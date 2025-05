Hier moet je rekening mee houden als je begint met beleggen

Laatst geüpdatet op mei 21, 2025 by Redactie

Beleggen op de beurs kan een winstgevend avontuur zijn, maar alleen als je er verstand van hebt en verstandig handelt. Wie wil beleggen, moet niet alleen de markt kennen, maar ook zichzelf en zijn risicobereidheid. In dit artikel lees je waar je op moet letten als je succesvol wilt beginnen op de aandelenmarkt.

1. Stel doelen

Voordat je de beurs betreedt, moet duidelijk zijn welke financiële doelen je nastreeft. Wil je op de lange termijn vermogen opbouwen, sparen voor je pensioen of misschien een financiële buffer creëren voor onvoorziene uitgaven? Welke strategie het meest geschikt is, hangt ervan af of de doelen op korte of lange termijn zijn. Een duidelijk doel helpt om de juiste weg te vinden.

2. Ken je eigen risicoprofiel

Iedereen heeft een andere risicobereidheid. Voordat je gaat investeren, moet je duidelijk weten hoeveel risico je bereid bent te nemen. Het is de moeite waard om na te denken over hoe je zou reageren als de waarde van je portefeuille tijdelijk met 20 procent of meer zou dalen. Het persoonlijke risicoprofiel beïnvloedt de keuze van de activaklassen en de structuur van de portefeuille.

3. Bouw een financieel vangnet op

Deskundigen raden aan om niet meteen al je geld te investeren. Een financieel vangnet, bijvoorbeeld een financiële buffer ter grootte van drie tot zes maanden salaris, biedt zekerheid. Hiermee voorkom je dat onvoorziene uitgaven of plotselinge marktdalingen je intrede op de beurs in gevaar brengen. Het is een verstandige strategie om alleen het kapitaal te investeren dat je op de lange termijn niet nodig hebt.

4. Begin met kleine hoeveelheden

Het betreden van de aandelenmarkt hoeft niet gepaard te gaan met grote bedragen. Kleinere bedragen bieden de mogelijkheid om geleidelijk vertrouwd te raken met de markt. Breed gediversifieerde ETF’s zijn bijzonder geschikt omdat ze diversificatie over verschillende markten mogelijk maken. Met een maandelijks spaarplan kun je bovendien profiteren van het gemiddelde kosteneffect en het risico minimaliseren.

5. Overweeg diversificatie

“Leg niet al je eieren in één mandje” – dit principe geldt vooral op de aandelenmarkt, omdat een goed gespreide portefeuille het risico vermindert. Kapitaal moet worden gespreid over verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties en grondstoffen, maar ook over verschillende regio’s en sectoren. Hiermee wordt voorkomen dat een enkele tegenslag op één gebied de gehele portefeuille in gevaar brengt.

6. Kennis verwerven

Kennis is cruciaal op de aandelenmarkt. Wie zich vooraf informeert, vervolgens bij de les blijft en kennis opdoet, neemt betere beslissingen en laat zich minder beïnvloeden door kortetermijnbewegingen op de markt. Boeken, podcasts of seminars over de onderwerpen aandelenmarkt en beleggingsstrategieën bieden waardevolle basiskennis. Regelmatige betrokkenheid bij economische ontwikkelingen helpt ook om het begrip van de markten te verdiepen.

7. Houd emoties onder controle

De aandelenmarkt kan vaak emotioneel zijn. Dalende prijzen veroorzaken angst, stijgende prijzen veroorzaken euforie. Emoties zijn echter slechte raadgevers. Mensen die rationeel blijven en vasthouden aan de vastgestelde strategie, nemen betere beslissingen. Vaste regels zoals stop-loss orders of geautomatiseerde spaarplannen kunnen helpen impulsieve beslissingen te voorkomen.

8. Denk op de lange termijn

Succesvol beleggen vereist geduld. Wie succesvol wil zijn op de beurs, moet een lange termijnhorizon van minimaal vijf tot tien jaar in gedachten houden. Ook al fluctueren markten, de geschiedenis leert dat de markt zich op de lange termijn altijd herstelt. Kortetermijnprijsbewegingen mogen niet tot hectische reacties leiden.