Hoe herken je een giftige relatie?

Het leek de ideale relatie, soulmates, en het geluk was bijna perfect. Maar meer en meer van de aanvankelijke opwinding veranderde in een vergiftigde, giftige relatie. Hoewel relaties van nature anders zijn, zijn er bepaalde kenmerken en tekenen van giftige relaties, evenals specifieke relatiepatronen die veel voorkomen. Als je ze kent, kun je een giftige relatie identificeren.

Hoe ziet een giftige relatie eruit?

Het begon allemaal geweldig – hij was als de droomman of zij de droomvrouw. Gevoelens van geluk en maximale aandacht kenmerken waarschijnlijk veel relaties in het begin, maar experts zien een duidelijke uitbundigheid van liefdesverklaringen en een roze bril in giftige relaties vanaf het begin van het partnerschap. Love bombing is de technische term voor wanneer een nieuwe partner de ander aan het begin van een relatie met extreme genegenheid overspoelt. En plotseling, schijnbaar zonder reden, onttrekt de ander deze grenzeloze liefde aan jou.

Schuld, manipulatie en gaslighting

Fasen van manipulatieve verwijten en argumenten volgen, de ander wordt neergehaald en zijn gevoel van eigenwaarde wordt enorm gekwetst. De giftige partner reageert vaak op argumenten of kritiek met een massale intrekking van liefde. Jaloezie is ook een veel voorkomend thema. Deze negatieve fasen overheersen permanent, in plaats van een verontschuldiging wordt de schuld altijd bij de ander gezocht. Wat opvalt is dat de giftige partner hier de werkelijkheid verdraait om de ander zich onzeker te laten voelen, om hem een ​​slecht gevoel te geven – totdat hij niet meer helemaal zeker weet wat de waarheid is of wat hij moet geloven. Experts noemen dit fenomeen gaslighting.

Er zijn echter vaak intens gelukkige momenten in de giftige relatie – het is typerend voor de giftige partner om de ander te behandelen als een ‘beloning voor goed gedrag’. Het selectief sterke gevoel van opgetogenheid kan de afhankelijkheid van de relatie vergroten en voorkomen dat de getroffenen het partnerschap beëindigen, ook al zijn ze eigenlijk ongelukkig.

Nemers en gevers in giftige relaties

Na verloop van tijd voelen mensen in een giftige relatie zich zo slecht en minderwaardig dat ze zich misschien zelfs gerechtvaardigd voelen om uitgescholden te worden door hun partner. Experts omschrijven dit type partnerschap vaak als een strikte scheiding tussen nemer en gever – dat wil zeggen, een deel dat alles van de ander eist maar weinig teruggeeft en een deel dat zichzelf opoffert en wiens behoeften niet belangrijk zijn in het partnerschap. Fysiek geweld kan ook een rol spelen in giftige relaties.

Definitie van een giftige relatie?

Er is geen eenduidige definitie van giftige relaties. Het is meer een reeks gedragspatronen die worden aangetroffen in langdurige zogenaamde destructieve relaties. Het meest relevante punt is dat verschillende gedragspatronen ervoor zorgen dat een partner consequent het gevoel heeft dat de relatie hem of haar meer kwaad dan goed doet.

Giftige relaties kunnen je ziek maken

Voor de getroffenen is de relatie op een gegeven moment een horrortrip en op de lange termijn is er vaak een verlies van volledig zelfrespect. Het is daarom bijzonder belangrijk om vroegtijdig te herkennen wanneer het de verkeerde kant op gaat – want als je vroegtijdig grenzen stelt en tegenmaatregelen neemt, is het heel goed mogelijk om de relatie weer op het goede spoor te krijgen. Scheiding is niet de enige uitweg. Maar de constante stress in de relatie kan na verloop van tijd diepgewortelde psychologische en ook ernstige fysieke schade veroorzaken. Studies van University College London tonen aan dat zo’n destructieve relatie kan leiden tot langdurige depressies en zelfs tot het ontstaan ​​van psychosomatische klachten zoals hartproblemen.

Kan ik nog steeds een giftige relatie redden?

Wie een giftige relatie in een vroeg stadium herkent, heeft zeker kansen om alles in goede banen te leiden. Hierbij is het van belang dat beide partners erkennen dat zij een aandeel hebben in het gedragspatroon. Dit kan betekenen dat als ik het gevoel heb dat mijn relatie giftig wordt, het mijn deel kan zijn dat ik misschien geen duidelijke grenzen stel met mijn partner. Dit is wat je moet doen als je je slecht behandeld voelt. Want in een relatie moet het mogelijk zijn om te communiceren en duidelijk te eisen: ’tot hier en niet verder’.

Partners kunnen dit samen ontwikkelen. Voorwaarde is dat beiden bereid zijn aan zichzelf te werken om een ​​nieuw soort relatie met elkaar te creëren. Dit kan worden verzorgd in relatietherapie, zogenaamde overtuigingen worden door experts vaak als methode gebruikt.

Hoe beëindig ik een giftige relatie?

Als er geen manier is om de relatie te herstructureren, zodat beide partners zich op hun gemak voelen bij elkaar, kan uit elkaar gaan het laatste redmiddel zijn om verdere schade te voorkomen. Maar zelfs een relatiebreuk kost tijd. In giftige relaties kan dit helaas ook een heel moeilijk pad zijn, vooral vanwege de typische afhankelijkheid van de partner, die vaak ook beangstigend is.

Op een gegeven moment moet je op het punt komen dat je zegt: ik doe het sowieso slecht, het kan niet veel slechter zijn zonder mijn (giftige partner), dus ik neem liever de slechte tijden die me daar weghalen.



Belangrijk: Erken dat je een relatie hebt die je op de lange termijn kapot zal maken. Bouw je gevoel van eigenwaarde terug op – of je nu al hebt besloten om uit elkaar te gaan of nog steeds hoopt op het vinden van een andere oplossing. Als je het niet alleen kunt, zoek dan hulp bij therapeuten in je omgeving.

Uiteindelijk ben je zelf de sleutel

Het is goed om te bekijken: waarom ben ik in de eerste plaats in deze relatie terechtgekomen? Welk patroon zou er achter kunnen zitten en hoe kan ik het oplossen om mezelf weer te vinden?



Het onderwerp zelfliefde is erg belangrijk. Je moet beseffen dat je zelf beslissingen kunt nemen en de situatie vorm kunt geven, dat je je eigen behoeften kunt hebben en grenzen kunt stellen. Hoewel dit vaak niet zo gemakkelijk te internaliseren is, is het uiteindelijk een verademing als je zover bent gekomen.