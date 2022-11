Hoe help je kinderen hun eigen lichaam te ontdekken?

Laatst geüpdatet op november 25, 2022 by Redactie

Je eigen lichaam ontdekken – zelfs de kleintjes vinden dat ontzettend spannend. En het is eigenlijk logisch: kinderen zijn buitengewoon nieuwsgierig en sensueel. Je wilt ontdekken, voelen, proeven. En wat is voor hen op bijna elk moment beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden? Juist, je eigen lichaam. Ze maken geen verschil tussen voeten, haar of zelfs de geslachtsdelen. Maar hoe gaan we ermee om als het tot dan toe onschuldige kind zijn eigen lichaam en dat van anderen begint te ontdekken?

Onderwijs is belangrijk, maar wanneer?

Vanaf tweejarige leeftijd wordt het verkennen van je eigen lichaam bewuster. Het kind maakt onderscheid tussen meisjes en jongens en vragen als: “Waarom heb ik een knobbel in mijn broek?” Het is duidelijk dat wat normaal gesproken onder de luier verborgen is, nader moet worden bekeken. Het ledemaat is zo lang uitgerekt dat het pijn doet, zelfs tijdens het kijken. Het dochtertje draait bijna haar hoofd om haar buik goed te kunnen bekijken en haar handen gaan op ontdekkingstocht. Zonder doel of plan. Maar ook als de zoon in de ogen van de ouders veel te vaak met zijn geslachtsdeel speelt, is dat geen reden tot zorg: in onveilige situaties geeft het aanraken hem geborgenheid en geruststelling.



Tegen de leeftijd van vier of vijf is de mentale en fysieke ontwikkeling zo ver gevorderd dat de interesse in hetzelfde of het andere geslacht een nieuw niveau bereikt. Op deze leeftijd spelen kinderen graag doktersspelletjes om zichzelf en vooral hun vriend of vriendin beter te bekijken. Nu wordt het grondiger.

Lees ook: Tips om kinderen de natuur te laten ontdekken

Wat is normaal?

Het spelen van de dokter vergroot het bewustzijn van je eigen lichaam – en dat van anderen. Dus wanneer kinderen hurken om anderen te zien plassen of vierjarigen hun vagina’s en penissen laten zien, is dat volkomen normaal. Het is misschien een zenuwslopend gezicht, maar niets om je zorgen over te maken: kinderen doen dit zonder bijbedoelingen, gewoon omdat het opwindend is. Kinderen denken niet seksueel, ze begrijpen niet dat niet alle delen van het lichaam voor ons hetzelfde zijn. Je denkt nog niet in taboes. Opvoeders gebruiken dergelijke gebeurtenissen als een kans om hen te herinneren aan de belangrijkste regels: “Er wordt niets in de lichaamsopeningen gestopt.” En: “Nee betekent altijd nee!”. Dan kan iedereen verder spelen.



Wij volwassenen zijn geïrriteerd en vervreemd als we erecties bij jongens zien. Of midden in de bus de vraag krijgen: “Wanneer mag ik weer vagina en penis spelen met Daan?”. Onze eigen ideeën over seks passen gewoon niet bij de onschuldige pure wezens zoals we onze kinderen zien. In dergelijke situaties moeten we altijd in gedachten houden: seksualiteit in de vroege kinderjaren is iets volkomen natuurlijks – dus blijf ontspannen. Ook al is dat soms niet zo makkelijk.

Ontdek het met deze tips:

Je lichaam is goed, je gevoel is oké!

Of we onszelf later leuk vinden en hoe positief we onze eigen seksualiteit ervaren, hangt sterk samen met de ervaringen die we in de kindertijd hebben. Wanneer kinderen worden uitgescholden vanwege hun fysieke nieuwsgierigheid, beginnen ze zich te verbergen en schamen ze zich. Ze wierpen het lichaam en seksualiteit als taboe.

Stap voor stap naar verlichting

Als kinderen vragen stellen als: “Deed het zo’n pijn toen mijn broer tussen je benen kwam?”, zijn ze ook volwassen genoeg om antwoorden te geven die bij hun leeftijd passen. Zelfs als dat in het openbaar vervoer gebeurt en tot grote vreugde van iedereen die meeluistert, is een kind zeer geïnteresseerd in het nieuwe broertje of zusje. Er zijn veel geweldige boeken over dit onderwerp.

Grenzen stellen

“Nee betekent altijd nee.” Deze zin is belangrijk voor elk kind, omdat ze al op jonge leeftijd moeten leren waar hun grenzen liggen. Als een kind iets niet wil, of het nu verschoond moet worden door een bepaalde opvoeder, zich uitkleedt met zijn vriendin of een kus van oma krijgt, dan moet ook het nee gerespecteerd worden.

Geef de juiste namen

Het maakt de zoon niet uit of de ouders wat voor naam dan ook zeggen. Het is alleen belangrijk dat de geslachtsdelen, net als alle andere delen van het lichaam, bij hun naam worden genoemd en geen taboe zijn.

Maar dat wil mama nu niet

Het aanbrengen van zalf op de dochter “beneden” is vreemd voor sommige jonge vaders. Misschien kun je jezelf ook naakt laten zien in het bijzijn van de kinderen. Niemand hoeft zijn eigen schaamtegevoel te negeren. Onze kinderen begrijpen het als we ze duidelijk en rustig vertellen dat we iets niet willen. Net zoals we zeggen dat we niet van broccoli houden. Kinderen leren van nature dat iedereen het recht heeft om nee te zeggen. Zij zelf ook.

Niet overal, alsjeblieft…

Op een wedstrijdafspraak, vrolijk in je broek snuffelen, je rok optrekken – oeps, wat ongemakkelijk. Een snelle afleiding en een zin als: “Thuis mag je dat doen, maar niet in het openbaar.” Sommige dingen blijven privé en dat begrijpt het kind ook.

Lees ook: Hoe ontspanning kinderen kan helpen

In lastige situaties

Als een kind door een ander tot iets is gedwongen, moeten we ingrijpen. Maar als het even kan niet te overdreven. Er verstandig over praten en zeggen dat niemand iets tegen zijn wil mag doen, levert meer op dan straffen en uitschelden.

Luister naar je onderbuikgevoel

Niemand kent zijn eigen kind beter dan mama en papa. Als er iets mis is, moet de intuïtie zegevieren. Het kind moet altijd weten dat het bij mama en papa kan komen. Samen komen we tot de kern van de zaak.