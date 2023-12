Het nieuwe jaar vol filmmomenten start je bij Pathé

Laatst geüpdatet op december 29, 2023 by Redactie

2024 breekt bijna aan; tijd voor nieuwe herinneringen en filmmomenten samen met familie, vrienden of (prille) liefdes bij Pathé. Januari start met een gevarieerd aanbod aan topfilms. Heb je zin in een romcom met scherpe humor, liefde én heartbreak: dan zit je goed bij Anyone But You, waar de ogenschijnlijk perfecte relatie van Bea en Ben flink op de proef wordt gesteld. Een must-see voor liefhebbers van flink wat actie? The Beekeeper, met Jason Statham als de gepensioneerde staatsagent, vastberaden om gerechtigheid te laten zegevieren. In het nieuwe jaar staat ook de moderne klassieker met een twist Mean Girls op het programma, en dramafilm Ferrari neemt je mee in een wereld van racen en romantiek, met Adam Driver, Penélope Cruz en Shailene Woodley. Mis ook de krachtige nieuwe versie van The Color Purple niet, een aangrijpend verhaal in het zuiden van de VS aan het begin van de 20ste eeuw.



Voor de arthouse-liefhebbers serveert Pathé deze maand twee toptitels met Golden Globe nominaties: Priscilla, een dramafilm en biografie met een blik op de chaotische relatie van Elvis en Priscilla, en The Holdovers, een ontroerende film met Paul Giamatti, geregisseerd door Oscarwinnaar Alexander Payne (Sideways). Kijk je liever op de bank een fijne film, dan heeft Pathé Thuis ook deze maand weer een grote collectie aan nieuwe releases, waaronder de thriller The Exorcist en de kinderfilm voor het hele gezin: Trolls 3 in Harmonie.

Pathé Nieuws

QUEEN ROCK MONTREAL exclusief in IMAX bij Pathé

Het optreden QUEEN ROCK MONTREAL uit 1981 wordt exclusief op het grootste doek van IMAX vertoond bij Pathé in het weekend van donderdag 18 tot en met zondag 21 januari. Het is voor het eerst dat dit optreden digital opnieuw is gemasterd in de beeld- en geluidskwaliteit van The IMAX Experience: genieten van het beste beeld én geluid.

Specials bij Pathé

10 januari – Pride Night: All of us Strangers

Adam (Andrew Scott) leidt een eenzaam leven in een vrijwel lege flat in Londen. Zijn routine wordt verstoord wanneer hij per toeval zijn mysterieuze buurman Harry (Paul Mescal) ontmoet. Terwijl hun relatie zich ontvouwt, wordt Adam steeds meer aangetrokken tot zijn geboortestad en het ouderlijk huis waar zijn ouders ooit woonden. Wanneer hij terugkeert, lijkt er in al die jaren niets te zijn veranderd in het huis waar zijn ouders dertig jaar geleden stierven.

Nieuwe topfilms bij Pathé

4 januari – Anyone but You

In de komedie Anyone But You lijken Bea (Sydney Sweeney) en Ben (Glen Powell) het perfecte stel, maar na een geweldige eerste date gebeurt er iets waardoor hun vurige aantrekkingskracht afkoelt tot het vriespunt – totdat ze onverwachts met elkaar worden opgezadeld op een bruiloft in Australië.

4 januari – Next Goal Wins

Next Goal Wins is een oprechte underdog-komedie, van regisseur Taika Waititi. De film volgt het voetbalteam van Amerikaans-Samoa, dat berucht is vanwege hun vreselijke FIFA-nederlaag van 31-0 in 2001. Nu de WK-kwalificatiewedstrijden naderen, huurt het team de ongelukkige, eenzame coach Thomas Rongen (Michael Fassbender) in, in de hoop dat hij het slechtste voetbalteam ter wereld op zijn kop zal zetten.

11 januari – The Beekeeper (IMAX, 4DX, Dolby Cinema, ScreenX)

De gepensioneerde staatsagent Adam Clay (Jason Statham) is een voormalig lid van de beruchte ‘beekeepers’, een machtige en clandestiene organisatie van ‘deep state operatives’. Wanneer hij een politieke samenzwering ontdekt op het hoogste niveau, houdt niets hem tegen in de strijd voor gerechtigheid.

11 januari – Mean Girls

Een nieuwe draai aan de moderne klassieker Mean Girls. Cady Heron (Angourie Rice) is nieuw op school en wordt toegelaten tot het groepje populaire meiden dat “The Plastics” wordt genoemd. “The Plastics” wordt aangevoerd door Regina George (Reneé Rapp) en haar volgelingen Gretchen (Bebe Wood) en Karen (Avantika). Maar dan maakt Cady een grote fout en valt voor Regina’s ex-vriendje Aaron Samuels (Christopher Briney), waarna Regina zich tegen haar keert.

25 januari – Ferrari

De zomer van 1957 verloopt moeizaam voor ex-autocoureur Enzo Ferrari (Adam Driver): zijn autobedrijf dreigt failliet te gaan en het huwelijk met zijn vrouw Laura (Penélope Cruz) lijdt zwaar onder het gemis van hun overleden zoon Dino. Enzo zet zijn laatste hoop op één racewedstrijd: de Mille Miglia door Italië. Met in de hoofdrollen Adam Driver, Penélope Cruz en Shailene Woodley.

25 januari – The Color Purple

In het begin van de 20ste eeuw leeft de veertienjarige arme Afro-Amerikaanse Celie in het zuiden van de VS. Ze wordt misbruikt en geslagen door haar vader Alphonso. Om haar pijn te verwerken, schrijft ze brieven aan God. Ze heeft een zoon, Adam, die ze sinds zijn geboorte niet meer heeft gezien en vreest dat hij is vermoord. Haar dochter Olivia wordt ook door Alphonso meegenomen.

Arthouse films bij Pathé

4 januari – Priscilla

Priscilla toont de onzichtbare kant van een van de grootste Amerikaanse mythes uit de popgeschiedenis: de lange relatie en het turbulente huwelijk van Elvis en Priscilla. Wanneer tiener Priscilla Beaulieu op een feestje Elvis Presley ontmoet, verandert de internationale rock-‘n-roll superster op intieme momenten onverwachts in iemand anders: een meeslepende liefde, een steun in eenzame dagen, een kwetsbare, beste vriend.

11 januari – The Holdovers

In The Holdovers moet een chagrijnige onderwijzer (Paul Giamatti) op een prestigieuze Amerikaanse school tijdens de kerstvakantie achterblijven op de campus om toezicht te houden op het handjevol leerlingen dat nergens anders heen kan. Tegen de verwachting in vormt hij een band met een van de leerlingen.

Pathé Thuis

Vanaf 20 december te koop en 10 januari te huur beschikbaar – Trolls 3

Wanneer Poppy en Branch dichter naar elkaar toe groeien, ontdekt Poppy dat Branch ooit samen met zijn broers deel uitmaakte van de boyband BroZone. Ze besluiten de broers weer bij elkaar te gaan brengen.

Vanaf nu te koop en 3 januari te huur beschikbaar – The Exorcist

Als Angela en haar vriendinnetje Katherine in het bos verdwijnen en pas na drie dagen weer opduiken, zoekt haar vader Victor toevlucht bij de enige nog levende persoon die ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.