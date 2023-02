Highlights Maart 2023 FilmBox: Oscars live te zien

Laatst geüpdatet op februari 27, 2023 by Redactie

Basiszender FilmBox staat vanaf 7 maart in het teken van de Oscars. Elke avond wordt een Oscarwinnende film vertoond, met als hoogtepunt de live uitreiking van de 95ste Oscars-ceremonie in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart. Vanuit Hollywood worden de prestigieuze filmprijzen uitgereikt met komiek Jimmy Kimmel als presentator. De pre-show, rode loper en liveshow zijn vanaf 00.30 uur Nederlandse tijd te zien op FilmBox. Op maandag 13 en dinsdag 14 maart volgt een uitgebreide samenvatting om 20.30 uur. Het filmkanaal is beschikbaar in het basispakket van tien providers, waaronder Ziggo (kanaal 100), Canal Digitaal, Online.nl, Delta, Caiway, Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond.

Uitzendschema Oscar-films op FilmBox:

Di 7 maart, 20:30 12 YEARS A SLAVE (3 Oscars)

Wo 8 maart, 20:30 CHICAGO (6 Oscars)

Do 9 maart, 20:30 SELMA (1 Oscar)

Vr 10 maart, 20:30 THE KING’S SPEECH (4 Oscars)

Za 11 maart, 20:30 THE IMITATION GAME (1 Oscar)

Za 11 maart, 22:00 VICKY CRISTINA BARCELONA (1 Oscar)

Zo 12 maart, 20:30 SLUMDOG MILLIONAIRE (8 Oscars)

Zo 12 maart, 22:35 THE ARTIST (5 Oscars)

Oscars live uitreiking op FilmBox:

Ma 13 maart, 00:30 OSCARS RED CARPET LIVE 2023

Ma 13 maart, 02:00 THE OSCARS LIVE 2023

Ma 13 maart, 20:30 HIGHLIGHTS THE OSCARS 2023

Di 14 maart, 20:30 HIGHLIGHTS THE OSCARS 2023

FILMS VAN DE WEEK

SHADOW IN THE CLOUD – Première maandag 6 maart om 20.30 uur

Genre: Actie, horror, oorlog

Regisseur: Roseanne Liang en Max Landis

Cast: Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Callan Mulvey



Samen met Max Landis (Chronicle, American Ultra) schreef regisseur Roseanne Liang het scenario voor Shadow in the Cloud, een spectaculaire over-the-top combinatie van actie, oorlog en horror met in de hoofdrol Chloë Grace Moretz (Kick-Ass, Let Me In). Moretz speelt officier Maude Garrett, die op een stormachtige nacht met een geheime missie in een gevechtsvliegtuig stapt. Terwijl de Japanners het vliegtuig onder vuur nemen, duikt er aan boord een mysterieuze en duistere vijand op. Vorig jaar ging de film in wereldpremière op het Toronto International Film Festival en werd bekroond met een People’s Choice Award for Midnight Madness.

MY SALINGER YEAR – Première maandag 20 maart om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Philippe Falardeau

Cast: Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth



De Oscargenomineerde Sigourney Weaver (Alien, Gorillas in the Mist, Working Girls) in een charmante verfilming van een gelijknamige autobiografische roman van Joanna Rakoff. Een jonge aspirant-schrijfster wordt in het New York van de jaren negentig de assistente van een veeleisende literair agente die de beroemde J.D. Salinger in haar portfolio heeft. My Salinger Year was de openingsfilm van het filmfestival in Berlijn.



Na haar afstuderen droomt Joanna ervan schrijfster te worden. Ze vindt een baan als assistente van Margaret (Sigourney Weaver), een onverstoorbare en ook wel ouderwetse literair agente, met J.D. Salinger als een van haar beroemdste cliënten. Joanna leeft ondertussen in twee tegengestelde werelden. Overdag begeeft ze zich in de wereld van glamour in het statige kantoor vol ouderwetse dictafoons, typemachines en lunches waar drie martini’s de norm zijn. Maar ’s avonds is het armoe troef in het huis waar ze woont met haar socialistische vriend.

FAHIM – Première maandag 27 maart om 20.30 uur

Genre: biografie, komedie, drama

Regisseur: Pierre-François Martin-Laval

Cast: Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Mizanur Rahaman, Isabelle Nanty



Een hartverwarmend waargebeurd verhaal met de Franse acteur Gérard Depardie, waarin een jonge vluchteling uit Bangladesh een verblijfsvergunning in Frankrijk kan krijgen als het hem lukt het nationale kampioenschap schaken te winnen. Fahim leert de schaakmeester Sylvain kennen, die hem onder zijn hoede neemt. Juist wanneer het nationale kampioenschap schaken begint, lijkt Fahim het land te moeten verlaten. Voor hem is er maar één uitweg: kampioen van Frankrijk worden.