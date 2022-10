Hoe een pauze te nemen van het dagelijks leven: 5 Ayurvedische tips

Gewoon uitschakelen – velen vinden het steeds moeilijker. Het resultaat: we voelen ons gestrest en overweldigd. Digitalisering maakt het mogelijk om altijd, overal en altijd bereikbaar te zijn. Beweging wordt verwaarloosd, net als sociale interactie. Het resultaat voor velen is slapeloosheid, rugpijn, angst en nervositeit. Hier zijn 5 Ayurvedische tips over hoe je een pauze kunt nemen van het dagelijks leven.

Leg je telefoon weg

Vastleggen van een ritme in de dagelijkse routine, bijvoorbeeld met regelmatige pauzes of in ieder geval een lunchpauze waarin de mobiele telefoon wordt opgeborgen en er even rust is.

Integreer elke dag een moment van stilte om mindfulness te oefenen

De verbinding tussen lichaam, geest en adembewustzijn heeft veel kracht. Het kan worden gebruikt om de onmiddellijke reactie in stressvolle situaties om te zetten in een evenwichtige reactie. Voorbeelden zijn meditatie, mindfulness, ademwerk, yoga en tai chi. Zelfs een korte pauze onder het genot van een kopje kruidenthee met rustgevende kruiden zoals hennep, lavendel en valeriaan kan mindfulness trainen in het dagelijks leven.

Lees ook: Geneeskrachtig genieten met de Ayurvedische keuken

Kruiden

In de Ayurveda worden specifieke kruiden als bijzonder Vata-reducerend beschouwd. Voorbeelden zijn kamille en venkel. Adaptogenen zoals ashwaghanda en hennep zijn altijd gewaardeerd in Ayurveda. Aangezien over het algemeen wordt aangenomen dat warme dranken Vata verlagen, wordt het in het bijzonder aanbevolen om de kruiden als thee te nemen.

Regelmatige lichaamsbeweging en sport

Oefening, vooral bij daglicht, verheft je geest. Nog een pluspunt: maak van de gelegenheid gebruik om vrienden te ontmoeten en zo sociaal gedrag te versterken. Als je sport met vrienden of in een groep, kun je stress en een slecht humeur effectiever verminderen. Voor stress zijn lichaamsbeweging en sporten met een lagere intensiteit, zoals wandelen, stretchen, yoga of zwemmen, beter. Oefening met hoge intensiteit kan het stressniveau verder verhogen. Ook ’s nachts slapen kan eronder lijden.

Zorg voor de darm

Het microbioom van de darmen heeft een positief effect op de stemming en geest. Het is belangrijk om gevarieerde, kleurrijke biologische planten en groenten te hebben met een hoog vezelgehalte, die regelmatig moeten worden gegeten. Gefermenteerde voedingsmiddelen zoals bijvoorbeeld Kimchi zijn ook goed voor het microbioom. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om van het eten te genieten en sla geen maaltijd over.