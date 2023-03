Het voorjaar is losgebarsten: eerste lammetjes op Texel staan in de wei

Laatst geüpdatet op maart 1, 2023 by Redactie

VVV Texel heeft zojuist in samenwerking met Texelse schapenboeren de allereerste locaties met lammetjes toegevoegd op de Lammetjesradar. Dit betekent dat vanaf nu de eerste lammetjes op Texel in de wei lopen. Sinds de lancering van deze website in 2019, luidt dit moment op het eiland de start van het voorjaar in. Tussen nu en half april worden er maar liefst 22.000 lammetjes geboren. Texel is een waar lammetjes-walhalla en dé ideale plek om het voorjaar te beleven.

Waar zijn de lammetjes?!

Texelse schapenboeren staan in nauw contact met VVV Texel om ervoor te zorgen dat de locaties waar lammetjes staan altijd up-to-date zijn. Schapen en hun lammetjes worden namelijk regelmatig naar een andere weide verplaatst. Op dat moment deelt de boer de nieuwe locatie van de lammetjes, zodat deze weer kan worden bijgewerkt op de Lammetjesradar. De leukste lammetjesfoto’s worden ook gedeeld op het Instagramaccount @lammetjesradar. Zelf lammetjes gespot en mooie foto’s gemaakt? VVV Texel organiseert een fotowedstrijd waarbij mooie prijzen zijn te winnen. De radar is tot eind mei beschikbaar.

Vernieuwde lammetjesfietsroute

De lammetjesfietsroute is een 35 km lange fietsroute langs de meest schapenrijke gebieden van het eiland. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwde Lammetjesfietsroute, een routeboekje vol interessante informatie over de schapen op Texel. Vanaf half maart is de nieuwe route verkrijgbaar in de winkel van VVV Texel.

Meer tips om het voorjaar op Texel te beleven

Naast de dartelende lammetjes, bloeiende bollenvelden en de eerste zonnestralen is er in het voorjaar nog veel meer te beleven op Texel. Dit zijn enkele highlights en nieuwe activiteiten :

Het Wadden Vogelfestival: 6 en 7 mei 2023. Een laagdrempelig festival, ook voor mensen die nog nooit vogels hebben gespot. Er zijn diverse excursies, speciale vogelkijkpunten bemand door vogelexperts, een vogelmarkt en een verrekijkershow.

Nieuwe expositie TESO stuurhuis: sinds 18 februari kunnen bezoekers de compleet gerenoveerde stuurhuis bekijken van voormalig veerboot de Schulpengat.

VVV Texel bestaat dit jaar 125 jaar en dat wordt gevierd met o.a. een expositie in de VVV winkel in Den Burg en maandelijkse winacties.

Bute: 20 mei 2023. Een fair georganiseerd door Lions Club Texel met diverse activiteiten, muziek, een hapje en drankje en de traditionele ‘Lionsveiling’.

Buitengewoon Texel: 20 mei 2023. Een gezellige uitmarkt met o.a. muziek, kunst en cultuur!