Nieuw bij HGTV in juni 2025

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van juni 2025!

Rock The Block | vanaf woensdag 4 juni om 20:30 uur

Renovatiewedstrijd Rock The Block is terug met nieuwe deelnemers, nieuwe spelregels en een nieuwe locatie. Vier teams van vermaarde renovatie-experts nemen het tegen elkaar op in deze ultieme designcompetitie. Twee teams bestaan uit eerdere deelnemers, zoals ‘Farmhouse Fixer’ Jonathan Knight die nu samenwerkt met zijn broer Jordan. Ontwerpster Alison Victoria is er voor de derde keer bij en heeft nu met Michel Smith een voormalige winnaar aan haar zijde. Nieuw zijn Hawaii-huisexperts Kamohai en Tristyn Kalama die net als Chelsea en Cole DeBoer wel veel ervaring hebben in het renoveren van huizen, maar nog niet eerder met de stressvolle spelregels van Rock The Block gewerkt hebben. Elk team krijgt een identieke cascowoning in een prachtig buitengebied buiten Salt Lake City, een budget van 250.000 dollar en de nodige onverwachte challenges. Elke week knappen ze een onderdeel van het huis op dat vervolgens beoordeeld wordt door beroemde HGTV-juryleden op drie onderdelen: ontwerp, creativiteit en toegevoegde waarde. Het is geweldig om te zien hoe vier dezelfde woningen allemaal anders kunnen worden omgetoverd tot ware paleisjes. Toch kan er maar één team winnen. Worden het de ervaren deelnemers of gaan de nieuwkomers er met de prijs én eeuwige roem vandoor?

100 Day Dream Home | vanaf zaterdag 14 juni om 20:30 uur

Brian en Mika Kleinschmidt weten dat huizenkopers vaak ongeduldig zijn en snel in hun nieuwe huis willen. Daarom beloven ze dat ze een compleet nieuw huis kunnen bouwen in minder dan 100 dagen. In het nieuwe seizoen van 100 Day Dream Home helpen ze zo weer een aantal haastige huizenkopers met het realiseren van hun droomhuis. En dat hoeft zelfs niet altijd een compleet nieuw huis te zijn, zoals bij Amy en Andy die een huis kochten aan een meer in Odessa, Florida met een geweldig uitzicht. Het huis zelf is nogal klein en ouderwets, maar omdat de basis nog prima is, vinden ze slopen zonde. Kunnen Brian en Mika het niet gewoon groter en moderner maken? Dat hoef je de twee woningspecialisten niet twee keer te vragen. Met een uitbouw en het samenvoegen van de garage, weten ze een prachtig nieuw huis te maken dat twee keer zo groot is, inclusief overdekt zwembad. Ook heeft het huis nu een fantastisch uitzicht over het meer, precies waarom de eigenaren het kochten.

Flipping 101 | vanaf donderdag 26 juni om 21:30 uur

Huizen flippen lijkt zo makkelijk: je koopt een bouwval voor een spotprijs, knapt het snel op en verkoopt het weer met vette winst. Dat het iets ingewikkelder is, merken de beginnende flippers in Flipping 101. Zij lopen vast in hun project, omdat ze kosten verkeerd hebben ingeschat of mankementen over het hoofd hebben gezien. Of omdat ze er gewoon veel te lang over doen. Tijd om de hulp in te roepen van de ervaren flipper Tarek El Moussa. Hij heeft al zoveel huizen omgetoverd tot winstgevende paleisjes dat zijn advies goud waard is voor de floppende flippers. Zoals Jorge en Yesenia die voor het eerst samen een huis aangeschaft hebben om winst op te maken. Jorge heeft bedacht dat hij aan 80.000 dollar klusbudget wel genoeg heeft, maar als Tarek de bouwval ziet, weet hij meteen dat dat veel te weinig is. Het dak lekt, de draagmuren kunnen niet zomaar gesloopt worden en de tuin vereist ook veel meer werk. En dan blijkt dat de elektra ook nog eens volledig vervangen moet worden. De stress slaat toe omdat Jorge en Yesenia al hun spaargeld erin hebben zitten dat ze eigenlijk nodig hebben voor hun bruiloft over vier maanden. Kan Tarek dit project nog redden?