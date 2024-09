Hoe hoop mindfulness verslaat in moeilijke tijden

Laatst geüpdatet op september 4, 2024 by Redactie

Een recent onderzoek toont aan dat hoop nuttiger lijkt te zijn dan mindfulness om mensen te helpen stress te beheersen en professioneel betrokken te blijven tijdens periodes van langdurige stress op het werk. Het onderzoek onderstreept het belang van vooruitkijken in plaats van ‘in het moment’ te leven tijdens moeilijke tijden.



Mindfulness verwijst naar het vermogen van een individu om de aandacht op het heden te richten, op een manier die open, nieuwsgierig en niet veroordelend is. In wezen het vermogen om volledig in het moment te zijn.



“Er wordt veel gesproken over de voordelen van mindfulness, maar het brengt twee uitdagingen met zich mee als je stressvolle periodes doormaakt”, zegt Tom Zagenczyk, medeauteur van een paper over het werk en hoogleraar management aan de Poole College of Management van de North Carolina State University. “Ten eerste is het moeilijk om mindful te zijn als je stress ervaart. Ten tweede wil je niet te veel stilstaan ​​bij de ervaring die je doormaakt als het echt een moeilijke tijd is.



“Omdat hoop inherent vooruitkijkend is, terwijl mindfulness gaat over het waarderen van je huidige omstandigheden, wilden we zien hoe elk van deze twee mindsets het welzijn en de professionele houding van mensen beïnvloedde in moeilijke tijden”, zegt Zagenczyk. “De COVID-pandemie bood ons een ongelukkige, maar nuttige, kans om dit onderwerp te onderzoeken. En we kozen ervoor om ons te richten op de podiumkunsten, aangezien die sector bijzonder hard werd getroffen door de pandemie.”



Voor het onderzoek rekruteerden onderzoekers 247 professionele muzikanten van de organisatie MusiCares om twee enquêtes in te vullen, met een maand ertussen. De eerste enquête werd in september 2021 afgenomen. Naast het verzamelen van brede demografische gegevens, werden deelnemers aan het onderzoek gevraagd naar hun gedachten en ervaringen aan het begin van de pandemie – maart tot augustus 2020. Er werden ook vragen gesteld om vast te leggen hoe hoopvol en mindful ze waren van september 2020 tot maart 2021.



De tweede enquête werd in oktober 2021 afgenomen en stelde deelnemers aan het onderzoek vragen om werkbetrokkenheid, werkspanningen, hoe positief hun emoties waren en in hoeverre ze stress ervoeren vast te leggen.



De onderzoekers gebruikten vervolgens statistische technieken om relaties te identificeren tussen hoop, mindfulness en uitkomsten gerelateerd aan hun persoonlijke welzijn en houding ten opzichte van werk.



“In principe vertellen onze bevindingen ons dat hoop geassocieerd werd met mensen die gelukkig waren, en mindfulness niet”, zegt Kristin Scott, medeauteur van het onderzoek en hoogleraar management aan de Clemson University. “En als mensen hoopvol – en gelukkig – zijn, ervaren ze minder stress, zijn ze meer betrokken bij hun werk en voelen ze minder spanning gerelateerd aan hun professionele leven.”



“Mindfulness kan enorm waardevol zijn – er zijn zeker voordelen aan het leven in het moment”, zegt Sharon Sheridan, medeauteur van de studie en assistent-professor management aan Clemson. “Maar het is belangrijk om een ​​hoopvolle blik te behouden – met name tijdens periodes van langdurige stress. Mensen moeten hoopvol zijn terwijl ze mindful zijn – vasthouden aan het idee dat er licht is aan het einde van de tunnel.”



Hoewel de studie zich richtte op muzikanten tijdens extreme omstandigheden, denken de onderzoekers dat er een boodschap is die relevant is voor alle sectoren.



“Wanneer we veel stress op het werk hebben, is het belangrijk om hoopvol en vooruitziend te zijn”, zegt Emily Ferrise, medeauteur van de studie en Ph.D.-student aan Clemson. “En voor zover mogelijk is het voor elke organisatie van echte waarde om hoop en vooruitdenken in hun bedrijfscultuur op te nemen – via werkomstandigheden, organisatorische communicatie, enz.”



“Elke werksector ervaart periodes van hoge stress”, zegt Zagenczyk. “En elk bedrijf zou moeten investeren in gelukkige werknemers die betrokken zijn bij hun werk.”