Hoe cover-ups van ongewenste tatoeages levens kunnen veranderen

Tatoeages zijn vaak een uiting van persoonlijke ervaringen, overtuigingen of esthetische voorkeuren. Ze worden gezet met de intentie dat de inkt een leven lang onder de huid blijft. Maar in de loop van de tijd kunnen smaken veranderen of kunnen ontwerpen hun betekenis verliezen. Soms kunnen er ongewenste veranderingen optreden aan de huid of de tatoeage zelf. In zulke gevallen kan een cover-up de oplossing zijn: een nieuwe tatoeage die het oude ontwerp op slimme wijze bedekt, en zo een tweede kans biedt voor expressie met lichaamsversiering, zonder dat de herinnering of betekenis verloren gaat. Hier lees je meer over cover-ups van ongewenste tatoeages.

Het is de bedoeling dat een tatoeage voor altijd blijft zitten, maar de spanning duurt niet altijd zo lang. Het komt vaak voor dat mensen later spijt hebben van een tatoeage. Dat kan zijn omdat ze de tatoeage associëren met slechte herinneringen, omdat de kwaliteit niet aan de verwachtingen voldoet of omdat de drager een ander motief wil. Mensen veranderen immers en dus ook hun voorkeuren, ervaringen en smaken. Maar als een tatoeage eenmaal is aangebracht, kan deze toch alleen met een pijnlijke en dure laserbehandeling worden verwijderd? Onjuist! Er zijn immers aantrekkelijke manieren om een ​​ongewenste tatoeage om te toveren tot een kunstwerk dat opnieuw indruk maakt op de drager.



De oplossing ligt in de zogenaamde cover-ups, waarbij een oude tatoeage wordt bedekt met een nieuwe. Met deze techniek is het mogelijk om ongewenste of niet meer passende tatoeages te verbergen en tegelijkertijd een frisse, meer individuele expressie te vinden. Een taak die niet alleen veel vakmanschap en ervaring van de tatoeëerder vereist, maar vooral ook professioneel advies.

Laser oude tatoeages niet weg, maar bedek ze met nieuwe

In tegenstelling tot een nieuwe tatoeage moet de artiest bij het herschilderen altijd met bestaande afbeeldingen werken. Vooral bij een cover-up is er een risico dat oude motieven zichtbaar worden als de tatoeëerder onervaren is. Voor een succesvolle cover-up is daarom een ​​passend motief nodig en een tatoeëerder die ruime ervaring heeft met dit soort werk. In principe is het echter mogelijk om elke tatoeage zonder uitzondering te bedekken.



Gedetailleerde motieven met organische vormen en schaduwen die de lijnen van de originele tatoeage op een natuurlijke manier doorbreken, zijn geschikt als motief voor een cover-up. Delicate lijnen of felle kleuren zijn daarentegen niet geschikt voor de meeste cover-ups van tatoeages. Voor een optimale dekking moet het nieuwe motief ongeveer twee tot drie keer zo groot zijn als het oude. Donkere kleuren met af en toe lichte accenten zijn bijzonder geschikt om het oude motief te verbergen. Hoewel de meeste cover-ups van tatoeages binnen één sessie voltooid kunnen worden, kan het nodig zijn om meerdere afspraken te maken. Dit geldt met name voor zeer grote of ingewikkelde tatoeages.

Reworks en Blastovers – nieuw leven voor oude tatoeages

Als alternatief voor het geheel verdoezelen is het ook mogelijk om het oude motief in iets nieuws te verwerken. Bij een zogenaamde blastover brengt de tatoeëerder een nieuw motief over het oude motief aan. Delen van het oude motief blijven dan zichtbaar en vloeien naadloos over in de nieuwe tatoeage. Dat wil zeggen dat voorbereidende behandelingen, zoals laserbehandelingen voor oplichten en verduisteren, meestal helemaal achterwege blijven, terwijl oude geliefde motieven in een creatieve vorm bewaard blijven als onderdeel van een nieuw geheel.



Bij vervaagde of slecht uitgevoerde tatoeages met een emotionele betekenis is een herbewerking een goede optie. De kunstenaar versterkt bestaande lijnen, vernieuwt de kleuren en voegt nieuwe details toe om oude motieven een nieuwe glans te geven. Op deze manier kunnen oude tatoeages bewaard blijven en zelfs artistiek worden verbeterd, zonder dat de sentimentele waarde ervan afneemt.

Voorbereiding: deze stappen worden aanbevolen voor de tattoo-afspraak

Voor veel getatoeëerde mensen is het bedekken van hun tatoeages lastig, omdat hun vertrouwen in de tatoeëerder op dat moment is beschaamd. Daarom moeten betrokkenen absoluut een vrijblijvend adviesgesprek regelen in de geselecteerde tattoo-studio. Aan de ene kant moeten de mogelijkheden en resultaten worden besproken, maar aan de andere kant mag een realistische schatting van de gemaakte kosten niet ontbreken.

Na het eerste consult kunnen indien nodig voorbereidende behandelingen volgen, zoals laserbehandelingen. Zodra deze klaar zijn, graveert de gekozen kunstenaar het nieuwe motief. Na de behandeling is het raadzaam de huid goed te verzorgen en blootstelling aan direct zonlicht te vermijden. Uiteraard ontvang je verzorgingsinstructies, zodat de vers getatoeëerde huid optimaal kan genezen. Zo kunnen tatoeageliefhebbers lang genieten van hun nieuwe, verbeterde tatoeages en kunnen ze voorgoed afscheid nemen van de jeugdzonden.