast de locaties appen de boeren ook foto’s van hun kudde toe, die te volgen zijn via Instagram @lammetjesradar.

Het zijn drukke tijden voor de schapenboeren, want Texel verandert in een paar weken in een lammetjeseiland. Al fietsend en wandelend langs de weides beleef je het echte voorjaarsgevoel op het eiland. Op www.lammetjesradar.nl vind je naast locatie updates ook informatie over Texelse schapenboeren, activeiten en overnachtingsmogelijkheden op het eiland.

Fotograaf: Justin Sinner Pictures