Het programma van Amsterdam Fashion Week

Amsterdam Fashion Week presenteert het programma van de aankomende editie. Deze editie vindt van 31 augustus t/m 3 september plaats met jong talent en gevestigde namen op verschillende plekken in Amsterdam én daarbuiten.

PROGRAMMA

Woensdag 31 augustus

Op woensdag showt circulair modemerk MARTAN haar nieuwe collectie in het Grand Hotel Amrâth Amsterdam, gemaakt van hun afgekeurde hotellinnen en restaurant tafelkleden, visueel geïnspireerd op de esthetiek van het hotel. Daarna showt het merk 1/OFF haar nieuwe collectie bestaande uit designer vintage getransformeerd naar een modern uniek design in de Contemporary Art Space in Amsterdam Noord. De eerste dag van Amsterdam Fashion Week wordt afgesloten door internationaal gevierd modemerk Wandler met een extravagant feest om haar 5-jarig bestaan te vieren in samenwerking met artist Elsemarijn Bruys.

Donderdag 1 september

Donderdag introduceert Róhe Frames, ‘Crafted Columns’, een wereld waar vakmanschap en samenwerking elkaar ontmoeten en waarbij de gasten worden geprikkeld door een visuele en tactiele kunstinstallatie, handgemaakt door de Nederlandse design artist Fransje Gimbrere. Daarna creëert het iconische designerduo Viktor&Rolf een unieke merkbeleving geïnspireerd door hun Mariage-collectie, de designs van de Tulle, de Mister Mister en Everywear collecties en de parfums. Vervolgens presenteert Claes Iversen zijn nieuwe couture collectie 2022 in het pand aan Rokin 49, gevolgd door een presentatie van sustainable couture designer Ronald van der Kemp.

In de avond presenteert het nieuwe womenswear label Francon, met collecties geïnspireerd op functionele archetypen in de architectuur, een show in Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. De donderdagavond wordt afgesloten met de lancering van de AFW sweater in samenwerking met de Belgische NFT artiest VEXX en een performance van Steve Madden. Onder de creatieve vlag van Nederlands designer Duran Lantink zal Steve Madden zijn nieuwe herfst/wintercollectie ’22 presenteren middels een interactieve performance in de unieke setting van de Moulin Rouge in het hart van Amsterdam.

Vrijdag 2 september

Op vrijdag staan de winnaars van Lichting 2020 en 2021 op het programma in het pand van Adyen aan het Rokin. Darwin Winklaar (NIÑO DIVINO) presenteert ‘AMEMOIA’, een performance gebaseerd op dromen uit zijn kindertijd, en Roxane Mbanga presenteert middels een installatie ‘Histoires de femmes’. Daarna opent pre-owned designerlabel The Collectives hun eerste winkel op de Elandsstraat 111, waar items zowel gehuurd als gekocht kunnen worden.

In de avond keert AFW voor Lichting terug naar Capital C, waar de beste graduates van de zeven Nederlandse modeacademies hun werk presenteren aan professionals en pers. Vervolgens wordt de avond afgesloten met een performance van Atelier Reservé in samenwerking met Bud, vertegenwoordigt door een combinatie van fashion, sound design en performance art.

Zaterdag 3 september

Zaterdag stelt Amsterdams modemerk Catwalk Junkie een serie van hun Comfort Studio campagnebeelden tentoon waarin de bewegingsvrijheid van de hedendaagse vrouw centraal staat, tezamen met artworks van Londen-based illustrator Beth Fraser. Daarna showt het Belgische couture huis NATAN zijn nieuwste collectie in The Valley in Amsterdam Zuid.

De winkel FOUR Amsterdam aan de Van Baerlestraat 9-11 is op zaterdag dé centrale plek voor de nieuwe AFW x VEXX sweater en de afterparty om Amsterdam Fashion Week feestelijk af te sluiten. Backstage is de creatieve leiding wederom in handen van onze beauty partners MAC Cosmetics, Wella Professionals en Sebastian Professional. Daarnaast is LVMH aanwezig om alle gasten te voorzien van een glas champagne en cocktails.

THE HUB

The HUB is dit jaar terug als interactieve multi-brand concept store: een plek waar mode, beauty en kunst samenkomen. Daarnaast worden er in The HUB Talks & Podcasts gehost en zullen er Drinks & Beats by ELLE plaatsvinden. Dit jaar is TikTok trotse partner van de The HUB. Volgers van het @amsterdamfashionweek TikTok account krijgen pre-access tot de shows, talks en podcasts en zijn als eerste op de hoogte van concepten die in The HUB plaatsvinden.

EARTH TODAY

Amsterdam Fashion Week heeft sinds vorig jaar de handen ineengeslagen met EarthToday, een community van changemakers met de missie om 50% van de aarde te beschermen voor het einde van 2050. Voor elke bezoeker van AFW beschermt EarthToday 1m2 natuur. Zo kunnen we onze planeet samen beschermen, meter voor meter. Voor meer informatie over EarthToday verwijzen we naar de website: www.earthtoday.com.