Het nieuwe feestdagen menu van Starbucks!

Laatst geüpdatet op november 6, 2024 by Redactie

Nu de herfst geleidelijk overgaat in langere, koudere, maar ook gezellige winterdagen, brengt dat vanzelfsprekend een aantal must-haves met zich mee. Om dit te vieren, komt Starbucks met het nieuwe feestdagen menu, met daarin de terugkeer van geliefde klassiekers en heerlijke gebakjes. Ook de populaire Starbucks Red Cups maken hun comeback, dit jaar weer in een nieuw design!

De favoriete smaken tijdens de feestdagen

De bekende feestelijke Latte is terug in zowel warme als ijskoude varianten, waaronder:

Gingerbread Latte, met de vertrouwde en verwarmende smaak van gemberkoekjes

Toffee Nut Latte, met een zoete mix van rijke karamel en geroosterde noten

Stroopwafel Latte, met de onweerstaanbare smaak van gekruide stroopwafels

En voor de warme chocolademelkliefhebbers is er dit jaar de Brownie Hot Chocolate: een romige warme chocolademelk met chocoladeslagroom, afgemaakt met een topping van chocoladekoekjes.

Zoals je van Starbucks gewend bent, zijn er ook drie Christmas Blends* verkrijgbaar, zodat je ook thuis van feestelijke koffie kunt genieten. Geblend door de getalenteerde Starbucks Coffee Roasters in Amsterdam en verspreid over heel Europa. Voor Starbucks Europa begint het in Nederland.

*Uitsluitend gemaakt van Arabica-koffiebonen.

Heerlijke winter verwenmomenten

Deze feestdagen pakt Starbucks uit met heerlijke lekkernijen om je smaakpapillen te verwennen:

De Christmas Donut: een feestelijke donut met een laagje witte chocolade en suikerdecoratie om in de feeststemming te komen.

De Red Velvet Cupcake: een red velvet cupcake gevuld met een romige cream cheese frosting.

De Red Velvet Loaf: een marmercake met de smaken red velvet en vanille, afgewerkt met wit chocoladeglazuur.

Het nieuwe feestdagenmenu is verkrijgbaar bij alle Starbucks-winkels en Drive Thrus in heel Nederland vanaf 7 november. Je kan de dichtstbijzijnde winkel vinden via de Starbucks Store Locator. Blijf je liever thuis? Dat is helemaal oké, laat het dan lekker bezorgen via Uber Eats en Thuisbezorgd.