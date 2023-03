Laatst geüpdatet op maart 21, 2023 by Redactie

Finland is voor het zesde achtereenvolgende jaar, uitgeroepen tot het gelukkigste land ter wereld door het World Happiness Report 2023, met de hoogste titel sinds 2018. Het geheim van het Finse geluk wordt wereldwijd besproken sinds Finland voor het eerst werd genomineerd voor de prestigieuze titel. Finnen geloven zelf dat de sleutel tot hun geluk te vinden is in vier elementen: natuur, levensstijl, voeding en duurzaamheid.

Een diepe verbinding met de natuur

75% van Finland is bedekt met uitgestrekte groene bossen, naast de 187.000 meren die de grootste archipel ter wereld zegenen. Finland is de thuisbasis van 41 nationale parken en biedt burgers en bezoekers de rechten van iedereen: de vrijheid om door de natuur te dwalen en te genieten van buitenactiviteiten, ongeacht wie een gebied bezit of bezet. Het is geen wonder dat Finnen hun hele leven een diepe band met de natuur koesteren – geluk vinden in de vele voordelen die de natuur biedt. Het is bijvoorbeeld bewezen dat zelfs 15-20 minuten in het bos de bloeddruk verlaagt en de stemming verbetert.

Genieten van een eenvoudige levensstijl

Favoriete Finse gewoonten en activiteiten zijn vrij eenvoudig. Een cruciale bron van Finse wellness, de sauna is een wereldberoemde instelling die beroemd is om zijn gezondheidsvoordelen. Gecombineerd met een verfrissende duik in een nabijgelegen meer in de zomer of een duik in het ijsgat in de winter, sauna – door velen beschouwd als een levensstijl – zijn een grote bijdrage aan het Finse geluk.

Een verbintenis tot duurzaamheid

Duurzaamheid wordt traditioneel gezien als erg belangrijk voor Finnen – of dat nu het behoud van de omringende natuur, cultureel erfgoed of het maken van uitvindingen voor dagelijks gebruik is. Van meubels tot kleding, Fins design is naadloos geïntegreerd in het dagelijks leven in Finland. In een land vol spannende contrasten en met de natuur als eindeloze bron van inspiratie, speelt duurzaamheid een belangrijke rol voor het geluk van het land.

Een voorliefde voor seizoensgebonden en lokale gerechten

Fins eten is eenvoudig, lekker en gemaakt van verse, natuurlijke ingrediënten. Met ’s werelds schoonste lucht, zuiver water uit duizenden meren en een schat aan wilde ingrediënten – zoals bessen, paddenstoelen en kruiden – die in de bossen van het land kunnen worden geoogst, is voedsel een van de essentiële elementen van geluk voor Finnen.

De top tien gelukkigste landen zijn gerangschikt:

Finland

Denemarken

IJsland

Israël

Nederland

Zweden

Noorwegen

Zwitserland

Luxemburg

Nieuw-Zeeland