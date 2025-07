Hittegolf of zomerse buien: bij Pathé ben je verzekerd van een heerlijk uitje in Augustus

Laatst geüpdatet op juli 30, 2025 by Redactie

Wist je dat het bij Pathé altijd 21 graden is? Of het nu een hittegolf is of zomerse buien, bij Pathé kun je genoeg beleven. Augustus staat in het teken van nieuwe films, verrassende verhalen en filmplezier voor iedereen. Of je nu houdt van spanning, humor, avontuur of een tikkeltje romantiek: deze maand is er volop keuze. Laat je meeslepen door de mysterieuze verdwijningen in Weapons, lach mee met het hilarische Freakier Friday, of ga op avontuur met Hutch in Nobody 2. Zin in een meeslepend drama? Dan zijn Over de Grens en The Roses echte aanraders. Nog op zoek naar een leuk uitje met de kids? Dan is Kayara een dikke tip! Een inspirerend animatie-avontuur vol moed en vriendschap.



Voor de muziekliefhebbers zijn er specials van onder meer Prince en Eminem te zien. En wil je liever thuis genieten? Met Pathé Thuis kijk je deze maand onder andere naar Jurassic World: Rebirth en Mission: Impossible – The Final Reckoning, gewoon vanaf je eigen bank. Welke film je ook kiest, in augustus beleef je samen bij Pathé de mooiste verhalen en de leukste momenten.

Pathé Nieuws

Rooftop Pathé Utrecht Leidsche Rijn deze zomer vanuit iconische bioscoopstoel te beleven

Pathé Utrecht Leidsche Rijn trapt het buitenseizoen af met een bijzonder filmuitje: films kijken in de open lucht, vanaf het dakterras. Dit jaar met een opvallende twist: voor het eerst nemen bezoekers plaats in de iconische rode bioscoopstoelen, bekend uit de reguliere zalen. Een heerlijke manier om van warme zomeravonden te genieten.

Pathé brengt Jaws tijdelijk terug in IMAX – 50 jaar na de oorspronkelijke release

Precies 50 jaar nadat Jaws de filmwereld voorgoed veranderde, keert Steven Spielbergs legendarische thriller voor één week terug in de bioscoop – en wel in adembenemende IMAX kwaliteit. Vanaf 28 augustus is de film exclusief te zien bij zeven IMAX zalen van Pathé in Nederland.

Nieuwe specials bij Pathé

Stans (Eminem & his biggest fan) – 7 augustus

Uitgebracht in 2000, blijft Eminem’s nummer Stan – over een obsessieve, onstabiele fan – iconisch. In het refrein van dit nummer herhaalt de fan vaak Ik ben net als jij en die zin dient als leidraad voor deze onconventionele en volledig geautoriseerde speelfilm, die een zeer samengestelde cast van real-life stans volgt wiens persoonlijke connecties met Eminem een weerspiegeling zijn van enkele van de thema’s in zijn teksten. De film biedt het een rauwe, luide en onthullende reis door Eminem zijn carrière – en het gepassioneerde publiek dat met hem is meegegroeid.

Yungblud. Are you ready, boy? – 20 augustus

Yungblud. Are you ready, boy? is een nieuwe documentaire van Emmy- en BAFTA-winnaar Paul Dugdale, die muzikant en songwriter Yungblud volgt op een beslissend moment in zijn carrière. Een persoonlijke reis van verandering, zelfvertrouwen en rock-’n-roll chaos, in een stad die altijd al een thuisbasis is geweest voor tegencultuur en creativiteit. Een onthullende en compromisloze documentaire over een artiest die zijn eigen stem vindt.

Prince Sign ‘o’ the Times – 28 augustus

Geniet van een fantastisch concert van Prince. Voor een publiek in de Rotterdam Music Hall treden Prince en zijn band op met 13 nummers, waarvan er 11 afkomstig zijn van zijn dubbelalbum Sign ‘o’ the Times, en allemaal, op Now’s the Time na, zijn eigen composities zijn. Drie vrouwen – Sheila E, Boni Boyer en Cat – zorgen voor ritmische, vocale en fysieke vuurwerk.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Weapons – 7 augustus (IMAX Dolby Cinema, Dolby Atmos, 4DX)

Wanneer op één na alle kinderen uit dezelfde klas op mysterieuze wijze in dezelfde nacht en op exact hetzelfde tijdstip spoorloos verdwijnen, vraagt iedereen zich af wie of wat daarachter zit. Met hoofdrollen voor Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong en Amy Madigan.

Freakier Friday – 7 augustus (Dolby Atmos)

Freakier Friday is het langverwachte vervolg op de geliefde film uit 2003. Jamie Lee Curtis en Lindsay Lohan keren terug als Tess en Anna Coleman. Het verhaal speelt zich jaren na hun identiteitscrisis af: Anna heeft inmiddels zelf een dochter én een toekomstige stiefdochter. Terwijl ze de uitdagingen van een samengestelde familie aangaan, ontdekken Tess en Anna dat het lot weleens opnieuw zou kunnen toeslaan.



LADIESNIGHT! Beleef Freakier Friday als eerste bij de volgende Ladies Night op woensdag 6 augustus! Je wordt ontvangen met een welkomstdrankje en de avond is inclusief een hapje, drankje & een goodiebag. Daarnaast wordt er ook nog een quiz in de zaal georganiseerd.

Nobody 2 – 14 augustus (Dolby Cinema, Dolby Atmos, 4DX)

Vier jaar nadat hij het opnam tegen de Russische maffia, probeert Hutch zijn schuld van 30 miljoen dollar af te lossen door wereldwijd schurken uit te schakelen. Overwerkt en vervreemd van zijn vrouw Becca besluiten ze met hun kinderen en Hutch’ vader op vakantie te gaan. In het toeristische Plummerville raakt de familie na een incident met pestkoppen verwikkeld in een conflict met een corrupte pretparkeigenaar, zijn louche sheriff en een meedogenloze bendeleider.

Sorry Baby – 21 augustus

Iets ergs is Agnes overkomen, maar het leven gaat door. Althans, voor iedereen om haar heen. Wanneer een dierbare vriendin langskomt vlak voor een belangrijke mijlpaal, wordt Agnes geconfronteerd met hoe stil haar eigen leven is komen te staan. Langzaam begint ze te beseffen wat haar tegenhoudt en zet ze de eerste voorzichtige stappen richting een nieuw begin.

Over de Grens – 28 augustus

Sinds het seksleven van Laura en haar man Peter is uitgedoofd, vlucht ze in levendige, erotische fantasieën. Het gezin verhuist naar de Vlaamse Ardennen, maar de beoogde nieuwe start blijkt in realiteit een stuk minder romantisch. Wanneer de onweerstaanbare klusjesman Mathieu haar fantasiewereld gevaarlijk dicht benadert, groeit Laura’s verlangen naar échte intimiteit.

The Roses – 28 augustus

Het leven van het perfecte koppel Ivy (Olivia Colman) en Theo (Benedict Cumberbatch) lijkt eenvoudig: een succesvolle carrière, een liefdevol huwelijk, geweldige kinderen. Onder de façade van hun zogenaamde ideale leven broeit echter een storm. Wanneer Theo’s carrière keldert terwijl Ivy’s eigen ambities een hoge vlucht nemen, ontstaat er een broeihaard van hevige concurrentie en verborgen wrok.

KIDS films bij Pathé

Kayara – 13 augustus

Kayara vertelt het inspirerende verhaal van een Inca-meisje dat ervan droomt Chasqui, boodschapper van de keizer, te worden – een rol die alleen voor mannen is weggelegd. Vastberaden begint ze aan een spannende reis, waarin ze haar kracht bewijst, haar thuis verdedigt en leert dat echte kracht in moed, vriendschap en geloven in jezelf zit. Een avontuurlijke animatiefilm vol actie en ontdekking!



Releasedata onder voorbehoud, kijk voor de meest actuele informatie en tickets op www.pathe.nl.

Nieuwe films bij Pathé Thuis

Jurrasic World: Rebirth – Premium vanaf 18 augustus

Nadat ze in een dodelijke val lopen, moet een onconventioneel team van antihelden aan een gevaarlijke missie beginnen terwijl hun duistere verleden hen achtervolgt…

Mission: Impossible – The Final Reckoning – Te koop vanaf 19 augustus, huren vanaf 16 september

Nadat ze in een dodelijke val lopen, moet een onconventioneel team van antihelden aan een gevaarlijke missie beginnen terwijl hun duistere verleden hen achtervolgt…