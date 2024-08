Laatst geüpdatet op augustus 8, 2024 by Redactie

Als je op vakantie gaat, is de auto het vervoermiddel bij uitstek als de zee, de bergen of een meer de reisbestemming zijn. Maar om ervoor te zorgen dat de reis naar de zomervakantie geen ramp wordt met hitte-uitputting, hebben we de belangrijkste tips tegen hitte in de auto verzameld die je ter harte moet nemen.



Hoe beter voorbereid je op vakantie gaat, hoe koeler je het hoofd kunt houden tijdens de daadwerkelijke reis – in de ware zin van het woord. Dat betekent: neem voldoende verkoelende drankjes mee, zoals water of ongezoete thee, en verfrissend fruit en snacks – ook bij een volledige snelwegafsluiting. Kleine reisspelletjes voor de kinderen en luisterboeken en muziek voor het hele gezin zorgen voor afleiding en een goed humeur.

Lees ook: Vakantie met de auto: zo ga je veilig de weg op en bespaar je brandstof

Zonbescherming in de auto

In de auto is zonnebrand overigens ook aan te raden, omdat de zijruiten de UV-A-straling niet filteren, waardoor je ook in de auto kunt verbranden. Zonwerende folie of zonnekleppen op de achterste zijruiten beschermen de kinderen op de achterbank tegen UV-straling en overmatige hitte. Voor de overige ramen is dergelijke zonwering overigens niet toegestaan, maar er zijn zonweringsmatten die tijdens het parkeren in de brandende zon kunnen worden geplaatst, zodat de auto niet extreem heet wordt. Maar zodra de auto daadwerkelijk tot sauna is omgebouwd, is het belangrijk om vóór het rijden goed te ventileren en de ventilatie te gebruiken om bij aanvang van de reis de resterende warme lucht uit het voertuig te verwijderen.

Een goede timing is alles

Ook de timing van de reis moet zorgvuldig worden gekozen: Niemand staat graag in de file in de zinderende hitte. En toch overkomt het de meesten van ons jaar na jaar. Als je de hitte vanaf het begin wilt verslaan, kun je het beste ’s avonds of vroeg in de ochtend vertrekken – vooral als er kinderen aan boord zijn. Hierdoor wordt zowel de middaghitte als de grote, stroperige metaallawine vermeden. Bovendien moet je voldoende pauzes nemen – idealiter op een schaduwrijke parkeerplaats langs de snelweg of landweg – en zorg ervoor dat je voldoende drinkt.

Afkoelen ook voor het voertuig

Maar niet alleen de inzittenden van een auto moeten voldoende afkoelen; de hitte kan ook voor de auto zelf problemen veroorzaken. En ook al is het koelsysteem in moderne voertuigen over het algemeen vrijwel onderhoudsvrij, toch is het raadzaam om vóór vertrek het koelvloeistofpeil te controleren. Als de motor om welke reden dan ook oververhit raakt, moet je onmiddellijk stoppen en de motorkap openen, zodat de hitte kan ontsnappen.

Als de motor volledig is afgekoeld en er nog voldoende koelvloeistof over is, is het ook raadzaam om vóór je vakantie de accu van de auto door een professional in de werkplaats te laten controleren, vooral als deze oud of zwak is. Dit is des te belangrijker omdat vooral in de zomer belangrijke verbruikers zoals de airconditioning, de ventilator of het infotainmentsysteem ook door de accu worden gevoed en de accu bovendien bij hoge temperaturen zichzelf ontlaadt en sneller veroudert.

Lees ook: Tips voor een vakantie met een elektrische auto

Zelfs elektrische auto’s zijn niet immuun voor hoge temperaturen. Als de lithium-ionbatterij oververhit raakt, kunnen de prestaties en de levensduur van de batterij achteruitgaan. Idealiter moet de accu daarom in de koelere avond- of ochtenduren of in een schaduwrijke garage worden opgeladen; Over het algemeen is het raadzaam om het voertuig in de schaduw of overdekt te parkeren. Het is ook raadzaam om de airconditioning te gebruiken om het interieur van de auto te koelen terwijl de auto nog aan het opladen is. Last but not least moet je bij extreme hitte sterke acceleraties en hoge snelheden vermijden om oververhitting te voorkomen en zo een maximale levensduur en prestaties van de batterij te garanderen. Indien mogelijk dien je met lage snelheid direct naar de volgende werkplaats te rijden.