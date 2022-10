Het leven van de sociale kring van Dubai Bling onthuld in de officiële trailer

Netflix laat weelde, kansen en buitensporige uitbarstingen zien in de trailer van de nieuwe Arabische docu-soap, Dubai Bling. Grote persoonlijkheden en nog grotere drama’s volgen de ambitieuze, succesvolle en meedogenloos eerlijke sociale kring terwijl ze hard werken en harder spelen in de stad van de Bling.



Dubai is een van de meest innovatieve en trendsettende steden ter wereld, en waar elk lid van de sociale kring succes vond bij het bouwen van een imperium, hun dromen najagen en elke kans grijpen die het land van rijkdom en kansen te bieden had. Bekijk nu hun extravagante levensstijl, van het dragen van baljurken tijdens de lunch en het besturen van supercars tot het verkennen van de woestijn op een kameelrug.



De trailer onthult enkele van de allianties en de spanningen. Lukt het Zeina om de sociale kring bij elkaar te houden? Kan de kalme aanwezigheid van Lojain Omran stabiliteit bieden wanneer het drama intenser wordt? Hoe stelt Kris Fade’s snel naderende huwelijk met Brianna Ramirez hun relatie op de proef? Zal de brutale eerlijkheid van Ebraheem Al Samadi een reeks gebeurtenissen in gang zetten die niemand zag aankomen? Kan open communicatie DJ Bliss en Danya Mohammed nog dichter bij elkaar brengen? Zal Farhana nieuwe hoogten bereiken in haar carrière? Zal de uitgesproken Lojain Adadah de nieuwe start vinden waarnaar ze op zoek is? En de grootste vraag van allemaal: zorgen grotere persoonlijkheden echt voor groter drama? Je moet afstemmen op Dubai Bling om erachter te komen.



Dit alles en meer is te zien in de trailer die hier te zien is. Eén ding is gegarandeerd: je zult je nooit vervelen met de levendige, in-your-face cast van Dubai Bling terwijl ze alles onthullen in de stad van dromen!



Dubai Bling gaat op 27 oktober in première, exclusief op Netflix