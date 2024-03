Hoe houd je je huis goed schoon?

Laatst geüpdatet op maart 19, 2024 by Redactie

Natuurlijk wil je je huis schoon houden. Zo verhoog je je wooncomfort. Dat niet alleen, een hygiënisch huis is om allerlei redenen prettiger om in te wonen. Dit kun je op verschillende manieren realiseren: van algemeen onderhoud tot specifieke schoonmaaktaken. Lees je mee?

Ingrijpen bij noodsituaties

Je hoopt natuurlijk dat het je niet overkomt, maar helaas kun je te maken krijgen met een noodsituatie, waarbij je direct moet ingrijpen. Maak er dan ook zeker werk van. Heb je bijvoorbeeld last van een plaag, door insecten of andere dieren? Schakel de hulp in van een professional voor ongediertebestrijding. Dit is de meest effectieve wijze om ongedierte de baas te worden en te blijven. Een kleine plaag is misschien nog niet direct zo’n probleem, maar vergis je niet: dit kan al snel oplopen totdat je er veel last van hebt. Gelukkig kan zo’n plaag worden bestreden. Wacht er niet te lang mee, zodat het niet verder uit de hand loopt. Is ongedierte een probleem in de hele straat of buurt? Dan is het een idee om met de buren naar een oplossing te zoeken, zodat het niet steeds terugkomt.

Algemene reiniging

Je kunt verschillende grote stappen zetten om ongedierte of andere problemen te bestrijden, zoals je hierboven al leest. Een professionele gasmeting is hier een voorbeeld van. Daarnaast is het belangrijk dat je je huis goed schoonhoudt, met algemene reiniging. Hier vallen eigenlijk alle standaard schoonmaaktaken onder, waar je je iedere week of maand mee bezighoudt. Denk aan het afnemen van meubelen, het opruimen van de keuken en het schoonmaken van de vloeren. Houd het allemaal netjes bij, zodat het ook relatief weinig werk is om je huis schoon te maken. Bepaalde onderdelen vragen extra aandacht, zoals vochtige ruimtes (de badkamer) en ruimtes waar je eten bewaart (de keuken). Zoek bijvoorbeeld regelmatig de kasten uit en gooi weg wat niet meer goed is. Laat geen etensresten rondslingeren. En lucht je huis goed, het liefste iedere dag. Ook in de koude maanden van het jaar!

Planning voor schoonmaken

Wat helpt om je huis structureel opgeruimd te houden? Werk met een planning. Schrijf idealiter op wat je per dag of week uitvoert. Dit kun je steeds herhalen. Plan zo’n schema bijvoorbeeld op de koelkast of op een andere plek waar je vaak naar kijkt. Je kunt ook taken opschrijven voor je partner of kinderen: vele handen maken licht werk. Op een gegeven moment ken je de takenlijst uit je hoofd en gaat het schoonmaakritme vanzelf. Dat is natuurlijk een fijn uitgangspunt!

Minder frequente taken

Sommige taken voer je wekelijks uit, of zelfs meerdere keren per week. Denk aan wassen, stofzuigen en stoffen. Daarnaast zijn er de taken die je wat minder vaak doet, zoals dweilen. Eens per maand is een goed uitgangspunt. Grote kans dat dit allemaal wel in je hoofd zit. Maar maak ook ruimte vrij voor de nog minder frequente taken, zodat je deze niet vergeet. We noemen de tip nog een keer: schrijf het gewoon op. Waar je aan kunt denken? Reinig om de zoveel maanden de wasmachine. Draai bijvoorbeeld een kookwas en maak de randen goed schoon. Maak ook je afzuigkap schoon, want hier komt steeds meer vet en vuil in terecht. Reinig de ramen, deuren en deurklinken. Ook aan de buitenkant van je woning kun je voor reiniging en onderhoud zorgen, bij de kozijnen of in de zithoek in de tuin bijvoorbeeld. Door deze taken te verdelen over de maanden of het jaar, ben je er niet in een keer een heleboel tijd aan kwijt. Bedenk daarom vooraf al welke taak je op welk moment oppakt. En maak er daadwerkelijk werk van. We weten immers allemaal: van uitstel komt afstel.



Schoonmaken hoort nu eenmaal bij in het leven. Of je het nu leuk vindt of niet! Pak het daarom goed op in je huishouden. Zo woon je alleen maar prettiger in je eigen huis.