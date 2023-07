Hoe blijf je gezond en lekker in je vel met psoriasis

Laatst geüpdatet op juli 10, 2023 by Redactie

Miljoenen mensen worstelen dagelijks met hun psoriasis. Hun familie, vrienden, collega’s en vreemden kunnen rode, schilferende plekken zien, of een droge, gebarsten huid die kan bloeden, zich afvragend of het besmettelijk is. Van binnen kunnen ze gevoelens van depressie of een laag zelfbeeld ervaren terwijl ze leven met een ziekte die meer is dan huid diep.

Wat is psoriasis?

Mensen met psoriasis hebben een overactief immuunsysteem dat de groei van huidcellen versnelt. Huidcellen groeien normaal en werpen binnen een maand af bij mensen die geen psoriasis hebben. Voor mensen met psoriasis is er geen vervelling en elke drie of vier dagen stapelen de huidcellen zich op het oppervlak en vormen rode plekken op de huid, bedekt met dikke zilverachtige schubben die kunnen jeuken, bloeden of verbranden. Deze plekken kunnen elk deel van het lichaam bedekken, hoewel ze het meest voorkomen op de onderrug, ellebogen, knieën, benen, hoofdhuid en gezicht. Mensen met psoriasis lopen ook een groter risico op het ontwikkelen van hartaandoeningen, diabetes type 2, hoge bloeddruk, obesitas en andere auto-immuunziekten.



Psoriasis is een chronische aandoening die niet te genezen is, maar het is niet allemaal slecht nieuws. Mensen kunnen de aandoening beheersen en hun kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren met effectieve behandelingsopties die hen kunnen helpen een heldere huid te krijgen.



De juiste behandeling kan het verschil maken. Hoe eerder mensen met de behandeling beginnen, hoe beter de resultaten die ze zullen zien. Een effectieve behandeling zal de symptomen verminderen, zorgen voor een heldere huid en mensen helpen een beter leven te leiden. Naast de juiste behandeling, een gezondere levensstijl aannemen zal je leven enorm verbeteren.

Hier zijn zes levensstijltips om je te helpen je goed te voelen en opflakkeringen te minimaliseren

Eet gezond

Voeg meer fruit, groenten, volle granen, noten, vette vis, olijfolie en eiwitten toe aan je dieet en elimineer bewerkte voedingsmiddelen. Gezonde voeding helpt je om je goed te voelen, opflakkeringen te voorkomen en de ernst van je psoriasis te verminderen.

Verminder alcohol

Onderzoek toont aan dat alcohol psoriasis kan uitlokken of verergeren en de behandeling kan verstoren. Vermijd te veel alcohol en controleer hoe je huid reageert. Praat met je arts om erachter te komen of het veilig is om jezelf te beperken tot één drankje per dag.

Stoppen met roken

Roken kan psoriasis verergeren, remissieperiodes verkorten, opflakkeringen veroorzaken en de behandeling minder effectief maken. En omdat roken verslavend is, werkt cold turkey niet altijd. Vraag je arts om je te helpen stoppen, aangezien sommige behandelingen, zoals nicotinepleisters, psoriasis kunnen verergeren.

Begin met trainen

Regelmatige lichaamsbeweging verbetert de symptomen van psoriasis en kan je humeur verbeteren, je energie stimuleren en je helpen beter te slapen. Als je ervoor kiest om te gaan zwemmen, houd er dan rekening mee dat te veel tijd in chloorwater irritatie en jeuk kan veroorzaken, wat niet goed is voor iemand die met psoriasis leeft. Douche altijd na het zwemmen en hydrateer je huid.

Zelfzorg

Zorg extra goed voor je lichaam en geest. Stress is voor niemand goed, vooral niet voor mensen met psoriasis, omdat het opflakkeringen kan veroorzaken. Minimaliseer dagelijkse stress en geef prioriteit aan wat belangrijk is. Ontspan, mediteer, doe yoga, vind iets dat voor jou werkt en houd je eraan.

Verzorg je huid

Neem naast je behandeling de volgende voorzorgsmaatregelen om opflakkeringen te verminderen.

Houd je huid gehydrateerd

Gebruik producten die niet agressief zijn voor je huid. Breng indien nodig opnieuw aan en gebruik meer vochtinbrengende crème op koude of droge dagen, omdat barre weersomstandigheden symptomen kunnen veroorzaken. Overweeg om een ​​luchtbevochtiger aan te schaffen om je huid te helpen vocht beter vast te houden.

Kalmeer je huid met warme baden

Maar niet te warm of te lang. Gebruik milde zeep om de jeuk en droge huid te verlichten.

Stap in het licht

Hoewel te veel zon nooit een goed idee is, kan voldoende zonlicht psoriasis verzachten en zelfs verbeteren. Gebruik altijd zonnebrandcrème als je in de zon stapt.

Ga voor licht en zacht

Draag kleding die je ontstoken huid niet irriteert. Katoen en chiffon zijn geweldige materialen en zorg ervoor dat je kleding niet te strak zit waardoor je huid gaat jeuken of, erger nog, gaat bloeden.

Hoewel leven met psoriasis een uitdaging is, hoef je er niet alleen voor te staan. Praat met je dermatoloog over een behandeling die voor jou werkt en je helpt een heldere huid te krijgen.