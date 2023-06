Hoe herken je psychische problemen bij iemand na een auto ongeluk?

Laatst geüpdatet op juni 26, 2023 by Redactie

Ernstige auto ongelukken kunnen niet alleen leiden tot lichamelijk letsel, maar ook psychische problemen zijn vaak het gevolg. Veel voorkomende psychische problemen na een auto ongeluk kunnen zijn: angstsymptomen, depressieve symptomen en posttraumatische stressstoornissen. Soms kunnen de psychische klachten lang duren of blijvend zijn, vooral als degenen geen sociale steun ervaren. Het is dus belangrijk om deze klachten te herkennen bij je dierbare. Hoe je dat doet, lees je hier.

De meest voorkomende psychische aandoeningen na een verkeersongeval zijn:

De angst om weer met een auto, fiets of vrachtwagen op de weg te rijden, de zogenaamde rijfobie

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Depressieve stoornissen zoals lusteloosheid, desinteresse en sociale terugtrekking

Aanpassingsstoornissen met het gevoel constant overweldigd te zijn

Significante symptomen hiervoor zijn bijvoorbeeld het veelvuldig herbeleven van het trauma, vermijdingsgedrag, verminderde reactiviteit en ernstige lichamelijke klachten (hoofdpijn, duizeligheid, zweten). Het kan leiden tot zeer ernstige beperkingen op bijna alle gebieden van het leven. Emotionele labiliteit, depressie en schuldgevoelens kunnen leiden tot zelfbeschadiging en in extreme gevallen tot zelfmoord. De kans op een posttraumatische stressreactie varieert afhankelijk van het type en de ernst van het trauma. Sommige mensen ervaren alleen intense angst als ze een ongeval zien, terwijl anderen erg geïrriteerd zijn tijdens het rijden en zich nauwelijks kunnen concentreren. Ook slaapstoornissen kunnen worden waargenomen.

Mentale stress: hoe weet je of iemand getraumatiseerd is?

Als een sterke emotionele reactie, wat heel normaal is na een bedreigende ervaring, langer dan een maand aanhoudt en gepaard gaat met bepaalde symptomen zoals nachtmerries, lijdt de persoon aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

PTSS wordt geassocieerd met specifieke symptomen: herbeleven, vermijding, overmatige opwinding en veranderingen in denken en voelen.

De getroffenen blijven zichzelf herinneren aan het trauma. Sommigen hebben last van terugkerende nachtmerries waarvan de inhoud of gevoelens verband houden met de gebeurtenis. Er kunnen ook “flashbacks” optreden, waarbij mensen het gevoel hebben of doen alsof ze de traumatiserende gebeurtenis opnieuw beleven.

Mensen met een posttraumatische stressstoornis doen er alles aan om niet na te denken over de stressvolle gebeurtenis en de gevoelens die ermee gepaard gaan. Ze vermijden plaatsen, situaties en mensen die herinneringen oproepen aan wat er is gebeurd. Ze leiden zichzelf af met andere dingen of verdoven zichzelf met alcohol en drugs.

De getroffenen kunnen last hebben van constante fysieke of mentale stress, gespannen, snel geïrriteerd of extreem zenuwachtig zijn – vooral wanneer ze worden geconfronteerd met prikkels die hen aan het trauma herinneren. Sommigen hebben ook moeite met concentreren of slapen.

Sommige getroffenen kunnen zich belangrijke aspecten van de traumatische ervaring niet meer herinneren of de oorzaken en gevolgen van de gebeurtenis niet meer interpreteren op een manier die niet overeenkomt met de feiten. Angst, schuldgevoelens en schaamte kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld – tot het punt om aan te nemen dat “de hele wereld slecht is”. Een typisch gevolg is dat de getroffenen hun interesse verliezen in andere mensen en in activiteiten waar ze voorheen plezier aan beleefden.

Geestelijke traumatisering: wat helpt direct na een ongeval?

Psychologische hulp moet worden geboden aan slachtoffers van ongevallen, maar niet moet worden opgelegd. Sociale steun van familie en vrienden is direct na een ongeval nuttig. Als de getroffen persoon lijdt aan sterke emotionele symptomen zoals stress of andere acute stressreacties, wordt onmiddellijke crisisinterventie aanbevolen. Het eerste wat je hier moet doen, is luisteren en uitleggen dat een reactie zoals stress normaal is, zodat ze niet ‘gek’ worden. Het is ook belangrijk om de druk weg te nemen van meteen aan het werk moeten gaan. Het trauma moet eerst verwerkt worden. Dat kan onder andere door dingen te doen waaruit degene kracht put om het trauma te verwerken. Ook ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken kunnen helpen om weer tot rust te komen.

Vergoeding voor hulp

De meeste getroffenen kunnen de stressreactie alleen aan. Maar niet iedereen kan een ongeval alleen succesvol afhandelen. Slachtoffers van verkeersongevallen kunnen aanspraak maken op letselschade. Hiervoor moet je kunnen aantonen dat iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeval en je letsel. Je moet kunnen aantonen dat je psychische problemen het gevolg zijn van het ongeval en niet van iets anders. En wat de omvang van de schade is. Hiervoor kun je hulp zoeken bij een letselschadeadvocaat. Deze kan je helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met de tegenpartij en het indienen van een claim voor een schadevergoeding. Als je wilt weten hoeveel schadevergoeding je kunt krijgen na je ongeluk, kun je hier alvast je schadevergoeding berekenen.