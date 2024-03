Het terras seizoen is geopend

Laatst geüpdatet op maart 27, 2024 by Redactie

Meer dan 25.000 outlets binnen het eet-en drinksegment in Nederland hebben een buitenterras. En het goede nieuws, dit worden er steeds meer! Nu de zon nog, maar nu de lente is begonnen laat deze vast niet lang meer op zich wachten. En soms maakt het niet uit of die zon nou wel of niet schijnt. We zitten gewoon graag buiten, mensen kijken, van het uitzicht genieten of bootjes langs zien varen, het spreekt ons allemaal aan. Daarom hebben wij in deze terras special de meest uiteenlopende terrassen en daarbij horende beleving uiteengezet. Op een mooi terras seizoen!

De Kop van Oost

Genieten aan de waterkant, dat doe je in Amsterdam-Oost bij de Kop van Oost. Een schitterend ingericht restaurant met een terras direct aan het water, waar je de hele dag in de zon zit. Het uitzicht op de enige molen in het centrum van Amsterdam zorgt ervoor dat de drukte van de stad even heel ver weg lijkt. Zeker op een zonnige dag weten buurtbewoners en bezoekers het terras goed te vinden. Schuif aan voor een borrel, ontspannen lunch of uitgebreid diner. De menukaart is goed gevarieerd, met klassieke Franse gerechten en vernieuwende Mediterrane smaakcombinaties. De setting en sfeer op deze mooie plek in Amsterdam Oost doen tijdens je bezoek de rest.



Adres: Zeeburgerpad 1, 1018 AH, Amsterdam

Website: https://dekopvanoost.com/

Kita

BrAM Borrel – Restaurant KITA | 16 juni 2023 | © MarcVerhees Fotografie – www.marcverhees.com

Een parel aan het water, dat is Kita in Hendrik Ido Ambacht. De naam van het restaurant is zelfs gebaseerd op de rivier Noord die langs het terras stroomt. Kita is namelijk de Japanse vertaling voor ‘Noord’. Een bezoek aan Kita is een echte beleving. Dit restaurant heeft niet alleen binnen een verbluffend mooie inrichting met ‘wow factor’, het terras maakt net zo veel indruk. Hier laat je de drukte van het dagelijks leven even helemaal achter je en strijk je neer op een zonovergoten terras. Op het menu staan voornamelijk internationale gerechten, geïnspireerd op de Japanse keuken. Met een uitgebreide keuze aan goede wijnen en cocktails is het ook de ideale plek voor een borrel. Kita werd eind vorig jaar bekroond met een prestigieuze Entree Award in de categorie ‘Best New Dine & Drink Concept’. Een plek waar je echt eens geweest moet zijn.



Adres: Noordkade 4, 3341 SZ, Hendrik Ido Ambacht

Website: https://restaurantkita.nl/

Helling 7

Gelegen op een oude scheepshelling van Damen Shiprepair vind je Helling 7, een bijzonder restaurant met groot terras in Amsterdam Noord. Het restaurant heeft voor de industriële inrichting gebruikgemaakt van oude materialen uit voormalige (scheeps)werven. De zaak ademt vakmanschap, in het gebouw, maar ook door op houtvuur te koken worden bijzondere, intense gerechten opgeleverd. Ook voor een borrel is Helling 7 een uitstekende plek. Zeker op een mooie voorjaars- of zomerdag stroomt het unieke terras al snel vol. De zonsondergang over het IJ zorgt voor een adembenemend uitzicht over de bedrijvige scheepswerf waar het restaurant aan grenst.



Adres: tt. Melissaweg 57, 1033 SP, Amsterdam

Website: https://www.helling7.nl/

Hotel Flora Batava

Vanaf april opent Flora Batava weer de terrassen op de buitenplaats aan de rivier de Vecht. Dit jaar met een nieuw en zonnig loungeterras aan de zijkant van de monumentale villa waar wijn en bites worden geserveerd. Gasten die uitgebreid willen tafelen zijn van harte welkom bij het bijbehorende Restaurant Bloei om neer te strijken voor een uitgebreide lunch, borrel of heerlijk diner. De locatie is betoverend, gelegen direct aan het water. Ook de verschillende terrassen bij de monumentale villa en het theehuis hebben een schitterende ligging met zicht op de Vecht, de vijver en bloeiende tuin in het voorjaar.



Adres: Rijksstraatweg 6, 3631 AC, Nieuwersluis

Website: https://florabatava.com/

Le Barrage

In een statig pand met rijke historie in Alblasserdam is Le Barrage gevestigd. Wat niet meteen van buiten zichtbaar is, is de achterkant van het pand. Le Barrage ligt namelijk aan een dam met uitzicht over rivier de Alblas, waar je vanaf het terras de bootjes voorbij ziet varen. Tot in de late uurtjes is het er heerlijk vertoeven, met heaters die aan gaan als de temperatuur daalt. Bovendien is de serre een goede plek om plaats te nemen als het weer toch even tegenzit. Hoewel het restaurant statig oogt, is de inrichting trendy. Die moderne twist is ook terug te vinden op de menukaart, met een bijzondere aandacht voor uitstekende sushi en sashimi. Het is nog lastig kiezen uit de uitgebreide kaart en het wijnassortiment. Ontdek zelf deze verborgen parel onder de rook van Rotterdam.



Adres: Dam 65, 2951 GA, Alblasserdam

Website: https://lebarrage.nl/

Vane Skybar Eindhoven NH Collection Eindhoven Centre

VANE Skybar, in het NH Collection Eindhoven Centre torent letterlijk hoog boven Eindhoven uit. Het is dé cocktailbar van de lichtstad met adembenemend uitzicht over de skyline van Eindhoven. Het dakterras is the place to be voor een uitgebreide borrel op een zonnige dag. En het is niet zonder reden een populaire plek, de bites op de kaart zijn toegankelijk en matchen goed met de smaakvolle cocktails. Menig cocktailliefhebber weet de elegante en stijlvolle skybar te vinden. De kosmopolitische uitstraling gaat goed samen met de Brabantse hartelijkheid van het personeel. Dit maakt VANE met geen andere plek in de regio te vergelijken.



Adres: Vestdijk 5, 5611 CA, Eindhoven

Website: https://www.vane-eindhoven.nl/skybar

Bar Pepito

In hartje Rotterdam, aan de Meent, vind je het zonnigste terras van de stad. Bij Bar Pepito waan je je compleet in Mediterrane sferen. Bestel een kan sangria en combineer de lekkerste kleine gerechten van de kaart, die vol staat met Portugese en Spaanse hapjes. Hier kun je urenlang blijven zitten, terwijl je de drukte van de stad aan je voorbij laat gaan. De sangria wordt trouwens volgens een ouderwets goed recept gemaakt met cava, rode wijn of rosé. Het personeel legt gasten graag in de watten en combineert de nuchtere Rotterdamse gastvrijheid met die van de zuidelijke Europese landen. Op het gezellige terras van Bar Pepito aan deze topplek aan de Meent is altijd iets te zien.



Adres: Meent 39, 3011 JC, Rotterdam

Website: https://barpepito.nl/

Willaerts

Het laagdrempelige restaurant en grand café Willaerts in Papendrecht is een begrip in de Drechtsteden en heeft een heerlijk terras dat het gehele jaar geopend is. Willaerts is, als een van de weinige horecazaken, zelfs bereikbaar per waterbus. Vanaf het terras heb je een fenomenaal uitzicht over het drie rivierenpunt, waar altijd wel iets gebeurt. De menukaart biedt een ruime keuze aan uitstekende gerechten: van salades en bowls tot shared dining en keuzes speciaal voor kinderen. Op de drankkaart is er veel aandacht voor klassieke en naar eigen recept gemaakte cocktails, gin-tonics en een ruime keuze aan wijnen per glas. Ervaar zelf hoe snel het mogelijk om te onthaasten op het terras van dit mooie restaurant.



Adres: Veerplein 1, 3351 RW, Papendrecht

Website: https://willaerts.nl/

Hotel Villa Ruimzicht

Genieten op één van de mooiste plekken in de Achterhoek, dat doe je bij Hotel Villa Ruimzicht. Het uitgestrekte terras van het bijbehorende restaurant Lokaal nodigt uit om urenlang te borrelen, terwijl je de tijd vergeet. De karakteristieke villa ademt romantiek en wordt omringd door een prachtig park met eeuwenoude bomen, waar het terras zich middenin bevindt. Ruimzicht weet wat Gelderse gastvrijheid betekent en zorgt ervoor dat het je aan niks ontbreekt. De menukaart staat bol van streekproducten, die verwerkt worden tot culinaire hoogstandjes. Het personeel adviseert graag over welke wijnen het beste samengaan bij de gerechten of lekker zijn om zo te drinken op het zonnige terras.



Adres: Ruimzichtlaan 150, 7001 KG, Doetinchem

Website: https://www.hotelvillaruimzicht.nl/

BLOU Hotel Haarhuis

In het levendige Arnhem vind je de bijzondere rooftopbar BLOU bij Hotel Haarhuis. Een plek die ook niet-hotelgasten graag bezoeken. Ieder weekend kun je hier neerstrijken om te genieten van een weids uitzicht op de binnenstad. Op de menukaart staan mooie champagnes en cocktails, die goed samengaan met de rijkelijk gevulde platters die geserveerd worden. Of je nu alleen komt voor een borrel, of om uitgebreid te dineren, een bezoek aan BLOU vergeet je niet snel. De rooftopbar bevindt zich op de 5e etage van het hotel en is een heerlijke plek om te genieten van zon. BLOU draagt daarnaast de titel ‘mooiste toilet van Nederland’, The Roofdrop toilet experience moet je zelf eens hebben beleefd!



Adres: Stationsplein 1, 6811 KG, Arnhem

Website: https://hotelhaarhuis.nl/nl/food-drinks/blou-rooftop-bar

Umami by Han Eindhoven

Aan de gezellige Kleine Berg in Eindhoven is Umami by Han gevestigd. Deze kunstzinnige buurt staat bekend om de mooie boetiekjes, hippe shopadresjes en goede restaurants, waar Umami by Han natuurlijk niet kan ontbreken. Je vindt er een groot en gezellig terras aan de voorzijde van het restaurant. Een fantastische plek om urenlang te lunchen, borrelen of dineren. Op de menukaart staan Aziatische fusion gerechten, met levendige smaken, ook is er genoeg keuze voor de vegetariër en kunnen de gerechten zelfs vegan gemaakt worden. Eten bij Umami by Han is een echte ervaring die je zintuigen prikkelt. Naast een waanzinnige wijnkaart heeft Umami een ‘tea pairing’ bij de menu’s, speciaal samengesteld door thee sommeliers. Een unieke theebeleving die je echt eens moet proberen. Het terras is de perfecte plek voor een cocktail in de zon, want ook aan cocktailkeuze is er geen gebrek. Dit is één van de beste plekken in Eindhoven om te genieten van het voorjaar.



Adres: Kleine Berg 57H, 5611 JT, Eindhoven

Website: https://umami-restaurant.com/nl/

Bunk Amsterdam

Bij Bunk in Amsterdam Noord zit je op elk moment van de dag goed. Het terras staat vol met grote tafels, waar je al snel in gesprek raakt met buurtbewoners, bezoekers aan de stad, hotelgasten en toevallige voorbijgangers. Met het nieuwe menu concept legt Bunk de focus op traditionele Nederlandse bereidingen die op een bijzondere manier gepresenteerd worden. Zo wordt er gerookt, gepekeld, gemarineerd en gestoofd. Door met seizoensgebonden ingrediënten te werken, wisselt het menu regelmatig. En de locatie? Die is net zo speciaal. Bunk is ondergebracht in de Sint-Rita kerk, in een hippe en springlevende buurt. Het is niet voor niets een populaire plek waar gasten terug blijven komen. Strijk neer op het grote terras, geniet van de bijzondere sfeer en vergeet even helemaal de tijd.



Adres: Hagedoornplein 2, 1031 BV, Amsterdam

Website: https://wearebunk.com/amsterdam/nl/