Hoe en hoeveel te eten tijdens de lunchpauze

Om de lunchpauze op het werk aangenaam te maken, moeten we allereerst zittend lunchen en onze lunch opeten in ongeveer 30 minuten, maar niet minder dan 20. In feite begint ons lichaam pas na 20 minuten berichten van verzadiging te sturen: dit zal ons in staat stellen niet meer te eten dan we zouden moeten en van tafel op te staan ​​zonder honger.



Laten we niet vergeten dat ons lichaam altijd op dezelfde manier verteert, het verandert niet van “methode” alleen maar omdat we haast hebben en we weer aan het werk moeten. We moeten daarom goed kauwen omdat de eerste vertering in de mond plaatsvindt, kleine hoeveelheden doorslikken om de maag geleidelijk te vullen en de tweede vertering te bevorderen. Als je denkt dat je geen tijd hebt omdat je moet “produceren” en je vervolgens naar je werk moet haasten, weet dan dat de beste psychofysische prestatie 1-2 uur na de lunch komt.



Als je zoveel eet als je zou moeten doen, “op de vlucht”, zul je slaperig zijn en daarom niet erg productief. Als je daarentegen weinig eet om meer “wakker” te zijn, heb je ’s middags geen energie meer met als gevolg lagere prestaties, dit keer door honger.

De bar

Allereerst proberen we naar een “vriendelijke” bar te gaan waar het mogelijk is om te gaan zitten, een eenvoudig gerecht te bestellen, maar wat heeft wat we nodig hebben. Nu vinden we ook een aantal verleidelijke voorgerechten in bars: producten die op het bord worden geserveerd, dus waarvan we weten niet wat ze bevatten.



We vinden veel “salades” vaak vol van alles en meer: ​​eieren, tonijn, mozzarella, kaas, olijven, maïs en natuurlijk groenten. De meeste mensen geven de voorkeur aan een snel broodje, de voorgestelde kan eenvoudig zijn met 2 ingrediënten zoals brood en ham, maar ook gevuld (brood, ham, kaas, een mooie boterham of mayonaise en misschien een blaadje sla of een plakje tomaat).



Dan zijn er de drankjes: vrouwen hebben vaak de goede gewoonte om water te drinken, maar velen voegen suikerhoudende dranken of vruchtensappen of bier toe aan de maaltijd.



Maar over het algemeen zijn er in bars meer opties voor een verkeerde en onevenwichtige lunch dan voor een lunch die nuttig is voor onze gezondheid.

In de kantine

Zelfs in de kantine is het moeilijk te begrijpen wat we eten. Meestal is het de persoon die de maaltijden bereidt die de verschillende voorstellen beslist en vaak besteedt de kok niet veel aandacht aan voeding. In de kantine kunnen we ons echter meer verdedigen omdat er ook warme maaltijden worden aangeboden. Kortom, er zijn meer mogelijkheden om een ​​lunch naar wens te kiezen en samen te stellen.

Hoeveel en wat te eten?

Samen met het ontbijt is de lunch de belangrijkste maaltijd van de dag; het omvat ongeveer 35-40% van de totale calorieën (Kcal) die dagelijks moeten worden geconsumeerd. Maar de “juiste” calorieën voor de lunchpauze moeten ook uit verschillende soorten voedsel komen, om zo veel mogelijk een evenwichtige lunch te krijgen in macronutriënten: koolhydraten, eiwitten en vetten.



Voor ons welzijn zou het raadzaam zijn om het eetpatroon elke dag te variëren, dit zou ons in staat stellen om alle voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft op te nemen.



Omdat we niet precies kunnen kiezen wat we het lekkerst vinden, binnen de voedingsmiddelen die de nodige voedingsstoffen leveren, moeten we de voorkeur geven aan eenvoudige, zichtbare voedingsmiddelen in plaats van uitgebreide gerechten.

Dus laten we proberen te eten en te drinken:

Een juiste hoeveelheid complexe koolhydraten zoals brood, pasta, granen in het algemeen en aardappelen die langzaam vrijkomende energie geven.

Eiwit uit vlees of vis, inclusief eieren, maar niet meer dan twee keer per week

Vetten zijn ook belangrijk, maar ze zitten al in vlees, vis en andere voedingsmiddelen die dierlijke eiwitten bevatten, we moeten extra vierge olijfolie gebruiken om te kruiden.

Een portie groenten die mineralen, vitamines, vezels en antioxidanten leveren mag nooit ontbreken.

Als toetje eten we elke dag fruit, gemengd van alle kleuren, of een fruit van een andere kleur.

Water naar believen: het is niet zo dat water tijdens het eten de spijsvertering vertraagt, we drinken maximaal 125 ml glas wijn of 330 ml bier. Een kopje koffie kan goed voor je zijn, maar je moet er maximaal 3 per dag drinken.

Wat moeten we vooral vermijden?

De voedingsmiddelen die ons door bars en kantines worden aangeboden, zijn vaak rijk aan industriële vetten, boter van slechte kwaliteit, margarines met gehydrogeneerde vetten, verzadigde of transvetzuren, palm- of kokosolie die voedsel een slecht verzadigend vermogen geven, een hoog caloriegehalte, lage voedingskwaliteit en te veel cholesterol

Sterke dranken na de lunch of andere bevatten ethanol wat zorgt voor 7 Kcal per gram. Een glas meestal van 40 ml levert ook meer dan 100 calorieën.

Enkel en koud gerecht

Op de plekken waar je luncht heb je de mogelijkheid om unieke en koude gerechten te vinden, bijvoorbeeld de bekende salades. Als je echter de mogelijkheid hebt om de ingrediënten zelf te kiezen, kun je er één uitgebalanceerd gerecht van maken, en het feit dat het koud is, maakt vanuit voedingsoogpunt geen verschil.



Ze worden meestal geserveerd in mooie grote kommen, maar vaak met te veel dingen; bestel een simpele zoals: Groene salade en tomaten, tonijn, gekruid met olijfolie, een beetje zout, eet het met een broodje, sluit af met fruit.