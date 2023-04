Het ultieme vrijgezellenfeestje

Laatst geüpdatet op april 12, 2023 by Redactie

Ben je nou op zoek naar de perfecte invulling van het vrijgezellenfeestje van je beste vriendin? Het klinkt misschien cliché, maar een gigolo boeken hoort er eigenlijk wel een beetje bij en mag daarom ook zeker niet ontbreken! In dit artikel lees je over het boeken van een gigolo en word je geïnspireerd om een onvergetelijk feest te plannen.

Een gigolo maakt het feest compleet

Hij komt in elke bachelorette film voor; een mannelijke escort. Als je denkt: ik wil een gigolo boeken, wees er dan op tijd bij. Je kunt namelijk zelf kiezen welke man je voor je neus krijgt, mits je op tijd bent. Het is makkelijk om te overleggen welke man (of twee) jullie willen, hoeveel uren en waar hij zich moet melden. Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen om te achterhalen wat de tarieven zijn, dus je zit nog nergens aan vast. Deze mannen nemen de rol aan die jullie van hen verlangen. Laat hem bijvoorbeeld jullie gids zijn tijdens het stappen, of bezoek met z’n allen een erotische club. Doe iets wat je nog nooit gedaan hebt! Ga er even voor zitten met je vriendinnen en kies de ideale man uit voor jullie speciale avondje. Het feest zal hoe dan ook herinneringen en foto´s opleveren waar nog jaren om gelachen zal worden.

Waarom maar één avond?

Je kunt er ook voor kiezen om op een vrijgezellenweekend te gaan. Een avondje met een mannelijke escort en een dagje met de meiden. Je vriend of vriendin zal hoe dan ook in een deuk liggen. Als je een actieve invulling wil geven aan de tweede dag kun je bijvoorbeeld met de hele groep een soort Wipeout parcours afleggen. Hoe hilarisch is het om al je vriendinnen over die baan te zien vliegen? Je kunt je natuurlijk ook helemaal terugtrekken met je vriendengroep in een wellness resort in het bos. Daar kunnen jullie helemaal tot rust komen door lekker te gaan wandelen en de sauna in te duiken. Door spelletjes te spelen en herinneringen op te halen zorg je ook zeker voor een speciaal vrijgezellenfeest voor je dierbare. Een ander leuk idee is om met z’n allen naar een festival te gaan. Samen genieten van de muziek en even helemaal losgaan. Als je nog zit te denken over een speciaal cadeau, kunnen wij je aanraden om met de vriendinnen een vriendenboekje samen te stellen, net als vroeger! Hierin schrijf je hoe je elkaar kent, wat je de leukste eigenschappen van je vriendin vindt en wat je in de toekomst nog hoopt samen te kunnen beleven. Wij wensen je veel plezier met het plannen van het feest en natuurlijk met het maken van nieuwe herinneringen!