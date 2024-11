Hoe gelukkig zijn Nederlanders?

Laatst geüpdatet op november 26, 2024 by Redactie

Nederlanders voelen zich gelukkig, al is er nog wel ruimte voor verbetering. Uit representatief onderzoek onder 1.295 Nederlanders in opdracht van a.s.r. door Motivaction blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders zich gelukkig voelt, met een gemiddeld gelukscijfer van 7.4. Echter, geeft één op de vijf Nederlanders aan zich onvoldoende gelukkig te voelen, vooral door vermoeidheid, stress en zorgen.



Als er gekeken wordt naar hoe gelukkig generaties zijn, dan scoren de Babyboomers het best (7.6). Gen Z (7.4) en de millennials (7.3) komen vlak daarna. Generatie X scoort het laagst met een 7.2. Veelal zijn Nederlanders meer tevreden over hun mentale gezondheid, dan over hun fysieke gesteldheid. Generatie Z maakt zich daarentegen juist meer zorgen over de eigen mentale gezondheid.

Lees ook: Dingen die je niet meer moet doen als je gelukkig wilt zijn

Verschillen in mentale en fysieke gesteldheid

Gen Z geeft zichzelf als enige generatie fysiek (7.1) een hoger cijfer dan mentaal (6.8). De Babyboomers geven zichzelf daarentegen mentaal juist een hoog cijfer, namelijk een 7.6. Fysiek geeft deze generatie zichzelf een 6.9. Wat opvalt is dat de Babyboomers niet alleen mentaal het gelukkigst zijn, maar ook het meest tevreden zijn met hun sociaal leven en financiële situatie.



Daarnaast is het opvallend dat respondenten zonder baan het mentaal (6.0) en fysiek moeilijker hebben (5.3). Hiermee scoort deze groep lager dan de groep arbeidsongeschikten (6.7 en 5.4). Ook heeft de groep werklozen en werkzoekenden het minste vertrouwen in de toekomst.

Lees ook: Hoe je vandaag je beste zelf kunt leven – Word gelukkig!

Generaties en gezondheid

Een gemene deler tussen de generaties is de wens om goed te slapen. Ruim een kwart van de Nederlanders geeft aan vaak wakker te liggen, waarbij vrouwen (33%) dit vaker melden dan mannen (22%). Aan het einde van de (werk)dag blijkt bovendien een kwart van de mensen geen energie meer over te hebben voor andere activiteiten. Hierbij zijn werkzoekenden oververtegenwoordigd.



Thomas Oremus, directeur Zorg bij a.s.r., zegt: “We zien ook dat twee derde van de respondenten aangeeft niet snel met klachten naar de huisarts te gaan. En 68% geeft aan zich niet snel ziek te melden, zelfs niet bij een griep. Bovenstaande factoren, inclusief het afwachtende gedrag bij gezondheidsklachten, hebben invloed op ons welzijn. Gelukkig zien we dat mensen steeds meer zelf de regie nemen over hun gezonde leefstijl, en dat de helft van Nederland hier actief mee aan de slag (wil) gaan. Beter en meer slapen is wat babyboomers willen aanpakken, terwijl Generatie X zich richt op sporten. Millennials willen starten met gezonder eten en drinken, en Gen Z blinkt uit in het verminderen van schermtijd. Zo heeft elke generatie zijn eigen gezonde gewoonten. Het maakt niet uit waar je mee begint, als het maar bij je past.”