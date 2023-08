Historische badpakken en zelfgebreide zwemkleding komen samen in de tentoonstelling ‘Breiwerk in de Branding’

Laatst geüpdatet op augustus 15, 2023 by Redactie

Op 18 augustus gaat in Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’ de bijzondere tentoonstelling ‘Breiwerk in de Branding’ van start, in samenwerking met Welzijn op de Hoek en Museum Rotterdam. Historische badpakken en breipatronen uit de collectie van Museum Rotterdam worden afgewisseld met zelfgemaakte badkleding, gemaakt door bewoners en bezoekers van Hoek van Holland. Tot 26 september kun je nog meedoen met de wedstrijd ‘Het mooiste zwempak van Hoek van Holland’. De tentoonstelling is t/m 29 september te zien.

In de tentoonstelling ‘Breiwerk in de Branding’ zie je historische Rotterdamse zwemkleding uit de collectie van Museum Rotterdam, zowel met de hand als machinaal gemaakt. Daarnaast worden de inzendingen van de wedstrijd ‘Het mooiste zwempak van Hoek van Holland’ getoond, waarvoor deelnemers worden opgeroepen hun zelfgemaakte zwemkleding naar Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’ te brengen. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen stemmen en een deskundige jury zal aan het eind van de tentoonstelling de winnaar van ‘Het mooiste zwempak’ bekend maken.

Echt Rotterdams Erfgoed

Hoek van Holland is een dorp met een uniek en eigen karakter, maar is ook een Rotterdamse stadswijk en doet dus mee aan het Echt Rotterdams Erfgoed. Recreatieoord Hoek van Holland is bijvoorbeeld uitgeroepen tot Echt Rotterdams Erfgoed: een collectie van Museum Rotterdam en Stichting Wijkcollectie. Aan het nieuwe erfgoed van het Echt Rotterdams Erfgoed koppelen we objecten uit het verleden. In de museumcollectie vonden we badpakken van meer dan honderd jaar oud. Ook werden er breipatronen voor zwemkleding ontdekt.

Haken, breien, naaien: alles mag

De vondsten waren de aanleiding voor de wedstrijd ‘Het mooiste zwempak van Hoek van Holland’ om zo Hoekenezen te inspireren zelf aan de slag te gaan om een zwempak te maken. De ingezonden werken zijn samen met historische zwemkleding opgenomen in ‘Breiwerk in de Branding. Tijdens de tentoonstelling worden binnen het thema in Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’ ook drie workshops georganiseerd, begeleid door kunstenaars en handwerkers uit Hoek van Holland.

Breiwerk in de Branding

Te zien: 18 augustus t/m 29 september 2023

Opening: vrijdag 18 augustus van 16:00 tot 18:00 uur

Finissage met bekendmaking winnaars: vrijdag 29 september van 16.00 tot 17.30 uur

Adres: Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’, Mercatorweg 50, 3151 CJ Hoek van Holland

Openingstijden ‘De Hoekstee’: maandag t/m vrijdag van 8:30 – 21:00 uur (toegang gratis)

Beeld: Marijke Gips.