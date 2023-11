Of je nu met familie rond de kerstboom zit of met vrienden aan het shoppen bent, niets brengt de feestelijke sfeer naar boven zoals het Starbucks holiday menu en quality time doorbrengen met je geliefden.

Toffee Nut Time

Het feestseizoen is hier, en daarmee ook de iconische en feestelijke smaken van het Starbucks Holiday menu. Uiteraard keert de geliefde Toffee Nut Latte, boordevol geroosterde, romige smaken weer terug voor een nieuw jaar. Wat jouw voorkeur ook is pas je drankje aan aan jouw smaak; geniet ervan warm, ijskoud of als een Frappuccino. Zoals altijd kun je ook kiezen voor een zuivelvrij alternatief. En voor de allereerste keer kun je nu ook de iconische Toffee Nut-smaak van Starbucks ervaren in het comfort van jouw eigen huis, met Starbucks by Nespresso Toffee Nut Flavored Coffee, verkrijgbaar in jouw lokale supermarkt.



Als je fan bent van de andere klassieke holiday drankjes, vrees dan niet – naast de Toffee Nut Latte maken ook andere favorieten zoals de Stroopwafel Latte en de Gingerbread Latte een triomfantelijke terugkeer.

Toffee Nut Latte

Stroopwafel Latte

Gingerbread Latte

Hemelse Hazelnoot en Chocolade

Voor een gezellige, verwarmende optie, ambachtelijk bereid door de barista’s van Starbucks, hoef je niet verder te kijken dan de nieuwe Hazelnut Crunch Hot Chocolate. Deze drank combineert de iconische combinatie van hazelnoten en chocolade en wordt vakkundig bereid met rijke cacaopoeder, romige gestoomde melk en afgewerkt met een chocoladetopping, gevolgd door een knapperige crumble van chocolade en hazelnoten.

Hazelnut Crunch Hot Chocolate

Holiday gifts

De feestdagen zijn niet compleet zonder cadeaus. Ook dit jaar komt Starbucks met heerlijke cadeau tips! Zo zijn de Blonde Roast en Espresso roast in een feestelijke verpakking gestoken en is de geliefde Christmas Blend weer terug. Dit jaar heeft Starbucks ook een schitterende herbruikbare koffiebeker boordevol feestelijke magie die verandert van goud naar zilver wanneer er een warm drankje in wordt geschonken. Breng je beker mee naar de winkel en ontvang €0.30 korting op je favoriete drankje.

Beschikbaarheid

De nieuwe dranken zijn vanaf 2 november verkrijgbaar bij alle Starbucks-winkels en Drive Thrus in heel Nederland. Je kan de dichtstbijzijnde winkel vinden via de Starbucks Store Locator op www.starbucks.nl. Blijf je liever thuis? Dat is helemaal oké, laat het dan lekker bezorgen via Uber Eats of Thuisbezorgd.