Het verschil tussen verdriet en depressie

Laatst geüpdatet op januari 19, 2024 by Redactie

Veel mensen worstelen om het exacte verschil tussen verdriet en depressie te bepalen. Het is zelfs een veel voorkomende zorg bij patiënten en zorgverleners die de symptomen beginnen op te merken. Dus, wat is het verschil tussen deze twee psychologische toestanden? Hoe weet je of je geliefde gewoon verdrietig of depressief is?

Verdriet als een menselijke emotie

Je verdrietig voelen is niet noodzakelijk depressief. Verdriet is eigenlijk een normale menselijke emotie. We ervaren het allemaal van tijd tot tijd. Het wordt vaak veroorzaakt door een moeilijke of uitdagende tijd in ons leven. Er doen zich situaties voor die onze gevoelens van geluk of vreugde tijdelijk veranderen. Het sleutelwoord hier is tijdelijk. Zodra de situatie is opgelost of er voldoende tijd is verstreken, vervaagt het verdriet.

Chronische depressie

Depressie is vaak een chronische psychische aandoening, terwijl verdriet meer een tijdelijke reactie op een situatie is. In tegenstelling tot verdriet is depressie een abnormale mentale toestand die medische behandeling nodig heeft. Mensen die depressief zijn, kunnen dag in dag uit zo wakker worden … zonder enige triggers. Depressie kan je leven op veel negatieve manieren beïnvloeden, waardoor het onaangenaam wordt.

Waarnaar te zoeken

Alleen een gekwalificeerde professional in de geestelijke gezondheidszorg kan een juiste diagnose stellen van een depressie en een behandelplan opstellen. Er zijn echter een paar symptomen waar je op moet letten die kunnen wijzen op een vorm van depressie.

Depressieve en/of prikkelbare stemming gedurende weken

Consistente vermoeidheid of traagheid

Je de meeste dagen waardeloos of schuldig voelen

Problemen ervaren met focussen op het werk of op school

Gedachten aan doodgaan of zelfmoord

Ernstige depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen. Het is van cruciaal belang om professionele hulp te zoeken bij het omgaan met depressie.