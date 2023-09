Het unieke verhaal achter het merk VEJA

Laatst geüpdatet op september 25, 2023 by Redactie

Al sinds 2005 is VEJA bezig met het produceren van hun sneakers op een unieke manier en bouwt hiermee al bijna twintig jaar aan een verantwoord merk. Met hun focus op sociale projecten, economische rechtvaardigheid en het gebruik van hoogwaardige ecologische materialen, heeft VEJA de norm gezet voor een verantwoorde schoenenproductie. Maar het merk gaat verder dan dat met hun Clean, Repair, Collect project dat ervoor zorgt dat jouw sneakers langer meegaan dan ooit tevoren. VEJA’s zijn inmiddels vaste prik in het straatbeeld geworden en blijft de wereld veranderen.

Materialen

VEJA benadrukt de inzet voor duurzaamheid en ethische productie. Ze gebruiken katoen uit Brazilië en Peru, waar boerenverenigingen het op biologische wijze verbouwen zonder schadelijke chemicaliën en met respect voor mens en milieu. Daarnaast haalt VEJA rubber rechtstreeks bij coöperaties van Amazone-seringueiros, waar traditionele technieken worden gebruikt om de rubberbomen te laten regenereren. De prijs die VEJA betaalt voor natuurrubber ligt vijf keer hoger dan de marktprijs, wat bijdraagt aan bosbescherming. Ook zet VEJA zich in voor verbeteringen in de leerproductie, met de nadruk op traceerbaarheid en chemische transparantie. Het runderleer komt uit Brazilië en Uruguay, waar het op een milieuvriendelijke en biologische manier wordt gelooid zonder schadelijke chemicaliën.

Uitstoot

VEJA’s sourcingteam voert jaarlijkse analyses uit om de CO2-uitstoot van de hele productie beter te begrijpen. Ze geloven dat een uitgebreide observatie zorgt voor duurzame vooruitgang en ze streven naar een beter inzicht in de impact van de gebruikte materialen en het productieproces.

Lees ook: Vegan schoenen – zijn ze de betere keuze?

Assortiment

Naast lifestyle sneakers is het assortiment uitgebreid met een Running collectie. In 2019 lanceerde VEJA na vier jaar onderzoek en ontwikkeling de eerste hardloopschoen die gemaakt is van biogebaseerde materialen. Sindsdien hebben ze hun hardlooplijn uitgebreid en verbeterd met de Condor 2, de Marlin enn de Impala. Daarnaast lanceerde VEJA afgelopen jaar het hiking model Fitz Roy; een technische schoen ontworpen voor de beste wandelervaringen. Ook voor de kleintjes biedt VEJA schoenen geïnspireerd op de volwassen stijlen. VEJA KIDS sneakers zijn gemaakt met Amazone rubber, suikerriet en biologisch katoen.

Clean Repair Collect

In juni 2020 lanceerde het merk het Clean Repair Collect. In dit project staat de missie om schoenen verantwoorder te maken centraal en biedt klanten de mogelijkheid om hun schoenen schoon te laten maken, te repareren en eventueel te recyclen. Hierdoor heb je langer plezier van je favoriete sneakers. Sinds de lancering heeft het merk met succes duizenden paren gerepareerd en gerecycled en hiermee een positieve impact op het milieu gecreëerd.



Het Clean Repair Collect project gestart in Darwin, biedt klanten niet alleen schoenreparaties maar ook toegang tot exclusieve VEJA-samples en schoenen met kleine gebreken tegen gereduceerde prijzen. Dit initiatief werd steeds verder uitgebreid naar andere steden, waaronder Parijs en Berlijn, waar ervaren schoenmakers je sneakers kunnen herstellen. In juli 2022 opende de eerste VEJA-schoenmakerij in Galeries Lafayette in Parijs en ook in de nieuwe VEJA Store in Berlijn. Afgelopen juli opende de nieuwste winkel van VEJA in Madrid met daar ook wederom een schoen repair afdeling. Daarnaast lanceerde VEJA een mobiele schoenmakerij bij Log’ins om geretourneerde schoenen te repareren en zo klaar te maken voor doorverkoop.