De gedachte aan de herfst roept geuren op en gedachten aan warme kruiden, zoals kaneel, kruidnagel, gember en nootmuskaat. Wist je dat deze kruiden niet alleen heerlijk ruiken, maar ook ontzettend gezond voor je zijn?

Hoe herfstkruiden onze gezondheid ten goede komen

Wetenschappers onderzoeken hoe, precies, herfstkruiden de mens ten goede komen. Hier zijn enkele van hun hypothesen en onderzoeksresultaten.

Lagere kans op ontstekingen

Veel chronische ziekten, waaronder hartaandoeningen, de ziekte van Alzheimer, diabetes, artritis en sommige vormen van kanker, worden veroorzaakt of beïnvloed door een ontsteking in het lichaam. Van specerijen zoals kaneel, gember, kurkuma en kruidnagel wordt gedacht dat ze ontstekingsremmende eigenschappen hebben. Strooi wat kaneel of kruidnagel over je ochtendhavermout, of voeg kurkuma en gember toe aan je dagelijkse smoothie.

Vergemakkelijk de spijsvertering en verbeter de darmgezondheid

Herfst betekent dat de feestdagen voor de deur staan. Als je in deze tijd van het jaar de neiging hebt om te veel te eten, wil je misschien wat extra herfstkruiden aan je leven toevoegen. Gember is bijvoorbeeld uitstekend geschikt om de spijsvertering te bevorderen. Voeg het toe aan een kopje pepermuntthee na een zware maaltijd om een ​​opgeblazen gevoel en andere spijsverteringspijn te verminderen. Kurkuma, kaneel en kruidnagel kunnen de spijsvertering vergemakkelijken en de algehele darmgezondheid verbeteren.

Antioxiderende eigenschappen

Sommige kruiden, zoals nootmuskaat, hebben antioxiderende eigenschappen die de gezondheid kunnen verbeteren.

Verbeter de insulinegevoeligheid

Insuline is een hormoon dat het energieverbruik en de stofwisseling regelt. Het lichaam is afhankelijk van insuline om de bloedsuiker via de bloedbaan naar de cellen te transporteren. Mensen met diabetes type 2 hebben insulineresistentie, wat betekent dat de lichaamscellen niet op insuline reageren.



Onderzoek suggereert dat kaneel de insulineresistentie kan verlagen, waardoor het voor insuline gemakkelijker wordt om de bloedsuikerspiegel te verlagen. Kaneel is echter geen insulinevervanger. Iedereen die diabetesmedicatie gebruikt, moet hun arts raadplegen als ze vragen hebben over hoe het toevoegen van kaneel hun algehele gezondheid ten goede kan komen.

Zorg dat je niet ziek wordt

Sommige herfstkruiden hebben antibacteriële eigenschappen, zoals kardemom, kruidnagel, kaneel en gember. Ze kunnen je immuunsysteem versterken en voorkomen dat je ziek wordt.

Ben jij klaar voor de herfst?

Omdat er nog veel is dat we niet weten over het verband tussen herfstkruiden en onze gezondheid, is het een goed idee om weg te blijven van supplementen, tenzij geadviseerd door een arts.



Je kunt grote voordelen behalen door simpelweg deze herfstkruiden aan je dieet toe te voegen. Vul je voorraadkast met kaneel, kruidnagel, gember, nootmuskaat, kurkuma en kardemom en voeg ze toe aan elke maaltijd. Naast het krijgen van enkele gezondheidsvoordelen, krijg je bij elke maaltijd smakelijke smaken.