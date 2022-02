Het recept voor een perfecte Valentijnsdag

Valentijnsdag vieren met een gezellig avondje thuis met een heerlijk driegangen diner, is de perfecte activiteit die je samen kunt doen. Zet goede muziek op, proef en praat. Een goed begin van de avond die ook nog eens spannend kan eindigen!

Vind de finesse … of laat het

Valentijnsdag is een geweldige kans om jezelf te trakteren en van een anders gewone avond iets bijzonders te maken. Laat je van je beste kant zien en doe ook extra moeite bij de kledingkeuze. Of, nog beter: maak de stemming wat spannender door de avond door te brengen in lingerie of nachtkleding. Dit zorgt voor een ontspannen, maar intieme sfeer en maakt de avond tot een avond om niet snel te vergeten.

Maak van de gelegenheid gebruik om de woonkamer extra gezellig te maken, doe alle lichten uit en verlicht de kamer met kaarsen. Voel je vrij om de tafel mooi te dekken en te decoreren met verse bloemen – alles om de sfeer naar een nieuw niveau te tillen.

Terug naar de kindertijd

Een romantische date hoeft niet alleen om lekker eten en drinken te gaan. Vind het kind in jezelf en breng de middag door met spelen. Ga op een verfrissende skeeler tocht of pak de bordspellen uit de kast. Het belangrijkste is om iets te doen waarbij jullie lachen en dat leuk is! Neem jezelf niet zo licht op en gebruik de dag om iets nieuws over elkaar te leren. Misschien is een potje voetbal als startschot voor een onvergetelijke avond in de naam van de liefde?

Een onverslaanbare klassieker – filmavond

Op de bank zitten en een film kijken is een gevoel dat zelfs een stel dat al eeuwen samen is, kan doen terugdenken aan het begin van de relatie. Kruip dicht bij elkaar en geniet van elkaars gezelschap. Moe van “The Notebook” en “Titanic”? Hoe zit het met het opzetten van een goede shaker? Of misschien een komedie? Samen lachen of springen kan je echt dichter bij elkaar brengen – zowel fysiek als mentaal. Pop popcorn of neem het toetje op de bank, gooi er een filmpje in en geniet van elkaars gezelschap.

Er valt veel te zeggen over Valentijnsdag, maar het belangrijkste is om elkaar te laten zien dat je veel voor elkaar betekent, een pauze te nemen van een anders stressvol dagelijks leven en te genieten van het gezelschap van je geliefde. We wensen jullie allemaal een romantische 14 februari en hopen dat je deze tips ook op andere momenten van het jaar gaat gebruiken. In het liefdesleven kun je nooit genoeg romantiek krijgen.