Het verschil tussen fijn en dun haar

Laatst geüpdatet op november 23, 2022 by Redactie

Met een diameter van 0,03 – 0,04 millimeter is fijn haar slechts ongeveer half zo dik als normaal haar. Je voelt het bijna niet tussen je vingers. Fijn haar is niet hetzelfde als dun haar. Fijn haar verwijst naar de diameter van elke haarlok, terwijl dun haar verwijst naar het aantal haren op het hoofd. Haardichtheid geeft aan hoeveel haren er op je hoofdhuid zitten en hoe dicht ze bij elkaar staan.



Of we dik, normaal of fijn haar hebben, is in de eerste plaats genetisch bepaald. Hormonale schommelingen, psychologische stress of een onevenwichtige voeding kunnen er echter toe leiden dat het haar fijner en dunner wordt.

Veel glans en weinig volume

Veel glans: Fijn haar met zijn gladde haaroppervlak is soepel en heeft een prachtige natuurlijke glans. Er zijn echter 2 typische problemen met deze haarstructuur:



Haarbreuk en gespleten haarpunten: Fijn haar is gevoelig, vooral als het nat is. Je hebt meer last van gespleten haarpunten dan andere haartypes, ze zijn meer vatbaar voor breuk. Wees daarom extra voorzichtig bij het kammen van je haar na het wassen.



Weinig volume: Fijn haar ligt bijzonder dicht tegen de hoofdhuid, vooral bij een vette hoofdhuid. Het haar wordt vaak sneller vet. Het ziet er dan zwaar, slap, machteloos of draderig uit. Fijn haar mist meestal natuurlijke volheid, volume en swing.

De beste kapsels voor fijn haar

Terwijl een permanent normaal was voor fijn haar om meer volheid te simuleren, wordt het nu afgeraden. De ingrediënten in deze chemische behandeling zijn nu iets minder schadelijk voor het haar, maar het haar is nog steeds vatbaar voor breuk en gespleten haarpunten. Om fijn haar dikker te laten lijken, worden vooral korte kapsels zoals de pixiesnit, de halflange lange bob of de golvende bob aanbevolen. De reden hiervoor: Kort of halflang haar dat net boven de schouders eindigt, is lichter. De natuurlijke veerkracht van het haar is dan voldoende om de haarlijn op te tillen en het haar voller te laten lijken. Om fijn haar op lange termijn te versterken en meer natuurlijke volheid te geven, is de beste manier om te helpen met de juiste verzorging en de juiste styling met hoogwaardige natuurlijke ingrediënten.

Verzorgingsroutine voor fijn en dun haar

Hoofdhuidmassages met revitaliserende hoofdhuidbehandeling

Regelmatige hoofdhuidmassages bevorderen een gezonde doorbloeding van de hoofdhuid. Fijn en futloos haar profiteert vooral van de versterkende natuurlijke ingrediënten in de biologische hoofdhuidbehandeling. De hoofdhuidbehandeling bevordert het natuurlijke volume en gaat haarbreuk tegen.

Versterkende shampoo zonder toevoegingen die je verzwaren

Kies voor een siliconenvrije shampoo. Siliconen bedekken elk haartje en je hoofdhuid met een steeds dikkere film, ze zetten zich af en verzwaren je haar steeds zwaarder (build-up effect). Je haar droogt steeds meer uit onder de siliconenlaag, het hangt slap en draderig naar beneden. Ook wordt je haarlijn steeds sneller vettig met haarverzorgingsproducten die siliconen bevatten, waardoor het je steeds minder lukt om je haar met natuurlijk volume te stylen.



Om je gevoelige haarlengtes niet uit te drogen en gespleten haarpunten te voorkomen, kies je best voor een versterkende biologische shampoo met milde plantaardige tensiden die je haar meer natuurlijke volheid, elasticiteit en weerstand geven.

Leave-in conditioner voor meer volume

Een leave-in-conditioner geeft je haar meer visuele volheid zonder het te verzwaren. Deze leave-in verzorging maakt je haar elastischer en beter bestand tegen breuk. Kneed de conditioner spaarzaam in de lengtes en punten bij gebruik in vochtig of droog haar.

Hittebescherming & natuurlijke volheid

Laat je haar na het wassen van je haar zo vaak mogelijk aan de lucht drogen. Als je een föhn of stijltang nodig hebt voor je styling, gebruik dan een hittebeschermende spray en let op een lage temperatuurstand. Föhn vooral bij de wortels en slechts half droog.

Gezonde voeding voor sterker haar

Ook belangrijk voor gezond, sterker haar is een voeding die rijk is aan vitale stoffen, waarbij je voldoende ijzer, biotine, zink en vitamine A binnenkrijgt in de vorm van veel verse groenten en fruit. Er zit veel plantaardige provitamine A, ook wel beta-caroteen genoemd, in groenten als rode paprika, wortel of tomaat, maar ook in fruit als abrikozen.