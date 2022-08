Het Madeira Wijnfestival: een absolute must voor de wijnliefhebber

Tijdens de druivenoogst die eind augustus begint, komen de oude tradities in de wijnbouw opnieuw tot leven op Madeira. Van 25 augustus tot en met 11 september vindt namelijk het Madeira Wijnfestival plaats. Dit jaarlijkse gastronomische evenement is één van de belangrijkste toeristische attracties van Madeira en vindt plaats op verschillende plaatsen van het eiland. Het begint in Funchal en eindigt met het Wijnoogstfeest in Estreito de Câmara de Lobos.

Smaak én entertainment

Tijdens het Madeira Wijnfestival treden er veel lokale en internationale artiesten op, terwijl de Madeira wijn wordt geschonken en de unieke smaken van de verschillende regio’s worden geserveerd. Ook wordt de ‘Madeira Wijn Lounge’ opgezet in Praça do Povo en kunnen concerten in de wijngaarden worden bijgewoond.

Lees ook: Voorproefje op een reis langs de wijnregio’s van Portugal

Straatamusement in Funchal

In het stadscentrum van Funchal, met name op de Avenida Arriaga, wordt naast de gebruikelijke optredens van folkloregroepen een zeer gevarieerd muziekprogramma aangeboden. Van 25 augustus tot en met 11 september kun je hier luisteren naar onder meer ‘lichte’ muziek, wereldmuziek, koorzang, jazz, traditionele muziek en filharmonische muziek.

Madeira Wijn Lounge in Praça do Povo

In Praça do Povo vind je de Madeira Wijn Lounge, waarbij je wijn drinkt in een moderne en kosmopolitische omgeving. Gedurende het festival gaan muzikale optredens gepaard met thematische diners die geïnspireerd zijn op de smaken en wijnen van elke producerende gemeente.

Concerten in wijngaarden

Op 3, 4, 10 en 11 september vinden een reeks muziekconcerten plaats op verschillende plekken in de regio, tijdens de zonsondergang en omringd door wijngaarden. Tijdens het aanschouwen van de prachtige zonsondergang geniet je van een bijzonder concert én een wijnproeverij. September is de perfecte tijd, want de ergste hittepieken zijn voorbij en de aroma’s worden intenser. Tickets voor de wijngaardconcerten dien je vooraf te reserveren via: https://concertsinthevineyards.com/



Halverwege augustus komt er meer informatie over het programma van het Madeira Wine Festival beschikbaar op deze website: https://www.madeiraallyear.com/en/events/madeira-wine-festival/

Credits: Madeira Promotion Bureau Credits header foto: Henrique S.