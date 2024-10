Nieuw bij HGTV in november 2024

Laatst geüpdatet op oktober 22, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van november 2024!

Divided By Design | vanaf dinsdag 5 november om 20:30 uur

Ray en Eilyn Jiminez zijn echtgenoten, interieurontwerpers én elkaars concurrenten. Want het designduo mag dan wel getrouwd zijn en stapelverliefd, ze runnen wel allebei een eigen ontwerpbureau in booming Miami. Toch zien ze zichzelf niet als rivalen, maar vooral als twee verschillende ontwerpers die elkaar alleen maar uitdagen om samen beter te worden. Dus gunt Eilyn het Ray wel als hij in de eerste aflevering van Divided By Design een klus krijgt waar zij ook voor op gesprek is geweest. Het betreft een renovatie van een huis dat de eigenaren wat meer Miami-stijl willen geven en waarbij het stijlvolle ontwerp van Ray net wat meer tot hun verbeelding spreekt. Eilyn zit ondertussen niet stil, want zij heeft haar handen nog vol aan het afronden van een complete renovatie die in totaal drie maanden duurt. Haar cliënte kan niet langer wachten om terug te keren met haar gezin, maar als de levering van de handgemaakte badkamertegels uit Marokko vertraging oploopt, dreigt dat wel te gebeuren. Tussendoor helpt Eilyn ook Ray met de laatste details van zijn klus. Want ze mogen dan technisch gezien elkaars concurrenten zijn, de liefde voor het werk én voor elkaar overwint toch altijd.

> Kijk vanaf dinsdag 5 november ook op HBO Max

The Weekend Workshop | vanaf zaterdag 2 november om 13:00 uur

‘Upcycling’ is een trend die helemaal past in deze tijd van duurzaamheid. Hiermee maak je van oude items iets nieuws dat er daardoor misschien nog wel leuker uitziet dan het ooit deed. Up-cyclen in plaats van re-cyclen dus. Wie inspiratie wil opdoen voor deze originele manier van hergebruiken, komt volop aan zijn trekken in het nieuwe programma The Weekend Workshop. Hierin laten drie creatieve ontwerpers en doe-het-zelvers zien hoe je oude voorwerpen kunt pimpen tot iets nog veel leukers. Zo maakt Kate Humble een pizza-oven van de klei uit haar eigen tuin en halveert ze oude wijnflessen om kaarsen van te maken. De ‘coolste upcycler uit Londen’, Zoe Pocock, tovert een oud meubelstuk om tot een kleurrijke keukenkast en geeft een doos vol oud speelgoed een creatief nieuw leven. Ontwerper Max McMurdo pakt het helemaal groots aan als hij in de tuin van een vriend de laadbak van een oude Land Rover vindt. Hij bouwt hem eigenhandig om tot hottub met houtgestookte verwarmingsbron. Troep bestaat niet meer na het zien van dit leuke programma, want van alles is wel weer iets mooiers te maken.

> Kijk vanaf zaterdag 23 november het gehele seizoen op HBO Max

Flip To A Million | vanaf zondag 3 november om 13:00 uur

Hoeveel winst kun je maken met het flippen van huizen? En hoe snel? In het radicale experiment Flip To A Million gaan twee duo’s proberen om een startbudget van slechts duizend dollar al flippend om te zetten naar een huis van één miljoen! En dat in zes maanden tijd op een nieuwe plek waar ze geen enkele marktkennis en connecties hebben. EJ en Jason zijn ervaren flippers en hebben in hun woonplaats Chicago al zo’n zeventig huizen door hun handen laten gaan. Maar kunnen ze het ook van scratch in het voor hen onbekende Dallas? Daar krijgen ze concurrentie van Dani en Jon uit Long Island die zelfs al meer dan honderd huizen geflipt hebben. Maar hoe begin je als je slechts duizend dollar budget hebt? De fanatieke flippers proberen met een ‘wholesale’ de eerste klapper te krijgen. Oftewel: een huis kopen en het alweer met winst doorverkopen voordat ze een aanbetaling moeten doen. Het risico is dat je met een duur huis komt te zitten als je het niet snel kwijt kunt. Maar zelfs een geschikt huis vinden om te kopen, blijkt al lastig en de start van hun avontuur valt dan ook vies tegen. Toch laten beide teams zich daardoor niet uit het veld slaan. Met hun dosis ervaring weten ze slim de kansjes te pakken die er zijn. En als de eerste succesjes binnendruppelen, kan het spel beginnen. Redden ze het ook om straks een huis van één miljoen dollar te kopen?

> Kijk vanaf zondag 17 november het gehele seizoen op HBO Max

100 Day Dream Home | vanaf zaterdag 16 november om 20:30 uur

Op een droomhuis wil natuurlijk niemand lang wachten. Daarom beloven Brian en Mika Kleinschmidt dat ze zo’n huis binnen honderd dagen kunnen realiseren – vanaf de kale grond tot een compleet ingericht huis. Maar de eerste klus in het nieuwe seizoen van 100 Day Dream Home heeft amper kale grond, want wordt gebouwd op een terrein met meer dan driehonderd bomen. Deze ‘jungle’ in Florida is van helikopterpiloot Mark en zijn vrouw Jessica die na twintig jaar militaire missies over de hele wereld eindelijk terugkeren naar hun geboortegrond om daar voor hun gezin hun definitieve droomhuis te laten bouwen. Ze willen een huis met een moderne uitstraling waar toch ook de Europese ‘old world’ invloeden in terugkomen die ze hebben leren kennen tijdens hun vele verblijven daar. Van de honderd dagen is Brian alleen al een halve week bezig om bomen te rooien, voordat hij eindelijk aan de slag mag met bouwen – terwijl Mika zich ondertussen over het design ontfermt met de aanstaande bewoners. Het paleisje dat deels gemaakt wordt van miljoenen jaren oud kalksteen en een supercoole drive-through garage krijgt, wordt een van de meest bijzondere droomhuizen die ze ooit hebben gebouwd.

> Kijk vanaf zaterdag 21 december het gehele seizoen op HBO Max

Happy To Be Home | vanaf zaterdag 23 november om 11:00 uur

In een nieuw seizoen van Happy To Be Home brengt interieurontwerper Gray Benko weer kleur en plezier terug in de historische huizen van de South Carolina Lowcountry. De kleurrijke designer werkt hiervoor nauw samen met haar man Mike, die alles kan maken met zijn handen, en vader Joe die vanwege zijn altijd kritische kijk beter bekend staat als ‘Grumpy’. Gray begon haar carrière in haar woonplaats Summerville, maar de vraag naar haar werk is inmiddels zo groot geworden dat ze ook klussen van verder krijgt. Zoals van Marion en Brandon uit Charleston die in een prachtig huis wonen uit 1892. Ze wonen er al een tijdje en hadden het zelf al schitterend gerenoveerd, maar nu ze inmiddels kinderen hebben, missen ze opslagruimte en willen ze het ook handiger ingericht hebben. Vooral ook met wat meer kleur dan de grijstinten die ze nu hebben. Laat dat maar aan Gray en haar mannen over. Ze weet de juiste kleuren te vinden die passen bij de historische stijl van het huis, terwijl het toch nieuw en modern oogt. Grumpy maakt het huis vervolgens een stuk functioneler met meer opslagruimte, terwijl Mike het gezin verrast met twee handgemaakte tuinstoelen.

> Kijk vanaf zaterdag 14 december het gehele seizoen op HBO Max

Artfully Designed | vanaf zondag 24 november om 20:30 uur

Kunst en design komen weer prachtig samen in het nieuwe seizoen van Artfully Designed. Voor designer Natalie Papier is kunst namelijk niet het slotstuk van interieurdesign maar juist het vertrekpunt. Ze ziet de woning als een compleet canvas waarbinnen je kunst kunt creëren. Samen met muralist Rachael Jackson en abstract artist Frankie Zombie maken ze zo van elke kamer een kunstwerk op zich door muren te beschilderen, verrassende meubels neer te zetten of speels om te gaan met bestaande objecten. Bijvoorbeeld voor bewoners Kristin en Matt die hun souterrain willen ombouwen van kinderspeelplek tot sfeervolle hangout in de stijl van een ‘boutique hotel’. De interieurkunstenaars weten daar wel raad mee en gaan helemaal los met een bar vol kleurrijke wandtegels en geweldige meubels. Frankie zorgt voor de kers op de taart met een ontroerende muurschildering die precies de juiste snaar raakt bij de dolenthousiaste bewoners.

> Kijk vanaf zondag 17 november op HBO Max