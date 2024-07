Zo hike je met kids door de bergen van Zuid-Tirol

Laatst geüpdatet op juli 24, 2024 by Redactie

Je trekt graag de wijde natuur in. En die passie deel je het liefst met je kinderen. Toch is dat geen makkelijke opgave. Want hoe vind je een gezinsvriendelijke wandelroute in een adembenemend, ruig landschap? Het antwoord op die vraag… ligt in Zuid-Tirol!



Pak dus je wandelschoenen én die van je kids in. Want de Italiaanse provincie Zuid-Tirol laat jullie proeven van de Dolomieten. Dit iconische gebergte behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. Talloze wandelpaden leiden je op een rustig tempo naar kilometershoge bergpieken, fleurige alpenweiden, charmante bergdorpen en statige kastelen. We pikten er alvast enkele iconische routes uit. En dat op maat van elk gezin.

Op stap met de allerkleinsten

Reis je met kleine kinderen die zich regelmatig even in de buggy nestelen? In Mölten/Meltina wachten je twee comfortabele, toegankelijke wandelroutes op. Je kiest zelf welke afstand je aflegt: de eerste route gidst je net geen 2 kilometer door de bergen. De andere is ruim 8 kilometer lang, goed voor een tweeënhalf uur durende wandeltocht. Eerder nood aan een namiddag zonder veel inspanning? Van de Würzjoch mountain pass struin je in amper 20 minuten naar de zonovergoten berghut Munt de Fornella. Je nipt er van een verfrissende aperitief terwijl je kinderen zich uitleven op de speeltoestellen.

Op stap met stoere kilometervreters

Hoe ziet de wereld eruit op bijna tweeduizend meter boven de zeespiegel? Dat ontdekken jij en je kinderen tijdens een uitdagende hike door Eggental/Val d’Ega. De route is ruim 4 kilometer lang en voert je door diepgroene naaldbossen. Aan de finishlijn, op 1.925 meter hoogte, geniet je van een panoramisch uitzicht over de bergen. Je komt er op adem in de Messnerjoch Hut, waar verschillende schattige boerderijdieren je verwelkomen.

Op stap met nieuwsgierige avonturiers

Panoramische uitkijktorens, modderige blotevoetenpaden, ellenlange evenwichtsbalken… Aan uitdagingen geen gebrek in het Olperl avonturenpark. Deze prikkelende lus is 1,5 kilometer lang en kijkt uit op de woeste bergpieken van Sexten/Sesto. Ook in Ritten/Renon en in Ratschings/Racines dartelen je kinderen door een geweldig avonturenpark.



In Hafling/Avelengo bedwingen ze zelfs een avonturenpad dat helemaal in het teken staat van de blonde Haflingerpony. Zo springen ze over hindernissen en zoeken ze naar hun evenwicht op een hoefijzerbrug. In Sulden/Solda wagen ze zich zelfs aan een educatief ‘Evopäd’. Zeven natuurlijke opstellingen stellen er hun evenwicht op de proef.

Op stap met fantasierijke ontdekkers

Heel wat zeldzame dieren en bijzondere planten noemen het Dolomietengebergte hun thuis. Leer je deze unieke fauna en flora graag van dichterbij kennen? Schakel dan een professionele ranger in. Die leidt jou en je gezin in de middag door Puez-Odle, een fenomenaal natuurpark in Villnöss/Val di Funes.



Stap je door Seiser Alm/Alpe di Siusi? Dan kom je onderweg niet alleen wilde dieren tegen. Misschien bots je er zelfs op Nix de heks! Die dwaalt hier door de betoverende bossen. In Saltria bouwde Nix zelfs een magisch heksenpad. Laat je fantasie de vrije loop en bezorg je kinderen een dag om nooit meer te vergeten.

Op stap met vrolijke lekkerbekken

Zoetekauwen, opgelet! Want de lekkerste aardbeien van Zuid-Tirol? Die proef je in Vinschgau/Val Venosta. Een heus aardbeienpad neemt je mee op sleeptouw door “de Martelltal valley”, ook wel de aardbeivallei genoemd. Je flaneert er langs talloze fruitboerderijen en komt ondertussen alles te weten over deze verrukkelijke, rode vrucht. Tijd voor een adempauze? Zoek dan een zonnig terrasje op. Daar bestel je verschillende lokale specialiteiten… en een portie heerlijke aardbeien natuurlijk!



Credits beeld: Helmut Rier

