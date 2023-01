Het voorjaar van 2023 staat cultureel Maastricht op het programma

Laatst geüpdatet op januari 19, 2023 by Redactie

Van de vele kunstschatten tijdens TEFAF tot nieuwe artiesten die hun talent tentoonspreiden in Maastricht: ook in 2023 borrelt het van de creativiteit in de tweede cultuurstad van Nederland. Van 11 tot en met 19 maart is het tijd voor de 36ste editie van TEFAF, de internationaal bekende en gewaardeerde kunstbeurs in het MECC. Hier is een selectie van ‘s werelds beste beeldende kunst, antiek en design te zien, van kunsthandelaren uit maar liefst 22 landen. Tijdens de beurs staat Maastricht bol van de artistieke, creatieve en culturele activiteiten – gebundeld op de website tefafandthecity.nl. Of je nou een nieuwsgierige bezoeker bent die van mooie dingen houdt, of een ervaren kunstliefhebber; er is voor ieder wat wils.

Een stad vol kunst & cultuur

Neem bijvoorbeeld de 15e editie van Maastricht Antiquarian Book & Print Fair (in de Sint Janskerk, van 10 tot en met 12 maart), met deze keer d’Artagnan als thema, en het video art festival Transitions (in en rondom het industriële Sphinxkwartier, van 9 t/m 14 maart). Ook bijzonder: de Arts & Icons Walk with TEFAF waarmee je langs bekende en nog onontdekte parels van de stad wandelt, zoals verborgen kunstwerken en historische gebouwen met een oneindige hoeveelheid aan intrigerende verhalen. Verder kun je als bezoeker een kunstroute langs galeries volgen (hier te downloaden), zorgen de Secret Music Sessions (met optredens verspreid door het centrum van de stad door studenten van het conservatorium) voor ex tra ambiance en heeft Maastricht haar eigen pop-up jazzclub op vrijdag 17 maart.

Meer moois in het voorjaar

Maastricht en haar culturele programma is door TEFAF goed op de kaart gezet, maar ook de rest van het jaar is er reden genoeg om de stad te bezoeken. Een greep uit de culturele agenda van komend seizoen, om ook na TEFAF de stad aan te doen.

14 april – Museumnacht Maastricht met 17 deelnemende art venues, 150 artiesten en 175 performances

4 feb t/m 10 sep – expositie ‘FAMOUS’ by Terry O’Neill’ (Fotomuseum aan het Vrijthof)

9 maart t/m 28 mei – tentoonstelling Táctica Sintáctica (Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur)

t/m 14 mei 2023: expositie Hrair Sarkissian: The Other Side of Silence (Bonnefanten)

t/m 28 mei 2023: expositie: Bevroren Muziek (Bureau Europa)

t/m 16 april 2023: portretten van hier / 1955-1966 van Frans Grummer (Centre Céramique)