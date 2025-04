Het opvoedcircus: journalistiek theater over jonglerende ouders (en kinderen)

Laatst geüpdatet op april 11, 2025 by Redactie

Denk je weleens na over hoe je kinderen zou willen grootbrengen? Wat daarin jouw verantwoordelijkheid is als ouder, vriend of tante? En wat die van de rest van de samenleving? Of ben je nog blijven hangen bij de vraag of die kinderen er überhaupt wel moeten komen, omdat je je serieus afvraagt of de wereld nog een welkome plek is? Tijdens de journalistieke theateravond Het Opvoedcircus bespreken we de illusies, verwachtingen en opofferingen van jonglerende ouders (en kinderen) van nu en straks.



In de maand mei toert VPRO door het land met het VPRO Live Opvoedcircus. Een serieus vrolijke avond om op te broeden met onder andere Nicolaas Veul, Katinka Polderman, Pieter Hulst en livemuziek van Fresku, Gerson Main of NAAZ.



Programmamaker Nicolaas Veul ging voor de serie Valse start honderd dagen aan de slag in de jeugd— en gezinszorg. Eerder al liep hij stage als leraar op een middelbare school in de serie Honderd dagen voor de klas. Deze avond reflecteert hij op die ervaringen en op de vraag: wat is er nodig om een goede opvoeder te zijn?



Is het een goed idee om aan kinderen te beginnen? En als het antwoord ja is, welke dilemma’s komen dan op ons pad? Meesterbeslisbomenmaker des vaderlands Katinka Polderman helpt een handje.



Pieter Hulst heeft zijn sporen verdiend als maker van de VPRO kindertelevisie zoals als De proefkeuken, Pieter in de prehistorie en In Freudesnaam. Nu beklimt hij het podium om zich hardop te buigen over het volgende dilemma: hoe kun je er als maker voor zorgen dat je kinderen iets bijbrengt zonder dat ze wegzappen?



Maren Merckx is regisseur bij VPRO Tegenlicht. In ‘De Moeder van alle mythen’ onderzocht zij onze neiging te denken dat het ‘moederinstinct’ een eigenschap is die elke moeder van nature heeft. Nu staat zij op het podium om met beeld en geluid te laten zien dat dat idee minder onschuldig is dan het lijkt.



Roy Reymound, beter bekend als Fresku, groeit op bij zijn moeder in Nederland. Op zevenjarige leeftijd verhuist hij naar Curaçao om bij zijn vader te gaan wonen. In zijn muziek vertelt hij vaak hoe zijn opvoeding hem heeft gevormd. Dat zal deze keer niet anders zijn.



Naaz deed op haar vijftiende mee aan ‘Holland’s Got Talent’. In de jaren daarna strooide de zangeres van Koerdische afkomst met liedjes alsof het zaden voor haar moestuin zijn. Voor Het opvoedcircus kiest Naaz voor een liedje over iedereen die ruimte nodig heeft om zijn wortels uit te strekken, om van een miezerig plantje uit te groeien tot een sterke boom.



Singersongwriter Gerson Main is bekend van de liedjes ‘Deejay’ en ‘Ik weet niet hoe’. Zijn jeugd, zijn opvoeding en zijn eigen vaderschap zijn een rijke bron voor de muziek die hij maakt. ‘Vroeger wilde ik graag bij de stoere jongens horen maar het lukte niet. Toen ben ik helemaal de andere kant op geschoten.’

LantarenVenster Rotterdam – 11 mei met o.a. Nicolaas Veul, Katinka Polderman en met livemuziek van NAAZ. Presentatie Sagid Carter.



Verkadefabriek Den Bosch – 14 mei met o.a. Nicolaas Veul, Katinka Polderman, Pieter Hulst, Maren Merkx en met livemuziek van Fresku. Presentatie Sagid Carter.



TivoliVredenburg Utrecht – 20 mei met o.a. Katinka Polderman, Pieter Hulst, Maren Merkx en met livemuziek van Fresku. Presentatie Sophie Derkzen.



Podium Mozaïek Amsterdam – 26 mei met o.a. Nicolaas Veul, Katinka Polderman, Pieter Hulst, Maren Merkx en met livemuziek van Fresku. Presentatie Sophie Derkzen.



Lux Nijmegen – 28 mei met o.a. Katinka Polderman, Pieter Hulst, Maren Merkx en met livemuziek van Gerson Main. Presentatie Sophie Derkzen.

