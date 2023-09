Hoe dankbaarheid je welzijn verbetert

Laatst geüpdatet op september 13, 2023 by Redactie

Genieten van je gezondheid, familie, partner, vrienden en werk brengt dankbaarheid teweeg in het leven. Sta jij daar wel eens bij stil? Doen! Want dankbaar zijn heeft een positief effect op je welzijn. Het maakt je blij, optimistisch en rustig. En als kers op de taart verbetert dankbaarheid de relatie met je dierbaren. Vaker dankbaar zijn dus!

Lees ook: 10 manieren om een ​​dankbaarder persoon te zijn

Zo zorg je voor meer dankbaarheid in je leven

Dankbaarheid is bewust stilstaan bij de dingen die mooi, positief of fijn zijn. Het tonen van dankbaarheid blijkt niet alleen een positief effect te hebben op je eigen psychologische welzijn, maar draagt ook bij aan de positieve beleving van anderen. Vier op de vijf Nederlanders vinden het belangrijk om hun dankbaarheid naar anderen te uiten. De meerderheid van de Nederlanders voelt zich na het tonen van dankbaarheid blijer, optimistischer, rustiger en meer verbonden met de wereld om hen heen. Maar liefst 73% zegt dat dankbaarheid tonen hun mentale welzijn verbetert, blijkt uit een recent onderzoek van merci.

Alledaagse, kleine dingen

Drie op de vijf mensen tonen vaak of regelmatig dankbaarheid naar een ander. Zijn we daar tevreden mee? Nee! We willen elkaar het liefst nog veel vaker bedanken. Bijna de helft van de Nederlanders zegt zijn of haar vrienden, familie of het gezin te willen bedanken omdat ze er altijd voor hen zijn. Ook bedanken voor de gastvrijheid tijdens een etentje of bezoek, en een dank je wel aan de buren voor het verzorgen van plantjes en aannemen van pakketjes wordt genoemd. De alledaagse, kleine dingen dus. En precies daar is de winst te behalen!

Als je erbij stilstaat zijn er heel veel momenten in je dagelijkse leven waarop je dankbaar kunt zijn. Denk aan het bedanken van winkelpersoneel voor fijne service, je collega’s voor hulp op een project, de hulp in het huishouden of de coach van je sportclub. Weet daarbij dat mondeling of met een persoonlijk cadeautje bedanken echt al genoeg is. Dit zijn dan ook de manieren waarop we elkaar het liefst bedanken in Nederland. Ook geven we graag een kaartje, bloemen, chocola, of sturen een appje.



Maar liefst 92% zegt dat het bij een bedankje niet om de prijs van een cadeau gaat, maar juist om het gebaar. Opmerkelijk: mensen tussen 56 en 65 jaar uiten vaker dankbaarheid dan jongere leeftijdsgroepen. Vrouwen benadrukken hun dankbaarheid vaker door middel van kleine gebaren, zoals appjes, persoonlijke cadeaus en kaartjes, terwijl mannen een speciale (nationale) dag meer waarderen om waardering te tonen.

Positief effect op welzijn

Een bedankje is zo gegeven, maar het effect is groot. Het tonen van dankbaarheid veroorzaakt niet alleen een innerlijke positieve verschuiving bij de gever, maar zet ook een kettingreactie van welzijn in gang bij de ontvanger. Zo geeft 82% aan dat een bedankje het humeur verbetert van degene die ze bedanken, terwijl 80% gelooft dat het bijdraagt aan verhoogde motivatie. Bovendien voelt 79% van de mensen zich zelfverzekerder door de waardering die zij aan een ander geven. Ook ervaart het merendeel van de Nederlanders na het krijgen van een bedankje minder stress en voelen zij zich veerkrachtiger als het tegenzit. En ook leuk: met iemand bedanken zegt 71% van de Nederlanders anderen om hen heen te inspireren om zelf ook meer dankbaar te zijn. Dankbaarheid zet aan tot delen!

Lees ook: 5 manieren om dagelijks dankbaarder te zijn

Meer dan alleen dank je wel zeggen

Dankbaar zijn gaat om meer dan alleen dank je wel zeggen. Het stilstaan bij de dingen waar je dankbaar voor bent in je leven door het tonen van dankbaarheid naar anderen heeft een positief effect op je welzijn. En door dankbaarheid te integreren in je dagelijkse leven, door juist stil te staan bij de kleine, alledaagse dingen kun je je gelukkiger voelen! Dus waar wacht je nog op, wie bedank jij vandaag?



Inspiratie nodig voor een persoonlijk cadeau? Personaliseer een doosje chocolade via merci.nl