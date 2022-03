Het Nordic dieet heeft veel positieve gezondheidsvoordelen

Bessen, groenten, vis, volkoren granen en koolzaadolie. Dit zijn de hoofdingrediënten van het Scandinavische dieetconcept dat de afgelopen tien jaar is erkend als extreem gezond, smakelijk en duurzaam. Het dieet kan obesitas voorkomen en het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, hoge bloeddruk en hoog cholesterol verlagen.

Tot nu toe is onderzoek naar het Nordic dieet voornamelijk in verband gebracht met het positieve gezondheidseffect van het dieet na gewichtsverlies. Maar een nieuwe analyse, uitgevoerd door onder meer onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen, maakt duidelijk dat een Nordic dieet positieve gezondheidsvoordelen heeft, ongeacht of men afvalt of niet.

“Het is verrassend omdat de meeste mensen geloven dat positieve effecten op de bloedsuikerspiegel en cholesterol alleen te wijten zijn aan gewichtsverlies. Hier hebben we geconstateerd dat dit niet het geval is. Er zijn ook andere mechanismen in het spel”, legt onderzoeker Lars Ove Dragsted uit.

Samen met onderzoekers uit Finland, Noorwegen, Zweden en IJsland onderzocht Dragsted bloed- en urinemonsters van 200 50-plussers, allemaal met een verhoogde BMI en een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. De deelnemers werden verdeeld in twee groepen: een voorzag van voedsel volgens de Nordic voedingsaanbevelingen en een controlegroep op hun gebruikelijke dieet. Na zes maanden monitoring was het resultaat duidelijk.

“De groep die zes maanden op het Scandinavische dieet was geweest, werd significant gezonder, met een lager cholesterolgehalte, lagere algemene niveaus van zowel verzadigd als onverzadigd vet in het bloed en een betere regulatie van glucose, vergeleken met de controlegroep. We hielden de groep op het Scandinavische dieet gewicht stabiel, wat betekent dat we hen vroegen om meer te eten als ze gewicht verloren. Zelfs zonder gewichtsverlies konden we een verbetering in hun gezondheid zien”, legt Lars Ove Dragsted uit.

Het vet maakt ons gezond

In plaats van alleen gewichtsverlies, wijzen de onderzoekers op de unieke samenstelling van vetten in een Scandinavisch dieet als mogelijke verklaring voor de aanzienlijke gezondheidsvoordelen.

“Door het bloed van deelnemers te analyseren, konden we zien dat degenen die het meest profiteerden van de verandering in het dieet, andere vetoplosbare stoffen hadden dan de controlegroep. Dit zijn stoffen die verband lijken te houden met onverzadigde vetzuren uit oliën in het Scandinavische dieet. Dit is een teken dat Noorse voedingsvetten waarschijnlijk de belangrijkste rol spelen voor de gezondheidseffecten die ik hier zie, wat ik niet had verwacht”, zegt Lars Ove Dragsted.

Vetten in het Scandinavische dieet komen onder andere uit vis, lijnzaad, zonnebloem- en koolzaad (Canola). Als geheel vormen ze een zeer heilzame mix voor het lichaam, hoewel de onderzoekers nog niet nauwkeurig kunnen verklaren waarom deze vetten zowel de bloedsuikerspiegel als het cholesterolgehalte lijken te verlagen.

“We kunnen alleen maar speculeren waarom een ​​verandering in de vetsamenstelling onze gezondheid zo ten goede komt. We kunnen echter bevestigen dat de afwezigheid van hoogverwerkt voedsel en minder verzadigde vetten van dieren, een zeer positief effect op ons hebben. Dus de vet samenstelling in het Nordic dieet, dat hoger is in omega-3 en omega-6 onverzadigde vetten, is waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de verklaring voor de gezondheidseffecten die we vinden van het Nordic dieet, zelfs als het gewicht van de deelnemers constant blijft”, besluit Lars Ove Dragsted.

Feiten over de Nordic Nutrition-aanbevelingen

De Nordic Nutrition Recommendations zijn in 2012 door voedingsdeskundigen aangenomen en zullen dit jaar worden bijgewerkt.

Het dieet is aangepast aan de Scandinavische landen: Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Groenland, de Faeröer en IJsland. Het dieet is gebaseerd op ingrediënten die lokaal worden geproduceerd en daardoor duurzaam zijn.

Aanbevolen voedingsmiddelen zijn groenten zoals erwten, bonen, kool, uien en wortelgroenten, evenals fruit, waaronder appels, peren, pruimen en bessen. Ook aanbevolen zijn noten, zaden, volle granen, vis en schaaldieren, evenals plantaardige oliën gemaakt van koolzaad, zonnebloem of lijnzaad. Ten slotte worden ook magere zuivelproducten aanbevolen, evenals een aanzienlijk kleiner aandeel vlees dan momenteel wordt geconsumeerd.

De voeding draagt ​​bij aan belangrijke vetzuren, mineralen, vitamines en plantaardige stoffen die een positief effect hebben op onze gezondheid en onder andere de kans op bloedstolsels, diabetes type 2, hoge bloedp

essure en cholesterolgehalte, evenals hart- en vaatziekten in het algemeen.

Gewichtsverlies in relatie tot een Nordic dieet

De onderzoekers benadrukken dat gewichtsverlies, dat vaak het gevolg is van een Nordic voedingspatroon, erg belangrijk blijft voor de algehele gezondheidsvoordelen van het dieet.

“Deze studie laat simpelweg zien dat niet alleen gewichtsverlies leidt tot de voordelen van dit dieet. Ook de unieke samenstelling van vetten speelt een belangrijke rol”, zegt Lars Ove Dragsted.