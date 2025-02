Hoe herken je gordelroos?

Laatst geüpdatet op februari 4, 2025 by Redactie

Iedereen die tegenwoordig een onaangename zere keel voelt, een vreemde uitslag op de huid opmerkt of wil weten waar het aan kan liggen, begint meestal met meer informatie op internet. Veel mensen gebruiken “Dr. Google” voor een eerste (zelf)diagnose. Een ziekte waar vooral veel op gegoogled wordt is gordelroos. We leggen uit welke symptomen verband houden met de ziekte, hoe deze voortschrijdt en hoe deze wordt behandeld.



Gordelroos (herpes zoster) wordt veroorzaakt door het zogenaamde varicella-zoster-virus. Het virus is de veroorzaker van waterpokken (varicella), wat meestal bij kinderen voorkomt. Zodra de waterpokken genezen zijn, blijft het virus ‘slapend’ in de ganglia van de spinale en hersenzenuwen (zenuwcellen) en kan het op een later tijdstip weer actief worden. Mogelijke redenen hiervoor kunnen stress zijn of een ziekte die het immuunsysteem verzwakt. Vooral mensen boven de 50 zijn gevoelig voor gordelroos. Als het virus uitbreekt, voelen de getroffenen vaak een brandende pijn in de relevante delen van de huid voordat er zichtbare symptomen optreden. Gordelroos verspreidt zich langs de zenuwen naar de huid als een band of riem en komt slechts aan één kant van de armen, benen, romp of hoofd voor.

Symptomen en beloop van gordelroos

Het duidelijkste symptoom van gordelroos is huiduitslag die bestaat uit groepen blaren op de rode huid in de getroffen gebieden. Mogelijke verdere symptomen kunnen zijn: licht ongemak en zelfs een gevoel van ziekte, zenuwontsteking die pijn veroorzaakt, vermoeidheid, koorts en jeuk.



Eerste symptomen zoals pijn, vermoeidheid, gevoeligheid voor aanraking en koorts kunnen één tot twee dagen voorafgaan aan zichtbare huidveranderingen (roodheid en blaarvorming). De blaren zijn gevuld met een heldere vloeistof en vormen na een paar dagen een korstje.



Goed om te weten: Het vocht in de blaren is besmettelijk. Als het in handen komt van de getroffenen, kan het virus op anderen worden overgedragen. Patiënten kunnen het risico op infectie voor de mensen om hen heen minimaliseren door de uitslag zoveel mogelijk te bedekken, hoewel dit in het gezicht niet mogelijk is. Contact met zwangere vrouwen, kinderen en mensen met een immunodeficiëntie moet worden vermeden.

Behandeling van gordelroos

Als de getroffenen de eerste tekenen van gordelroos opmerken, moeten ze snel een arts raadplegen. Om ervoor te zorgen dat de ziekte zo complicatievrij mogelijk verloopt, moet de behandeling met antivirale medicijnen zo vroeg mogelijk worden gestart, idealiter in de eerste paar uur nadat de uitslag op de huid verschijnt. Bovendien kunnen patiënten pijnstillers nemen en de jeuk tegengaan met de juiste huidverzorging. Het is belangrijk om extra bacteriële infecties te voorkomen door middel van antiseptische maatregelen. Bij de meeste mensen verdwijnt gordelroos na ongeveer vijf tot zeven dagen. Als de ziekte bijzonder ernstig wordt, worden de getroffenen in het ziekenhuis opgenomen en medisch gecontroleerd.

Kan gordelroos complicaties veroorzaken?

Mensen die gordelroos ontwikkelen, kunnen blijvende pijn ervaren in de getroffen gebieden. De zogenaamde postherpetische neuralgie treft ongeveer één op de tien patiënten. Vooral mensen boven de vijftig zijn gevoelig. Iedereen die hierdoor wordt getroffen, moet niet bang zijn om een ​​medische professional te raadplegen en een behandeling te zoeken, zodat hij op de lange termijn weer pijnvrij kan leven.