Nieuw bij HGTV in februari 2025

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van februari 2025!

Breaking New Ground | vanaf dinsdag 18 februari om 21:30 uur

Acteur, danser en choreograaf Robert Hartwell kocht een oud landhuis dat in meerdere opzichten bijzonder is. Het huis uit 1820 behoorde destijds toe aan een familie die de katoenfabriek van het dorp bezat in de tijd dat slavernij nog legaal was. De danser wist meteen dat hij dit huis wilde kopen en de geschiedenis van de slavernij daarmee opnieuw onder de aandacht brengen. “Ik wou dat ik mijn voorvaderen kon vertellen (…) dat tweehonderd jaar later een vrije, zwarte homoseksuele man eigenaar zou worden en het zou vullen met liefde”, schreef hij in een post op Instagram die meer dan een miljoen likes kreeg. Hij wil het huis in negen maanden opknappen met een team van experts waarvoor hij een klusbudget van 1,5 miljoen dollar heeft geleend bij de bank. Al snel blijkt dat het huis in slechtere staat is dan hij had gedacht, wat voor grote financiële problemen kan zorgen. Maar de altijd positieve Robert – die als 7-jarig jongetje al van Broadway droomde en die droom later zag uitkomen – blijft ook nu optimistisch en tovert de woning kamer voor kamer om in een ‘kleurrijk geheel dat gevuld is met blijheid’.

100 Day Dream Home | vanaf zondag 2 februari om 13:00 uur

In honderd dagen een compleet huis bouwen waar je dan meteen in kunt trekken. Het klinkt onmogelijk, maar Brian en Mika Kleinschmidt laten zien dat het kan. Brian is de aannemer, Mika de makelaar/ontwerper en samen vormen ze een powerkoppel dat dromen waarmaakt in no-time. In het nieuwe seizoen van 100 Day Dream Home helpen ze weer verschillende gezinnen die geen zin of tijd hebben om lang te wachten op hun nieuwe huis. Zoals Shontelle en Will die uit hun huidige huis gegroeid zijn, zeker nu Shontelle een succesvolle taartenbusiness gestart is vanuit huis. Wens nummer één is dan ook een grote keuken voor haar bakkunsten plus een kantoor. Ook Will wil zijn eigen man cave annex werkruimte. Tel daar nog vier slaapkamers en drie badkamers bij op en je vraagt je af of het dit keer echt in honderd dagen kan. Het huis aan de overkant van het terrein laat in elk geval zien dat het mogelijk is, want dat bouwden Brian en Mika vorig seizoen al voor een gezin. Kunnen ze zichzelf weer overtreffen met dit bijzondere project? Zodra ze overeenstemming hebben over het ontwerp, gaat de schop in de grond – want er is geen tijd te verliezen!

Home Town | vanaf donderdag 6 februari om 21:30 uur

In het nieuwe seizoen van Home Town brengen Erin en Ben Napier hun kleine historische stadje Laurel in Mississippi verder tot leven door het renoveren van oude betaalbare huizen. Ideaal voor starters en kopers met een kleine portemonnee, maar ook gewoon voor liefhebbers van huizen met karakter. Zoals Shelley Jones die opgroeide in het stadje, samen met haar zes zussen, en nu terugkeert om haar eerste huis te kopen. Haar budget is met 225.000 dollar aan de krappe kant, maar daar weten de Napiers wel raad mee. Ze laten haar twee woningen zien die allebei wel een upgrade nodig hebben, maar waar veel potentie in zit. Als ze haar keuze gemaakt heeft, gaan Erin en Ben aan de slag om dit oude huis van alle moderne gemakken te voorzien, zonder zijn historische karakter te verliezen.

My Lottery Dream Home | vanaf maandag 24 februari om 20:30 uur

Wat zou jij doen als je 10 miljoen dollar wint met een kraslot! Het overkwam Brent die daarmee als eerste zijn ouders uit de financiële zorgen hielp. Toen besloot hij ook aan zichzelf en zijn dochter te denken door een groter huis met zwembad te zoeken in het rustige stadje Vasalia in Californië. Wie anders kan hem daarbij beter begeleiden dan de altijd enthousiaste David Bromstad in het nieuwe seizoen van My Lottery Dream Home! David laat Brent drie woningen zien die de kersverse miljonair allemaal fantastisch vindt. Ze zijn ruim opgezet, hebben een heerlijke tuin en natuurlijk een zwembad, wat met het Californische klimaat wel een leuke bonus is. Het enige nadeel is eigenlijk dat Brent alle huizen prachtig vindt en er toch eentje moet kiezen. Ook andere lotterijwinnaars staan weer voor zo’n luxeprobleem in dit nieuwe en jaloersmakende seizoen.

