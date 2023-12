Hoe beoordelen werknemers hun werkplezier en hun werkgever ?

Laatst geüpdatet op december 11, 2023 by Redactie

Werkgevers die zich willen onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt hoeven bij het zoeken van personeelsleden nog slechts op twee punten te focussen. De thuiswerkers willen flexibiliteit voor hun werkplek en de niet-thuiswerkers hebben meer belangstelling voor salaris en pensioen. Flexibiliteit is voor alle werknemers bepalend voor hun werkplezier en hoe ze hun werkgever beoordelen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Nationale-Nederlanden.



Werknemers die nooit thuiswerken vinden hun pensioenregeling de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Ze hebben hierbij een aantal verwachtingen van hun werkgever. Zo verwacht de helft dat hun werkgever zich inzet om hen met een zo goed mogelijke financiële levensstijl te kunnen laten pensioneren (49%). En dat hun werkgever zich inzet om hen te begeleiden bij het maken van de juiste pensioenkeuzes (47%). Helaas komt de meerderheid pas vanaf 50+ in actie blijkt uit het onderzoek van Nationale-Nederlanden.

Flexibele werkplek zorgt voor meeste plezier en geluk

Bijna iedereen (96%) die een flexibele werkplek een belangrijke arbeidsvoorwaarde vindt, geeft aan dat deze arbeidsvoorwaarde een redelijke tot grote bijdrage heeft aan het plezier en geluk op het werk. Op de tweede plaats wordt salaris belangrijk gevonden en op plek drie staat pensioen. In dit kader is het met de nieuwe pensioenwet nog verstandiger om zo jong mogelijk (vanaf 18 jaar) in actie te komen. Hoe eerder mensen zich verdiepen in hun inkomen voor later, hoe meer invloed ze hier op hebben. Belangrijk hierin is dat de werkgever, adviseur en Nationale-Nederlanden met elkaar samenwerken om werknemers zo goed mogelijk te begeleiden. Dit is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap tonen en hiermee een verschil maken in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Goed Werkgeverschap

Gerard van Rooijen, directeur Nationale-Nederlanden Pensioen: ‘Goed werkgeverschap is meer dan een goede pensioenregeling aanbieden. Het is een visie en strategie waarbij de werkgever investeert in het welzijn en de (financiële) vitaliteit van medewerkers. Er wordt actief ingespeeld op thema’s als verzuim, re-integratie, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en levensfasebeleid. Dit leidt tot minder verzuim, meer innovatie en hogere productiviteit en grotere klanttevredenheid. Hiervoor zijn producten en diensten beschikbaar ter ondersteuning. Uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat voor vrouwen coaching een belangrijke arbeidsvoorwaarde (67%) is die meespeelt in de overweging om over te stappen van werkgever.’

Maak het verschil

Hoe kunnen werkgevers het verschil maken en hun werknemers behouden? De volgende arbeidsvoorwaarde spelen een rol bij de bereidheid om te stappen van werkgever: extra vakantiedagen 69%, hoger salaris 67%, vergoeding fysiotherapie 61%, vergoeding van gezonde maaltijden thuis 61%.