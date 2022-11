Hoe doe je groen én goedkoop met een nieuwe telefoon?

Laatst geüpdatet op november 18, 2022 by Redactie

Je wilt graag een nieuwe telefoon, maar dit wil je wel verantwoord doen en met een beetje liefde voor je portemonnee. Op welke zaken moet je dan letten? Hierbij twee tips op een rijtje.

1. Doe slim met een eSIM

Als je gaat voor een nieuwe telefoon, check dan ook eens of het al geschikt is voor een eSIM-kaart, Een wat? Dit is een digitale simkaart, waarvoor je geen plastic kaartje meer nodig hebt. Zo ben je dus automatisch duurzaam bezig! Maar dit is niet het enige (grote) voordeel. Je kunt met een esim abonnement ook gemakkelijk switchen tussen je zakelijke en je privénummer, je hebt altijd een ‘dual sim’ mogelijkheid op deze manier. Maar ben je dan altijd bereikbaar op je privétoestel? Niet per se. Je kunt namelijk op een simpele (zelfs geautomatiseerde) manier ervoor zorgen dat deze simkaart automatisch buiten werktijd wordt uitgeschakeld. En de volgende dag schakelt deze automatisch weer in! Ook kun je op een digitale simkaart een onbeperkt aantal contacten opslaan, je kunt ‘m niet kwijtraken en je hoeft niet te wachten totdat de simkaart bij jouw op de mat ploft. Klinkt goed toch? Je kunt de eSIM kaart zowel met een abonnement afnemen als prepaid. Echt de duurzame SIM kaart van de toekomst! Check vooraf wel even of jouw telefoon hiervoor geschikt is.

Altijd goed; een iPhone

Een telefoon wat geschikt is voor een eSIM kaart is bijvoorbeeld de IPhone 11. Maar dat is toch niet de nieuwste iPhone? Nee dat klopt, maar je wilde toch goedkoop doen? Een iPhone 11 is namelijk nog een perfecte en moderne telefoon, voorzien van allerlei nieuwe snufjes. En aangezien er tegenwoordig elk jaar van de aandeelhouders een nieuwe iPhone uit moet komen, verschilt deze iPhone 11 uit 2019 alleen op details van zijn meest moderne broertje. Maar de prijs is daarentegen veel aantrekkelijker dan de iPhone 14. En het mooie is, je kúnt nu wel de meest moderne aanschaffen maar die is over een jaar ook alweer oud voor de echte gadgetfreak. En je betaalt dan wel de hoofdprijs. Dus laat je dus niet gek maken door de marketingmachine van Apple, en gebruik je gezonde verstand.

Kortom, wil je duurzaam én goedkoop een mooie en moderne telefoon aanschaffen en ben je een Apple-liefhebber? Denk dan eens na om bijvoorbeeld een iPhone 11 aan te schaffen met een eSIM kaart. Zo ben jij klaar voor de toekomst!