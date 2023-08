Hoe afgunst los te laten en geluk te verwelkomen

Laatst geüpdatet op augustus 22, 2023 by Redactie

Afgunst kan ons overweldigen als we het toelaten! We leven immers in een materiële wereld waar we soms te veel waarde toekennen aan bezittingen. Als je jezelf in het gevaarlijke spel van vergelijking met buren, vrienden en collega’s bevindt, zijn hier een paar manieren waarop je je manier van denken kunt veranderen om afgunst los te laten en geluk en acceptatie te verwelkomen.

Lees ook: 5 manieren om dagelijks dankbaarder te zijn

Evalueer je innerlijke cirkel

Als je verstrikt raakt in het spel van “Keeping Up met de buren”, evalueer dan je binnenste cirkel opnieuw. Natuurlijk heb je geen controle over wat anderen denken, doen of kopen, maar je kunt wel bepalen met wie je omgaat. Als je merkt dat je stress hebt om je status hoog te houden, dan is het tijd om verder te gaan. Sluit je aan bij een ondersteuningsnetwerk. Creëer vriendschappen met degenen die niet geobsedeerd zijn door bezittingen en geld. Richt je in plaats daarvan tot degenen die dankbaar zijn voor wat ze wel hebben.

Herdefinieer succes

Simpel gezegd, afgunst gaat vaak over iemand die je op de een of andere manier voor is. Je zou kunnen denken dat ze het beter doen in hun carrière of een mooiere auto hebben. Je hebt het gevoel dat je achterop raakt en iets verkeerd doet. Binnenkort zul je je boos en mogelijk depressief voelen. Beëindig de vicieuze cirkel van afgunst maar oefen dankbaarheid. Herdefinieer succes door elke dag iets te vinden waar je dankbaar voor bent. Deze positieve mentaliteit kan je helpen een goed gevoel over jezelf en je leven te hebben zonder verstrikt te raken in concurrentie.

Gestelde doelen

Verander je afgunst in bewondering. Erken het succes van anderen. In plaats van jaloers te zijn, kijk naar de persoon als een rolmodel. Wat doen ze dat werkt? Kun je een aantal van die dingen in je leven opnemen, zodat ook jij succes kunt ervaren? Maak kleine doelen en vier onderweg je succes. Verander je jaloezie in gezonde motivatie.

Lees ook: Dingen die echte vriendschappen gemeen hebben

Onthoud vooral dat afgunst universeel en normaal is. Als je merkt dat je worstelt met jaloezie en zelfacceptatie, is het misschien tijd voor professionele hulp. We kunnen je helpen elke levensfase te doorlopen om elke dag het goede te vieren en geluk te verwelkomen.