Hoe indoor cycling je mentale gezondheid ten goede kan komen

Wij vinden dat je mentale gezondheid net zo belangrijk is als je fysieke gezondheid. Daarom moeten we allemaal onze inspanningen voortzetten om de geestelijke gezondheidstoestand te verbeteren. Hierbij kan indoor cycling helpen.

Dag, dag, winterblues?

Misschien heb je al de kans gehad om die winterblues te genezen waar velen van ons last van hebben en manieren te vinden om door het leven te navigeren sinds de covid-19-pandemie toesloeg. Een wandeling in de natuur en genieten van de nieuwheid van de lente kan een geweldige manier zijn om dat te doen. Maar soms heeft ons lichaam en onze geest wat meer aandacht nodig. Een manier om je lichaam wat aandacht te geven, is door te oefenen met een hometrainer. Het hebben van een regelmatige trainingsroutine heeft zowel fysieke als mentale voordelen voor de gezondheid. Slechts 30 minuten wandelen per dag kan je humeur een boost geven en je gezondheid verbeteren.

Fietsen is goed voor je lichaam

Je hoeft niet te trainen voor de Tour de France om een ​​geweldige indoor cycling workout te hebben. Fietsen is een uitstekende manier om je lichaam te versterken. Fietsen is ook een geweldige manier om je spieren, hart en longen te versterken door je bloedcirculatie te verhogen en je te helpen je ademhaling onder controle te houden. Gewoon 30 minuten per dag fietsen op je racefiets of hometrainer kan wonderen doen voor je gezondheid.

Fietsen is ook goed voor je mentale gezondheid

Het rijden op een indoorfiets komt ook je mentale gezondheid ten goede. Als indoor cycling nieuw voor je is of als je een trainingsroutine maakt, moet je geduld hebben met jezelf. Routines en resultaten ontstaan ​​niet van de ene op de andere dag.

Probeer vooraf geen onrealistische verwachtingen te stellen of jezelf tot het uiterste te drijven om de vruchten te plukken. Het kost enkele weken om goede gewoontes op te bouwen, en met de juiste coaching kun je een heel eind komen, zelfs in een korte tijd. Als je er klaar voor bent, spring je op die fiets en begin je met een gemakkelijke pedaalslag om wat stress te verlichten, en je zult snel merken dat je niet alleen je fysieke resultaten verbetert, maar ook je humeur verbetert.

Fietsen maakt gelukkiger; dit is waarom

Wanneer je fietst, vooral wanneer je een intervaltraining met hoge intensiteit (HIIT) heeft, maakt je lichaam endorfines (hormonen) vrij, wat ook kan helpen depressie, stress en angst te voorkomen en te behandelen en je algehele zelfrespect en gedragsgezondheid te vergroten. Een goede trainingsroutine verbetert zowel je algemene stemming als je slaapkwaliteit. Naarmate je een consistente trainingsroutine vormt en in je ritme komt, verbeter je je mentale kracht, uithoudingsvermogen en immuunsysteem.