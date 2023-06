‘Het straatje’ van Vermeer te bewonderen in Den Haag

Laatst geüpdatet op juni 14, 2023 by Redactie

Waar precies staat toch ‘Het straatje’ van kunstschilder Johannes Vermeer? Over het antwoord op deze vraag discussiëren experts al jaren. Tot nu toe. ‘Het straatje’ van Vermeer valt namelijk te bewonderen in Den Haag. In familiepark Madurodam om precies te zijn. Vanaf juli 2023 is het mogelijk om een bezoek te brengen aan dit meesterwerk van Vermeer. Geen miniatuur, maar een levensgroot huis waar je zelf onderdeel bent van het schilderij.

Experts buitelen over elkaar heen

Onderzoek van het Rijksmuseum wees in 2015 uit dat het exacte adres van ‘Het straatje’ moest zijn: Vlamingstraat 40-42 in Delft. Kort daarna beweerde architectuurhistorici dat Vermeers straatje überhaupt geen weergave van de werkelijkheid kon zijn. De bevindingen weerhouden de vele toeristen die jaarlijks op zoek gaan naar de plek van het wereldberoemde huis niet. Honderd procent zekerheid zal er waarschijnlijk nooit komen. In de afgelopen maanden is in het familiepark Madurodam het beroemde straatje van Vermeer nagebouwd.

Voorgevel nieuwe attractie

Madurodam heeft als voorgevel van de nieuw te openen attractie ‘De Hollandse Meesters’ gekozen voor het mysterieuze huis. ‘Juist omdat er zoveel om te doen is. We kunnen niet terug in de tijd, dus niemand weet precies waar dit beroemde huis van Vermeer stond. Maar vanaf nu staat het in Madurodam! In de nieuwe attractie stappen kinderen én volwassenen straks in een aantal schilderijen van Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Judith Leyster, Piet Mondriaan en Johannes Vermeer. Hoe mooi is het dan dat je naar binnen gaat via een wereldberoemd huisje uit de 17e eeuw’, vertelt Yvette Nieboer, manager Marketing, Sales & Events bij Madurodam.

De Hollandse Meesters

De nieuwe attractie, waarvan de deuren in juli officieel openen, is een interactieve en kleurrijke familieattractie waar ontdekken, spelen en ervaren centraal staat. Bezoekers worden meegenomen in de werken van enkele Hollandse Meesters waarbij het juist de bedoeling is om overal aan te zitten, op te klimmen en zo spelenderwijs te ontdekken. ‘Met dezelfde fantasie als hoe men nu kijkt naar het mysterieuze schilderij, hopen wij dat kinderen hier straks ook alles ontdekken en leren. En ja, we sluiten natuurlijk niet uit dat er ook toeristen speciaal zullen komen voor de voorgevel. Het is natuurlijk wel de enige replica van ‘Het Straatje’ van Vermeer,’ benadrukt Nieboer.